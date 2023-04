El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que el gobierno sabía que este año se produciría una "epidemia de dengue", la enfermedad producida por la picadura de mosquitos aedes aegypt' que ya tiene circulación viral en 14 jurisdicciones, pero dijo que el escenario sanitario está dentro de los parámetros esperables.



"Si bien hay muchos casos de dengue, con la llegada del frío habrá menos población" de mosquitos, indicó Kreplak en declaraciones a radio Provincia y agregó: "Ahora, la estrategia principal es de cada uno de nosotros y es indispensable la labor de la ciudadanía”.



El funcionario insistió en que “el panorama que tenemos es el esperable; sabíamos que este año tendríamos una epidemia de dengue", pero aclaró que "lo más raro fue la de chikungunya que se sumó”.



El ministro de Salud bonaerense destacó el trabajo realizado por el gobierno en el descacharreo “en los meses de invierno y primavera en lugares donde sabíamos que el año anterior hubo más reservorio de moquitos”.



También aclaró que “al encontrar un caso en el sistema de salud, vamos a la manzana del barrio a descacharrear y fumigamos para evitar nuevos contagios” y agregó que la enfermedad tiene pocos casos letales pero es muy molesta y dolorosa en un periodo corto de tiempo. "En la provincia tuvimos un caso de una persona que llegó enferma de afuera. Y el riesgo es para quienes ya tuvieron el virus en años anteriores”, aseveró.



Según el último reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se registraron 1168 casos de dengue, de los cuales 1123 son autóctonos y 45 importados principalmente de Bolivia y Paraguay.



En cuanto a la fiebre chikungunya, se registraron 314 casos, de los cuales 217 son autóctonos y 97 importados principalmente de Paraguay.



A nivel nacional, 13 personas fallecieron y en la última semana se confirmó el diagnóstico de dengue serotipo DEN2 en un caso fallecido en La Plata proveniente de Bolivia.



Por su parte, el titular de la Región Sanitaria VIII, que depende del Ministerio bonaerense de Salud, Gastón Vargas, informó que hay 6 casos de dengue en la región (16 municipios) de los cuales dos son autóctonos.



Al referirse a los dos casos autóctonos en la localidad de Santa Teresita, partido de La Costa, el sanitarista explicó que "se trata de dos personas que no han viajado en el último tiempo, y si bien son casos que no requieren internación, que no son graves, se ha demostrado que el mosquito aedes aegypti circula en esa localidad".



"Sabemos que ante ello, tanto la provincia como la municipalidad fumigan diariamente y controlan que no haya estancamiento de agua o recipientes en lo que pudiera haber acumulación de líquidos para evitar la reproducción y propagación del vector", indicó.



Asimismo, al referirse sobre los otros cuatro casos restantes, tres en Mar del Plata y uno en la ciudad serrana de Tandil, Vargas dijo que "son casos importados, de personas que han viajado en las últimas semanas a provincias del norte del país y han sido picados por el mosquito".



"Son personas que han regresado, presentaron síntomas, hicieron la consulta pertinente, que en ningún momento requirieron internación y tras los análisis correspondientes se ha comprobado por serología que era dengue".



"Es decir que en 15 de los 16 municipios que integran la región sanitaria VIII, no hay circulación del mosquito dando vueltas con el vector Aedes aegypti, lo que nos genera tranquilidad", manifestó el funcionario provincial.



La región sanitaria VIII, con sede en Mar del Plata, la integran los municipios de General Lavalle, Maipú, Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, General Guido, Ayacucho, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano.