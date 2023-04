Viviana Canosa y Laura di Marco tenían plazo hasta ayer a las 18 para rectificarse de sus dichos sobre Florencia Kirchner. No lo hicieron. Ahora, la defensa legal de la hija de la vicepresidenta irá por una mediación. “Al momento no hicieron la rectificación tal como corresponde”, dijo Gregorio Dalbón a Página12. “En esta semana evaluaremos el siguiente paso. La mediación previa y obligatoria a la interposición de la demanda en el fuero civil. Una demanda sin precedentes por un daño incalculable". Se reclamarán los daños causados tanto a Florencia como a su madre.



Dalbón presentó el viernes pasado una carta documento ante LN+ y las conductoras para intimarlas a que se rectifiquen “en el mismo canal, a la misma hora, en el mismo tiempo y con profesionales que puedan explicar a la sociedad lo que es el padecimiento de una anorexia nerviosa”. El plazo venció y eso no ocurrió. Si finalmente la mediación fracasa y avanza el juicio civil, la defensa además evalua citar como testigo a Elisa Carrió, quién se sumó a la ola de repudio contra las conductoras y coincidió en que se había violado la intimidad de Florencia Kirchner. A criterio de la defensa podría ser un testigo importante porque no piensa ni como Cristina, ni como su hija y se dio cuenta de que se han metido con los derechos personalísimos y con la intimidad de Florencia y ella misma habla del discurso de odio. Aún así, llegado el momento lo van a evaluar.