Un sonriente Jorge Almirón realizó este lunes en la sala de conferencias de La Bombonera su presentación oficial como entrenador de Boca Juniors.

Flanqueado por el presidente Jorge Amor Ameal (quien de entrada se encargó de agradecer a los dos entrenadores salientes, Hugo Ibarra y Mariano Herrón, al tiempo que remarcó que de los ocho últimos torneos que compitió, el equipo salió campeón en seis) y por el colombiano Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol, el flamante DT recalcó que, dado al escaso tiempo de que cuenta, primero debe imprimir "confianza" en el plantel y que "luego vendrá la idea de juego".

Preguntado sobre sus primeras impresiones en el "mundo Boca", afirmó: "Voy a tener que experimentarlo, no queda otra. Tuve la oportunidad de ver el partido anoche en La Bombonera (derrota 2-1 ante Colón). Es difícil empezar un partido perdiendo, te obliga a jugar de otra manera. Fue una derrota dura, porque Colón no venía bien. Pero los jugadores ya están recuperándose y los que no jugaron están con muchísimas ganas. Todos tendrán que estar listos, porque se viene una seguidilla de partidos", aseguró Almirón, quien por la mañana había tenido su primer entrenamiento y estuvo cara a cara con sus nuevos dirigidos.

"Hoy los conocí un poquito a todos y sé que hay buenos jugadores. En el primer entrenamiento vi buena predisposición. La actitud fue muy buena, corrieron muchísimo y se entregaron. Vamos a tratar de corregir el funcionamiento. Sobre todo, recobrar la confianza. No hay mucho tiempo, así que hay que dar vuelta la página. Desde que llegué, el Consejo estuvo cerca y me hizo sentir la confianza. Estoy muy contento, agradezco a Román (Riquelme) y a toda la dirigencia esta oportunidad. Creo que ningún entrenador está preparado para estar acá. Pero ahora estoy más templado que antes".



Sobre su primer día como DT xeneize, destacó: "Estoy muy entusiasmado. Tenemos un buen plantel, los vi con buen semblante, pero de ahora en más hay que ir demostrando", en referencia al duelo con San Lorenzo en el Bajo Flores por la fecha 11 de la Liga Profesional.

En este punto, admitió: "Sólo tenemos tiempo para pensar en el partido del miércoles. Vamos a enfrentar a un rival que viene muy bien, con muchísima confianza. Es un clásico y para nosotros es importante ir a su cancha y ganarles. Ellos (por San Lorenzo) son un equipo sólido. La idea se va a ir desarrollando con el tiempo y entendemos que los resultados son los que dan tranquilidad".

La foto de la que habló Almirón en su conferencia de prensa.

Sobre los desafíos que aguarda en lo inmediato, reconoció: "Este club te demanda ganar, los jugadores saben que están en el equipo más grande del país. Pero necesitan ganar para tener confianza. Es importante que estén a la altura y yo también. Hoy estoy en un gran momento y estoy preparado para esto".

En este punto, concluyó: "Yo sabía que iba a llegar a Boca en algún momento, era un deseo personal muy fuerte. Hace dos años me saqué una foto acá cerca, ahora como entrenador la voy a subir para mostrar lo que me representa estar acá".