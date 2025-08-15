La referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, habló este viernes con la 750, en el día en que se cumplen 3500 días de su detención política tras largos años de militancia social en Salta. Entrevistada por Víctor Hugo Morales, Sala contó que vive estos días con mucha tristeza y angustia y viendo cómo “pasan los días” y su salud se “deteriora cada vez más”.

Desde hace varios años Sala padece una trombosis venosa profunda, algo que le genera un fuerte dolor en sus piernas y le impide tener una movilidad plena.

Más allá de su estado de salud, Sala habló sobre la caravana que habrá en su nombre y aseguró que se siente “muy respaldada” por el apoyo de compañeros que quizás ni siquiera la conocen personalmente.

“Me siento muy respaldada por muchos compañeros que quizás no me conocían y hoy están haciendo una movida muy fuerte. Y siguen insistiendo con mi libertad”, afirmó.



Y añadió: “Porque las obras nuestras se miran y se tocan. Y en ningún momento se usó la plata para desviar. Los que nos acusan de malversación son los que están destruyendo el país”.

La caravana saldrá a las 9.30 hs. desde la Casa Madres de Plaza de Mayo (Av. Hipólito Yrigoyen 1584), y prevé estar a las 11.00 hs. en San José 1111, lugar donde cumple la también, injusta prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner.

A las 13.00 hs. arribarán a Plaza Moreno en La Plata para culminar a las 14.30 hs. en la Casa de Milagro Sala en esa ciudad.

Seguí leyendo