Detrás de la histórica jornada para la seguridad vial en el país, donde el Senado aprobó el jueves pasado Alcohol Cero al volante hubo un fuerte lobby de las empresas vitivinícolas sobre los legisladores nacionales para que votaran contra la iniciativa. La senadora María Clara del Valle Vega reveló cómo fueron las presiones, a través de mensajes intimidantes.



El proyecto fue sancionado por el Congreso la semana pasada. En el Senado, fue aprobado con 48 votos a favor y 9 en contra. Según explicó por AM750 la senadora riojana, fue la iniciativa que generó la resistencia y el boicot de la oposición a dar quórum en los últimos meses.

Además, explicó cómo fue que ella sufrió en primera persona las presiones de los productores que de vino que buscaban dar marcha atrás con el reclamo de las organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito, que hace más de 20 años piden por este paso.

“Tuvimos nueve votos en contra. Yo reclamé en el recinto. Porque uno de los conflictos que tuvimos antes tenía que ver con la negativa de muchos senadores que no querían tratar este tema. Esto generó que la mayoría de gente de Juntos por el Cambio se retire hace 15 días”, remarcó la senadora.

En tanto, sobre el lobby vitivinícola, reveló que en su csao particular - siendo representante de una provincia con gran producción de vino - recibió múltiples mensajes y presiones. "He recibido muchos mensajes diciendo que estábamos equivocados”, señaló.

“Ellos mismos, las empresas vitivinícolas, tomaron el guante. Decían que si aprobábamos esta ley afectábamos la producción de la economía regional. Yo creo que es una visión equivocada”, aclaró.

Para Vega, “esta no es una ley seca ni dice que no hay que no tomar vino”. Y señaló que “los jóvenes, que tienen alta incidencia en le tema de los accidentes, no toman necesariamente vino”, sino “otro tipo de bebidas alcohólicas”.

“A mí me pasó que me mandaran mensajes y, por lo que desarrollaron los senadores, en cada una de las provincias que eran productoras o había conflictos de intereses. Si investigan, se van a dar cuenta de que hay varios con conflicto de intereses de quienes no acompañaron”, finalizó.