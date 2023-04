“Vos te creaste a vos mismo”, le dijo hace muchos años Agustín Rossi cuando lo convocó a trabajar en su agrupación interna del peronismo. El ya venía de ser columnista en programas de radio y televisión de la ciudad, de haber obtenido el premio ADEPA por sus columnas en Rosario/12 como joven constitucionalista. Roberto Sukerman apela a una definición muy rosarina para presentarse: “Siempre fui artífice de mi propio destino, a mí nadie me dijo qué tenía que hacer en mi vida política”. En 2019 pudo haber sido intendente, perdió por poco con Pablo Javkin. Este setiembre volverá a insistir por el cargo de Lord Mayor de la Ciudad. “En mi cabeza hay otra Rosario”, dice en una entrevista con este diario.

-Hace casi cuatro años estuviste casi en las puertas de gobernar una ciudad que no es la de hoy.

-Sí, es así, lamentablemente es una ciudad aun peor de la que teníamos en el 2019. Los oficialismos en general tienen el tema de la pandemia como un impasse si se quiere en las gestiones. Yo lo viví en la gestión del gobierno de Perotti cuando me tocó implementar como ministro de Gobierno los protocolos para la vuelta al trabajo, toda la energía había que ponerla en la pandemia. Ahora eso lo que no puede ser es una excusa para hacer un diagnóstico de la ciudad de los últimos años. El Frente Progresista ha tenido cosas importantes para la ciudad, uno no es necio, no puede desconocer eso, ese auge progresista de Héctor Cavallero y Hermes Binner con el tiempo empezó a decaer. (Miguel) Lifschitz no tuvo ni ese impulso ni esa originalidad que habían tenido Cavallero y Binner. Y claramente durante los ocho años de (Mónica) Fein ya empieza la decadencia de una gestión.

-Es como que los gobiernos del Tigre y Hermes fueron insuperables.

-No creo que fueron insuperables. Lo que creo es que hay que volver a esa mística, esos gobiernos de Cavallero y Binner cambiaron la historia con determinados hitos que uno reconoce y valora pero una parte de lo que yo quiero como ciudad no fue pensada ni siquiera en ese momento… Nunca entendí por qué Rosario tenía que ser una ciudad dormitorio, nunca entendí por qué no tenía que ser productiva, nunca entendí por qué había que pensar cultura en el puerto en lugar de producción, es como como si fueran cosas contrapuestas… Quiero un puerto de la música, pero que pueda estar en una costanera… El puerto debe ser puerto. Me encantaría un puerto de la música que no genere conflicto ni entre en contradicción con un puerto productivo.

-¿Rosario tiene que tener un parque industrial?

-Absolutamente. Rosario se desindustrializó porque expulsó industrias a partir de la intendencia de Lifschitz, les dijeron a las empresas que se tenían que ir… y se fueron a Baigorria, Pérez, Alvear, Funes, Roldán…

-Rosario tuvo hace dos meses un conflicto portuario.

-El puerto es una concesión provincial en manos de un privado. ¿Qué hizo Rosario? Nada. Cómo interactúa la intendencia de Rosario para que ese conflicto no crezca, le patearon la puerta de la Municipalidad, si yo soy intendente a mí los trabajadores no me patean la puerta de la municipalidad porque defiendo los puestos de trabajo, la matriz productiva de la ciudad como el puerto. Tenemos que tener una ciudad productiva que no es incompatible con servicios, turismo, cultura…

-En un año electoral, te preguntarás dónde irá a parar el voto progresista de los rosarinos.

-El socialismo no existe más en Rosario y el peronismo que fue representado en ese momento que competía tampoco existe más. Yo estoy convencido de que uno puede transmitir una idea de una ciudad integral. Yo puedo tener al lado de la Bolsa de Comercio una empresa de biotecnología, empresas de software.

-Estás viendo otra ciudad.

-Por supuesto, en mi cabeza hay otra Rosario. Está es la última etapa de un proceso que fue en decadencia, que no se sientan culpables los socialistas y sus aliados, son como las leyes de la vida y de la política y de las organizaciones que tienen un momento fundacional, un momento cumbre y empiezan a decaer…

-Y si se pone como excusa que Rosario está como está por culpa de narcotráfico.

