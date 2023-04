El Ministerio de Transporte bonaerense, la empresa de colectivos Metropol y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzaron un principio de acuerdo para que se levante el lockout de la firma en reclamo del pago de subsidios, por lo que desde la medianoche quedará restablecido el servicio. Ayer esa compañía mantuvo paralizadas sus 30 líneas en un lockout que inició el lunes pasado. Pero además otras siete líneas de la empresa La Cabaña, que recorren la zona oeste, no funcionaron a raíz del paro de choferes declarado por el asalto a dos colectiveros.

El entendimiento con Metropol fue alcanzado al cumplirse el segundo día de paralización de servicios de 23 líneas de transporte de Metropol que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se llegó a un principio de acuerdo para tender una mesa de negociaciones y que se puedan resolver los problemas. La empresa Metropol se comprometió a restituir a partir de la hora cero de hoy el servicio y el gremio de la UTA a acompañar las medidas necesarias para que el servicio se pueda sostener", anunció ayer a la tarde el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio.

El funcionario precisó que se abrirá una instancia de negociación más amplia por un plazo de 72 horas, en las que las distintas líneas deberán operar normalmente, con el objetivo puesto en encontrar una solución final al tema.

La cartera bonaerense se comprometió a "encontrar las vías de diálogo para que las cuestiones de fondo se puedan resolver y poder tener el servicio lo antes posible y sin amenazas de nuevos cortes", dijo D'Onofrio tras la firma del acta de acuerdo junto al gerente de Relaciones Técnico Institucionales de Metropol, Luciano Fusaro, y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.

Al poner en marcha el lockout, la empresa Metropol sostuvo que la medida obedeció a la "falta de recursos para operar, consecuencia inevitable producto de los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación". La medida que el Ministerio de Transporte calificó como un "lockout" (paro patronal), afectó a las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510, 670, todas operadas por Metropol.

D'Onofrio sostuvo que "este conflicto es una cuestión económica. Hay una resolución de Nación que dice que deben liquidarse las compensaciones de una determinada manera, la empresa planteó una cautelar que le fue otorgada por un juez que es parte de un problema y no de la solución". "Hay un juez que hace 20 meses dictó una medida cautelar y no dio una solución de fondo. La provincia de Buenos Aires no participa en la liquidación de los subsidios, sino que solamente paga lo que le indica la Nación", puntualizó.

Por otro lado, dos choferes de la línea de colectivos 172 y varios pasajeros fueron asaltados este jueves por delincuentes que abordaron los transportes cuando realizaban sus recorridos por la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Este hecho derivó en un paro que afectó a las líneas 172,174, 242, 298, 317, 624 y 635 de la empresa La Cabaña, que cubren la zona oeste del conurbano.

Los hechos ocurrieron cerca del asentamiento Puerta de Hierro, sobre avenida Crovara y Colonia. Primero un delincuente abordó el interno 208 de la línea 172 y trató de asaltar a los pasajeros y al chofer. Los pasajeros se resistieron y se bajó del coelctivo sin robar. Junto a un cómplice, el mismo asaltante se subió a otro colectivo de la misma línea que iba detrás, el interno 210, donde sí logró asaltar al chofer y cinco pasajeros. Además, golpearon al colectivero en la cabeza.