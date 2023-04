Por primera vez en la historia, una provincia, el Estado Nacional y una ONG fueron aceptados por la justicia como querellantes en la causa que investiga a un cazador que mató a un yaguareté el 29 de diciembre en la localidad de Clorinda, Formosa, en un caso que se conoció luego de que se viralizara en redes sociales el video del hombre junto al animal.



La Administración de Parques Nacionales (APN) en representación del Estado Nacional, la provincia de Formosa y la organización Red Yaguareté fueron aceptados como querellantes en la causa "Investigación preliminar s/inf. Ley 22.421 caza de yaguareté en la provincia de Formosa por parte de Carlos Chagra", por la cual el cazador enfrentará una posible pena de 3 años de cárcel y una multa millonaria.



"Por primera vez, el Estado Nacional y el Estado Provincial se sumaron a nuestro pedido de ser querellantes y la justicia aceptó los tres pedidos. El yaguareté no tiene abogado, fue una afirmación nuestra durante muchos años, pero ahora tiene tres", dijo Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Red Yaguareté, y adelantó que pedirán "la pena máxima y ejemplar" para el cazador.



En principio, la denuncia la realizó Red Yaguareté ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima). El Juzgado Federal trabajó con Delitos Ambientales de la Policía Federal y con la colaboración del área de Fauna de la provincia formoseña.



"Las provincias no tienen obligación legal y nunca se habían presentado, salvo un caso en Misiones que el juzgado no aceptó. En este nuevo caso nos presentamos como querellantes y Parques Nacionales y Formosa se sumaron a la causa, y el juzgado lo aceptó", resaltó Lodeiro Ocampo.



La causa, ahora, está a cargo del juez federal Pablo Fernando Morán y la fiscal subrogante María Susana Jazmín Liwsky, del Juzgado Federal 1 de Formosa.

El hombre procesado enfrenta una pena máxima de hasta 3 años, que es excarcelable, y a la vez se le abrió una vía administrativa por parte de las autoridades medioambientales por la cual debería pagar una multa de varios millones de pesos.



El hecho ocurrió el 29 de diciembre en la localidad de Clorinda y se dio a conocer luego de la viralización de dos videos grabados por el propio cazador: primero siguiendo las huellas del animal (de más de 150 kilos) y luego ya con el ejemplar abatido.



Este caso se suma a los más de los 70 casos que reportó hasta el momento la Red Yaguareté en los últimos 25 años.



"Cazar un yaguareté es un flagelo", aseguró Lodeiro Ocampo, y recordó que el felino asesinado pertenece a uno de los menos de 20 ejemplares que sobreviven en toda la región chaqueña Argentina.



El yaguareté (Panthera onca) está declarado en Peligro Crítico de Extinción por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y se estima que quedan menos de 250 ejemplares en toda la Argentina.



"Antes se decía que la caza y la pérdida de ambiente son las causas que ponen en peligro al yaguareté, pero también la inacción estatal, ya que hay lugares sin guardaparques y pocas áreas protegidas", aseguró Lodeiro Ocampo, y pidió por una norma que establezca obligatoriamente al Estado a presentarse como querellante en los casos de caza furtiva.



"Venimos pidiendo hace varios gobiernos que salga una normativa que obligue a los equipos jurídicos del Ministerio de Ambiente a presentarse como querellante siempre. Ahora lo hicieron por vocación y lo celebramos, pero no podemos dejar este tema en la voluntad de los funcionarios", concluyó el director ejecutivo de Red Yaguareté.