-El intendente dijo “no puedo combatir el narcotráfico con inspectores municipales con Handy”. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase pero nunca sería mi actitud, nadie le está pidiendo al intendente que combata al narcotráfico, sí le piden que combata la inseguridad.

-Pero el vecino critica por todo primero al intendente, por cercanía.

-Te respondo con ejemplos. Yo presenté en el 2012 apenas asumí como concejal un proyecto para crear un centro de monitoreo con un Centro de Alerta. Nunca lo quisieron implementar. Rosario no tiene un centro de monitoreo, sí lo tiene Funes. Lifschitz creó una Guardia Urbana que parecía que podía ser una contribución a la seguridad. No la hicieron crecer, terminó desprestigiada y Javkin la cerró. Yo propuse la Policía Municipal hace casi 10 años. Como ley provincial y luego como ordenanza municipal. No la quisieron. No hay vocación para que el intendente se involucre en seguridad. Yo sí. Hice una campaña en 2015 donde me subía a un auto diciendo “ya estoy llegando” para vivir con seguridad. ¿Cuántos inspectores tiene la Municipalidad en este momento? ¿30? ¿Cuántos puede tener Control Urbano? ¡No tiene inspectores la Municipalidad! No hay vocación por controlar el tránsito, la vía pública… El último ingreso de inspectores de tránsito fue en el 92, está diezmada… entonces no te interesa controlar el tránsito, tenés a los gendarmes controlando el tránsito, es una vergüenza. O que profanen tumbas de los cementerios públicos, no tapa los baches, el colectivo que tarda 40 minutos en llegar a tu parada…. ¿La culpa entonces es del narcotráfico? No, flaco, hacete cargo. No han creado una secretaría de Seguridad.

-También es real que cada vez que se anuncia una obra –nuevo pavimento, ruido de máquinas- la respuesta del vecino es insultar por las redes sociales.

- Hay un mal humor generalizado con distintos niveles del Estado y esto es una situación mundial. Mal de mucho consuelo de tonto. Uno ve que hay una crisis de representatividad en el mundo. Está roto el vínculo, está roto el contrato social de los rosarinos con el intendente, que tiene un gabinete que no conoce nadie… Hoy no funciona lo que funcionaba y uno valoraba, por ejemplo el sistema de salud. Hay una idea de que los problemas políticos de Rosario no se resuelven desde Rosario. Es la tesis (María Eugenia) Bielsa, por ejemplo: “¡Ayúdennos! ¡Cuídennos!”. ¿Y vos qué hacés? Lo que hay es falta de gestión. Lo responsabilizo por todo el proceso, no es que vino y lo implantaron, Pablo fue concejal, diputado nacional, diputado provincial, secretario de Mónica Fein; él es el último eslabón de la decadencia.

-Es obvio que vas ser precandidato a intendente por el sector de Agustín Rossi.

-No es obvio. Yo no pongo el carro delante del caballo. Parecería como que yo soy el candidato natural porque hice una elección muy buena, estuve a punto de ser intendente en 2019. El cierre de listas es el 12 de mayo. Yo estoy trabajando para conseguir lo que no logramos hace cuatro años para poder ganar en 2023. El objetivo es ampliar un acuerdo, un espacio político amplio, transversal e inédito.

- Juan Monteverde, Carlos del Frade, Juan Giani, Gerardo Rico, Lucila de Ponti admiten que hay una chance de ganar Rosario.

-Solo será una posibilidad real si nosotros concretamos ese espacio, si no no. Personalizar eso es un error. En el 2019 el Frente Progresista sacó el 34, 5 por ciento en Rosario, Cambiemos 15, yo saqué 33 y Ciudad Futura sacó 15. Por supuesto que yo quiero ser protagonista de esa concreción pero lo importante no es que yo sea candidato sino que ganemos y que le podamos mostrar a la sociedad rosarina algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo que está, está viejo. No va más.

-Insisto: tiene el peronismo y el centro izquierda juntos tal vez la gran oportunidad de gobernar la ciudad.

