La Aduana investiga a 10 empresas ante presuntas maniobras de triangulación con mercadería proveniente de China y refacturada en Uruguay, por US$ 100,3 millones. "En base a tareas de investigación y de cruces sistémicos de las bases de datos, la Aduana intimó a 10 empresas que efectuaron importaciones de mercaderías fabricadas en China pero refacturadas desde Uruguay", señaló la entidad que conduce Guillermo Michel por medio de un comunicado.



En este sentido, se informó que "sólo 10 empresas concentran el 49 por ciento de las operaciones trianguladas por US$ 100,3 millones, y las dos principales son del sector agroquímicos y concentran el 27% del total de las operaciones".



"En lo que va del año, se analizaron 1.790 destinaciones por US$ 205.907.898 de importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde el vecino país", indican en la Aduana.



Las 10 empresas argentinas importadores tienen "vinculación” a nivel societaria y comercial con la empresa que refacturan en Uruguay, y ninguno de los productos originarios de China registra un valor agregado adicional en Uruguay.



La aduana ya intimó a las empresas a justificar la operación y el valor de la mercadería, para evaluar presuntas maniobras de sobrefacturación. Además, remitió el informe a la Secretaría de Comercio y al Banco Central para que evalúen las autorizaciones de SIRAs a las empresas sospechadas de maniobras de triangulación.



Se solicitó, además, que se analice si se trata de una maniobra para evitar el pago al exterior con yuanes -situación lógica si se pagara directamente a China-, y así poder acceder a dólares a precio oficial.





Contrabando en la frontera

Por otra parte, la Aduana desbarató un operativo de contrabando de granos tras seis allanamientos en la provincia de Salta, cinco en la localidad de Salvador Mazza, sobre la frontera con Bolivia, y el restante en la ciudad capital, se informó hoy oficialmente.



En el procedimiento, la Aduana, en conjunto con personal de Gendarmería, incautó 47 toneladas de maíz blanco; 10 toneladas de expeller de soja; 740 kilos de colsa; 46 toneladas de sésamo; 60 toneladas de soja; 208 toneladas de trigo; 34 toneladas de harina y 7,5 toneladas de arroz, según un comunicado difundido hoy.



Asimismo, se secuestraron contadores de billetes, dinero en efectivo, armas y municiones, así como cajas con documentación, teléfonos celulares, computadoras, memorias externas; 10.000 litros de lavandina, 1.600 kilos de cemento, 1.362 litros de vino; y 22.272 latas de cerveza, entre otros elementos.



"Toda la mercadería era de origen nacional y, por su acondicionamiento, se presume que se planeaba extraerla ilegalmente del territorio nacional, dada su ubicación en dos fincas linderas al límite internacional, aledañas a pasos fronterizos no habilitados", señala el comunicado del organismo.



También se procedió al secuestro de tres camionetas (una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok y una Chevrolet Equinox), $ 10.000.000 y US$ 77.000 en efectivo, y varios litros de precursores químicos.



La logística del operativo involucró 35 vehículos, 30 agentes especializados de la Aduana y 150 efectivos de Gendarmería para ingresar a los domicilios simultáneamente, realizando el barrido de las fincas y fiscalizando los silos, vehículos, oficinas, depósitos, galpones y viviendas.