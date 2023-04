The 5 Seconds of Summer Show World Tour 2023 empezó a rodar. La banda australiana anunció la nueva gira a través de las redes sociales, y que incluirá a la Argentina, donde tocará en julio, aunque todavía no está confirmado el lugar ni la hora. De esta manera, los 5SOS se suman a los shows internacionales para este año en el país.

Según anunciaron, "las fechas de América del Sur se actualizarán muy pronto, más detalles por venir. Amor de nosotros, siempre 5SOS”, postearon en la cuenta de Instagram. La banda tocará en julio, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y en agosto, en Perú.

En tanto, para los recitales en Estados Unidos y Europa, la venta de entradas generales comenzarán el martes próximo.

La agrupación conocida por canciones como She Looks so Perfect, Ghost of You, Amnesia o Don’t Stop tienen programadas 20 presentaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos entre agosto y septiembre. Le sigue Europa, donde tocarán en Portugal, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, entre otros países.



La historia de 5SOS

La banda se presentó oficialmente en Sídney, Australia, el 3 de diciembre de 2011. La fama llegó un año más tarde con covers publicados en YouTube que se volvieron populares. El primer sencillo, presentado en noviembre de 2012, fue “Out of My Limit” que sonó en las playlists de Australia y Nueva Zelanda.



A nivel global, en 2014, tuvieron éxito con la canción “She Looks So Perfect” que alcanzaba notoriedad en los rankings de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido. Su primer álbum -5 Seconds of Summer- fue número uno en 11 países.

El trabajo más reciente en estudio salió en septiembre de 2022: 5SOS5 con 19 canciones, entre las que destacan “Easy for you to stay”, “Take my hand”, “Best friends”, “Moodswings” y “Emotions”.

“Entramos en esta era centrados en la libertad creativa y la liberación de la voz más auténtica de la banda hasta la fecha, gracias por tu apoyo, tu amor significa todo para nosotros”, postearon los músicos Luke Hemmings (voz), Calum Hood (bajo), Michael Clifford (guitarra) y Ashton Irwin (batería)

El año pasado, 5SOS tuvo que cancelar varios de sus conciertos para presentar su nuevo disco cuando Ashton Irwin sufriera un desmayo en medio de un show en Texas. En ese momento, fue el 26 de junio, la banda señaló que el baterista tuvo que ser trasladado al hospital cuando se desvaneció sobre el escenario.

“Desafortunadamente, esta vez mi cuerpo se rindió debido al agotamiento por calor. Estaba llorando en la ambulancia”, señaló Irwin en sus redes sociales, tras la cancelación del show y de todas las fechas en los Estados Unidos.