- Sería una tragedia para Rosario que nosotros no lo podamos conseguir y uno no lo consigue solo como intendente o con un gabinete. Uno necesita una sociedad que acompañe, hay que enamorar a la sociedad, reconstruir un tejido y un vínculo… soy sumamente optimista.

-¿Qué Rosario querés?

-La Rosario que se plante, tener buen vínculo con los distintos niveles del Estado, eso va a ser una manera que se puede usufructuar en beneficio de la sociedad. Explicame para qué le sirvió a Pablo Javkin tener acuerdos en el Concejo Municipal que le permitió sacar todo y la ciudad está cada vez peor. ¿Qué se discute en Rosario en una ciudad académicos, intelectuales, que tiene una cabeza productiva que se expande hacia fuera? Nada. Lo que tenemos que hacer es reconstruir la ciudad. Esa reconstrucción tiene un doble desafío, uno como más macro, más institucional y un desafío más llano, más concreto, más de todos los días. Un intendente se tiene que poder desdoblar y atender los reclamos comunes del vecino y por otro lado reconstruir esa institucionalidad y posicionar a Rosario a nivel nacional.

-Rosario es Rosario.

-Rosario es única. Es la ciudad más grande del país que no es capital de provincia. Rosario tiene esa característica que tenemos que entender, yo no puedo admitir que haya perdido la rebeldía, que no se revele más, Rosario tiene que pelear por lo que le corresponde en todos los niveles.

-Rosario autónoma.

-El socialismo utilizó la autonomía como escudo y no como espada. Rosario la necesita a la autonomía para poder definirse a sí misma. Yo presenté un proyecto de ordenanza para declarar la autonomía de Rosario, estoy convencido de que podemos avanzar en la autonomía más allá de lo que establezca la Constitución Nacional y después que venga la provincia a cuestionar pero hay que avanzar, en su momento hasta se estuvo por iniciar una acción en la Corte, no puede ser que Rosario se tenga que fumar el humo de las islas, mirar impávida las cosas que pasan y no actuar. Rosario es una ciudad maravillosa que debe volver a recuperar su espíritu y renacer. La gente está caída, se quiere ir…

-Vuelvo a las PASO. Ciudad Futura, con el que tenés buen diálogo, participará junto al Movimiento Evita, estás vos… ¿Qué va a pasar con Marcelo Lewandowski, una figurita difícil que no se decide dónde jugar, si para la intendencia o la gobernación…

-Yo siempre fui artífice de mi propio destino, a mí nadie me dijo qué tenía que hacer en mi vida política, todo lo decidí yo… formo parte de un espacio político en el cual tengo autonomía absoluta, no formo parte de un espacio político que me dice vos vas a ser tal cosa, nunca pasó. Yo formo parte de ese espacio porque es un grupo para mí de amigos y de compañeros con los cuales tengo claramente un núcleo de coincidencias básicas, por decirlo de alguna manera, excelentes personas, honestas, las cuales me dan absoluta autonomía para decidir qué quiero hacer, con quién lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Digo esto porque no puedo entender cómo este planteo que remarcás en tu pregunta de podría ser esto, podría ser lo otro o no podría ser nada.

-Están especulando políticamente.

-No. La política es vocación, un estilo de vida. Yo dije: el que debía ordenar al peronismo en la provincia es Omar Perotti porque es el gobernador peronista. Yo esperé un tiempo prudencial, veía que terminaba el 2022 y no había ninguna convocatoria, entonces decidí ordenar lo que yo podía ordenar: Rosario, lo estoy haciendo con una enorme vocación que viene de hace muchísimos años. El ordenamiento provincial a mí me excede, no me corresponde, no tengo por qué involucrarme en ese armado. Yo defiendo la profunda vocación de los que se levantan a la mañana desde hace mucho tiempo pensando y trabajando para cambiar la realidad de Rosario. Ciudad Futura es uno de esos actores, tiene una referencia política y territorial y yo lo respeto, con coincidencias y con diferencias, como respeto a otros actores que también tienen una mirada y que han aportado a la ciudad, que quizás han formado parte de procesos anteriores a los que me interesa incorporar. Yo no les pregunto de dónde vienen sino a dónde quieren ir.

