Este viernes comienza la quinta fecha del campeonato local, en una semana que estuvo cargada de fútbol, luego del regreso de la Libertadores y la Sudamericana. Una por una, todas las actividades deportivas del fin de semana para seguir de cerca.

Torneo Clausura

Barracas y Estudiantes lideran la Zona A, mientras que River y San Lorenzo siguen como punteros invictos del Grupo B

Viernes

  • 15.30: Aldosivi vs Belgrano
  • 19.00: Instituto vs Unión
  • 21.00: Racing vs Tigre

Sábado

  • 14.15: Platense vs San Lorenzo
  • 16.15: Huracán vs Argentinos
  • 18.30: Rosario Central vs Riestra
  • 20.30: Vélez vs Independiente

Domingo

  • 14.00: Gimnasia vs Lanús
  • 14.00: Defensa y Justicia vs Newell's
  • 16.15: Central Córdoba vs Barracas
  • 16.15: Banfield vs Estudiantes
  • 18.30: River vs Godoy Cruz
  • 20.30: Independiente Rivadavia vs Boca

Ascenso

Se juega la fecha 27 del torneo de Primera Nacional, que mantiene a Deportivo Madryn cómo único lider de la Zona A y a Gimnasia (M) en la Zona B.

Viernes

  • 21.10: Ferro vs Colegiales
  • 22.00: Gimnasia y Tiro vs Maipu

Sábado

  • 14.00: San Telmo vs Colón
  • 15.00: Tristan Suarez vs Deportivo Madryn
  • 15.10: Chacarita vs Temperley
  • 15.30: Talleres RE vs Morón
  • 17.15: Gimnasia (M) vs Almirante Brown
  • 19.10: Los Andes vs Quilmes

Domingo

  • 15.00: Güemes vs All Boys
  • 15.30: San Miguel vs Racing (Cba)
  • 16.00: Patronato vs Arsenal
  • 16.00: Almagro vs Atlanta
  • 16.00: Estudiantes (RC) vs Estudiantes
  • 16.00: Gimnasia (J) vs Chaco For Ever
  • 17.10: San Martín (T) vs Alvarado

Liga femenina

Comienza la Fecha 2 del Clausura que tendrá el clásico entre Boca e Independiente

Viernes

  • 15.00: River vs Rosario Central
  • 15.00: Ferro vs Newell’s

Sábado

  • 17.00: Belgrano vs San Luis (FC)

Domingo

  • 11.00: Gimnasia vs Vélez
  • 11.00: San Lorenzo vs Banfield
  • 11.15: Boca vs Independiente
  • 15.00: SAT vs Platense

Rugby Championship

La Selección jugará en el Kempes contra los All Blacks, por la semana 1 del Torneo internacional

Sábado

  • 18.10: Argentina vs. Nueva Zelanda

Premier League

La Liga en Inglaterra comienza con el debut del Liverpool, campeón de la última temporada

Viernes

  • 16.00: Liverpool vs Bournemouth

Sábado

  • 8.30: Aston Villa vs Newcastle
  • 11.00: Brighton vs Fulham
  • 11.00: Sunderland vs West Ham
  • 11.00: Tottenham vs Burnley
  • 13.30: Wolves vs Manchester City

Domingo

  • 10.00: Forest vs Brentford
  • 10.00: Chelsea vs Crystal Palace
  • 12.30: Manchester United vs Arsenal

Liga Española

También comienza una nueva temporada en España, a la espera del debut de Mastantuono en Real Madrid

Viernes

  • 14.00: Girona vs Rayo Vallecano
  • 16.30: Villarreal vs Real Oviedo

Sábado

  • 14.30: Mallorca vs Barcelona
  • 16.30: Valencia vs Real Sociedad
  • 16.30: Alavés vs Levante

Domingo

  • 12.00: Celta de Vigo vs Getafe
  • 14.30: Athletic vs Sevilla
  • 16.30: Espanyol vs Atlético Madrid

Ligue 1

La liga francesa se suma a los regresos y empieza hoy su temporada

Viernes

  • 15.45: Rennes vs Olympique de Marsella

Sábado

  • 12.00: Lens vs Lyon
  • 14.00: Mónaco vs Le Havre
  • 16.05: Niza vs Toulouse

Domingo

  • 10.00: Brest vs Lille
  • 12.15: Metz vs Estrasburgo
  • 12.15: Angers vs Paris FC
  • 12.15: Auxerre vs Lorient
  • 15.45: Nantes vs PSG