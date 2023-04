La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocido como Lengüitas, realizará mañana una asamblea y abrazo simbólico ante una nueva presencia de alacranes en el establecimiento del barrio porteño de Palermo, esta vez en el cajón de los juguetes de la sala de tres años, situación que se viene repitiendo sin que se tomen medidas concretas para su erradicación.



“La situación se agrava cada día más, además de la aparición permanente en secundario, ahora comenzaron a aparecer en jardín de infantes”, aseguró Andrea Prado madre de un estudiante de cuarto año.



Según la mujer, esta mañana se detectó un alacrán “en la caja de juguetes de sala de 3 años”, lo que constituye la cuarta vez que la comunidad educativa del Lengüitas denuncia la aparición de este tipo de arácnido.



“La ministra (de Educación porteña Soledad) Acuña y el jefe de gobierno (porteño Horacio) Rodríguez Larreta no autorizan la suspensión de clases para limpieza y solución definitiva”, aseguró Prado y remarcó que, ante la primera denuncia de la presencia de alacranes, las autoridades del colegio “hicieron una fumigación, pero por arriba, con los chicos en el aula”.



En consecuencia, madres, padres y estudiantes realizarán mañana desde las 9:30 un abrazo a la escuela ubicada en Juncal 3251 y una asamblea general para evaluar la situación que consideran de máxima gravedad.



Hace una semana apareció un alacrán en un aula de secundario, los estudiantes lo filmaron y decidieron enviar las imágenes a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” que, en menos de 24 horas, emitió un extenso informe en el que advirtió que se trata de un tipo de escorpión “de la mayor importancia médica”.



"El escorpión que se observa en el video el día de la fecha, es un ejemplar de Tityus carrilloi (o Tityus trivittatus según su nombre clásico), la especie de escorpión con mayor importancia médica en Argentina", comenzó el informe del Anlis-Malbrán.



"La picadura de estos alacranes puede ser peligrosa, sobre todo en ancianos, niños o personas con problemas de salud de base (hipertensos, cardiópatas, etc.) en los que la atención médica debe realizarse con mayor urgencia que en un adulto con buen estado de salud", prosiguió el documento.



El organismo también remarcó que la fumigación no sirve de nada sin "medidas edilicias" previas, entre las que detallan el control en cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos en paredes, cañerías, hendiduras y desagües.



"Se deberá proceder al sellado de grietas, la colocación de rejillas adecuadas en los desagües y de tapas adecuadas en las salidas y entradas de cañerías", detalló el informe y destacó que la fumigación por sí sola y "sin tomar previamente las medidas edilicias sugeridas, está contraindicada".