-En varias entrevistas publicadas en este diario pude escuchar coincidencias general del peronismo hacia la izquierda, de ser plurales y trabajar para ganar la intendencia.

-La expectativa acumula poder. Para que haya expectativa tiene que haber definición. No es Forrest Gump… correr detrás de un tipo… ¿Y por qué? No sé… Y un día el tipo se para y la gente lo mira. No valen los Forrest Gump, tenés que se claro, preciso, mostrar una trayectoria, biblioratos de proyectos, conocimiento de los barrios, de todos los actores. Te respondí por esa persona en particular. Dentro de esa concepción claramente no está esa persona.

-¿Si Lewandowski juega por la intendencia, suma o resta? ¿Y si va por la gobernación es el candidato del peronismo?

-Como yo valoro las construcciones, si Lewandowski decide ser candidato debería ser candidato a gobernador porque sería muy bueno para el peronismo de Rosario que el peronismo de Rosario tenga un candidato a gobernador con un alto nivel de conocimiento y con una expectativa que puede generar. Cuando uno ve los números de las encuestas con las personas que están haciendo lo que Lewandowski no hace yo les doy la derecha, está muy bien lo que están haciendo porque no se puede esperar a la decisión de una persona, lo que hay que hacer es construir y Leandro Busatto, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri, Roly Santacroce y Roberto Mirabella están manifestado una voluntad de construir una candidatura a gobernador. Si Lewandowski se decide a ser candidato a gobernador a lo mejor se reconfigura el escenario. Yo le tengo un gran respeto a los compañeros de Rosario que son precandidatos a gobernador pero lo que yo veo es que claramente Lewandowski tiene un nivel de conocimiento y en las encuestas despierta una adhesión que es mayoritaria, y además él tiene encima una campaña provincial porque fue senador nacional el año pasado. Entonces a mí me parece que la lógica es construir ahí. Yo le diría "construí una candidatura a gobernador", manifestándola, porque si no nadie te sigue... seguir a un tipo que no se sabe adónde va es Forrest Gump. Creo que sería un buen tándem que Lewandovski sea candidato a gobernador y yo a intendente.

-Pero también puede pasar que decida ir a las PASO contra vos.

- No me preocupa en lo más mínimo, no disputaría contra Lewandowski, es al revés, él vendría a diputar conmigo porque este es un lugar que yo me gané. El va a venir a sentarse a una mesa que está servida. Los votos de Lewandowski y mis votos son los mismos. ¿Qué hacemos? ¿Disputamos entre nosotros los mismos votos para ver quién será candidato a intendente de las PASO junto a Juan Monteverde? Yo no quiero que se confunda el análisis político que hago con una cuestión egoísta o individual mía. Yo estoy convencido de que mi pelea tiene que estar en Rosario, yo quiero ganar acá, tengo una construcción acá, por lo tanto hago el camino que tengo que hacer, no voy saltando casilleros o voy clausurando lo que no tengo que clausurar. Y te agrego una cosa más. El peronismo de Rosario hoy está viviendo un momento inédito: Agustín Rossi, jefe de Gabinete, Germán Martínez presidente del bloque de Diputados, Diego Giuliano, ministro de Transporte, Marcelo Lewandowski senador nacional, Alejandra Rodenas, vicegobernadora, además de funcionarios y legisladores provinciales y nacionales. Que no se ofenda nadie pero no hay otro lugar del peronismo de la provincia que tenga el cúmulo de poder que tiene el peronismo de Rosario. Por eso la estrategia provincial la tiene que marcar el peronismo de Rosario. A mí me parece que el rosarino va a preferir votar a un rosarino para gobernador.

-Rodolfo Ruggeri fue el primer intendente de Rosario electo por voto popular en 1973, y destituido en 1976 por el golpe militar. Un titular posible el 11 de setiembre podría ser: “Después de 50 años, el peronismo ganó Rosario”.

-Sería el mejor homenaje que le podría hacer a mi padre porque formó parte de esa gestión del ‘73 con el profesor Ruggeri.