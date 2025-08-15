Este viernes comienza la quinta fecha del campeonato local, en una semana que estuvo cargada de fútbol, luego del regreso de la Libertadores y la Sudamericana. Una por una, todas las actividades deportivas del fin de semana para seguir de cerca.
Torneo Clausura
Barracas
y Estudiantes lideran la Zona A, mientras que River y San Lorenzo
siguen como punteros invictos del Grupo B
Viernes
- 15.30: Aldosivi vs Belgrano
- 19.00: Instituto vs Unión
- 21.00: Racing vs Tigre
Sábado
- 14.15: Platense vs San Lorenzo
- 16.15: Huracán vs Argentinos
- 18.30: Rosario Central vs Riestra
- 20.30: Vélez vs Independiente
Domingo
- 14.00: Gimnasia vs Lanús
- 14.00: Defensa y Justicia vs Newell's
- 16.15: Central Córdoba vs Barracas
- 16.15: Banfield vs Estudiantes
- 18.30: River vs Godoy Cruz
- 20.30: Independiente Rivadavia vs Boca
Ascenso
Se
juega la fecha 27 del torneo de Primera Nacional, que mantiene a
Deportivo Madryn cómo único lider de la Zona A y a Gimnasia (M) en
la Zona B.
Viernes
- 21.10: Ferro vs Colegiales
- 22.00: Gimnasia y Tiro vs Maipu
Sábado
- 14.00: San Telmo vs Colón
- 15.00: Tristan Suarez vs Deportivo Madryn
- 15.10: Chacarita vs Temperley
- 15.30: Talleres RE vs Morón
- 17.15: Gimnasia (M) vs Almirante Brown
- 19.10: Los Andes vs Quilmes
Domingo
- 15.00: Güemes vs All Boys
- 15.30: San Miguel vs Racing (Cba)
- 16.00: Patronato vs Arsenal
- 16.00: Almagro vs Atlanta
- 16.00: Estudiantes (RC) vs Estudiantes
- 16.00: Gimnasia (J) vs Chaco For Ever
- 17.10: San Martín (T) vs Alvarado
Liga femenina
Comienza
la Fecha 2 del Clausura que tendrá el clásico entre Boca e
Independiente
Viernes
- 15.00: River vs Rosario Central
- 15.00: Ferro vs Newell’s
Sábado
- 17.00: Belgrano vs San Luis (FC)
Domingo
- 11.00: Gimnasia vs Vélez
- 11.00: San Lorenzo vs Banfield
- 11.15: Boca vs Independiente
- 15.00: SAT vs Platense
Rugby Championship
La
Selección jugará en el Kempes contra los All Blacks, por la semana
1 del Torneo internacional
Sábado
- 18.10: Argentina vs. Nueva Zelanda
Premier League
La
Liga en Inglaterra comienza con el debut del Liverpool, campeón de
la última temporada
Viernes
- 16.00: Liverpool vs Bournemouth
Sábado
- 8.30: Aston Villa vs Newcastle
- 11.00: Brighton vs Fulham
- 11.00: Sunderland vs West Ham
- 11.00: Tottenham vs Burnley
- 13.30: Wolves vs Manchester City
Domingo
- 10.00: Forest vs Brentford
- 10.00: Chelsea vs Crystal Palace
- 12.30: Manchester United vs Arsenal
Liga Española
También
comienza una nueva temporada en España, a la espera del debut de
Mastantuono en Real Madrid
Viernes
- 14.00: Girona vs Rayo Vallecano
- 16.30: Villarreal vs Real Oviedo
Sábado
- 14.30: Mallorca vs Barcelona
- 16.30: Valencia vs Real Sociedad
- 16.30: Alavés vs Levante
Domingo
- 12.00: Celta de Vigo vs Getafe
- 14.30: Athletic vs Sevilla
- 16.30: Espanyol vs Atlético Madrid
Ligue 1
La
liga francesa se suma a los regresos y empieza hoy su temporada
Viernes
- 15.45: Rennes vs Olympique de Marsella
Sábado
- 12.00: Lens vs Lyon
- 14.00: Mónaco vs Le Havre
- 16.05: Niza vs Toulouse
Domingo
- 10.00: Brest vs Lille
- 12.15: Metz vs Estrasburgo
- 12.15: Angers vs Paris FC
- 12.15: Auxerre vs Lorient
- 15.45: Nantes vs PSG