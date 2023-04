Si bien ya había muchos indicios y debates previos, el anuncio de ayer fue de alto impacto político en la ciudad: El Partido Justicialista y Ciudad Futura anunciaron oficialmente que irán a una primaria pautada para intendente con Roberto Sukerman y Juan Monteverde, por una y otra fuerza, como precandidatos a intendente. Es un abierto desafío para el actual jefe comunal Pablo Javkin si se mantiene la posibilidad de que intente repetir mandato al frente del Ejecutivo Municipal. “Rosario va a cambiar, que la gente decida cuál es el mejor camino. Con Juan Monteverde tenemos miradas distintas en un montón de cosas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así", dijo Sukerman. Por su lado, el precandidato de Ciudad Futura señaló que "convocamos a los rosarinos a una utopía, el proyecto de cambiar la ciudad desde abajo, hoy la política no está convocando en general a dar batallas y eso nos inmoviliza. Para cambiar, tenemos que hacerlo entre todos".

Y continuó: “Por eso hemos decidido que sea la ciudadanía la que elija quién representa mejor el cambio que Rosario necesita y lo haga en una PASO para que llegue un único candidato a la general”. Por su parte, el edil de Ciudad de Futura replicó un mensaje casi idéntico utilizando la misma imagen.

En el anuncio, ambos dirigentes señalaron que "formamos parte de proyectos políticos distintos, con trayectorias diferentes, pero los dos hace años que tenemos una prioridad: cómo hacer una Rosario mejor. Y creemos que llegó el momento de construir un Acuerdo Interpartidario para hacerlo posible".

Y agregaron que "sea transversal, plural y moderno. No un conjunto de siglas, no un amontonamiento de partidos para repartir cargos, no un frente anti. Distintas propuestas y caminos pero ninguna anti nada, todas a favor, a favor de Rosario".

También indicaron que "ganará esta interna amplia, quien sepa expresar mejor el sentir de la mayoría de nuestro pueblo. Quien muestre el mejor plan y los mejores instrumentos para sacar a Rosario de la crisis de violencia y desigualdad que vive hace más de una década y que ya reclama nuevas políticas!.

Desde ambos sectores políticos se reconoció que en el 2019 "lo intentamos y no se concretó, hoy la gravedad de los problemas que tenemos nos obliga a ser más responsables. Más humildad y menos egos. Acá no se trata de nosotros, de nombres propios o carreras personales. Acá se trata del millón de rosarinos y rosarinas que no pueden esperar que los gobiernos sigan fracasando. En 2019 competimos en las generales, hoy vamos a competir pero en las PASO para que en la final gane el cambio que la ciudad espera". Y agregaron también que "hoy es posible competir en unidad, hoy es posible darle a los rosarinos y rosarinas una alternativa real de cambio. Sabrá el pueblo en las urnas elegir el mejor camino. En él confiamos".