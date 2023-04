El aclamado director Quentin Tarantino prepara su décimo filme, que marcará —según anunció— su retiro del cine, no así del mundo del espectáculo.

El realizador nacido en Knoxville, Tennessee, debutó en 1992 con su ópera prima, Perros de la calle (Reservoir Dogs), que lo presentó ante el mundo como un autor cinéfilo con todas las letras.

Sin embargo, el reconocimiento le llegaría con Tiempos Violentos (Pulp Fiction, 1994), que logró catapultarlo como ícono de la cultura popular y referente de un nueva etapa de Hollywood en la que los directores volvían a tener la voz cantante luego de una época comandada por las productoras.

Después de haber publicado recientemente dos libros (la adaptación de su último filme, Once Upon a Time in Hollywood, y Cinema Speculation), las expectativas recayeron en cuál sería su último largometraje, que signifcaría el fin de su carrera como director de cine.

¿Cómo será la última película de Quentin Tarantino?

Según los últimos reportes, Tarantino habría terminado el guión de su décimo filme, que llevaría el nombre de The Movie Critic y estaría ambientado en la Nueva York de los años 70.

Los primeros rumores sugerían que el personaje principal estaría basado en la reconocida crítica de cine Pauline Kael. Sin embargo, el propio director de Kill-Bill lo desmintió en un evento de presentación de uno de sus libros, en París.

“Terminé el guion de lo que terminará siendo mi última película. Me imagino que probablemente la filmaremos en otoño”, afirmó Tarantino, quien agregó que estará ambientada en 1977 y no estará dedicada a “ningún crítico de cine específico“. Además de aclarar que “no es una película biográfica de Pauline Kael“.

Por último, el reconocido crítico de cine Jeff Sneider comentó que la última película del director podría estar protagonizada por Cate Blanchett, reciente nominada al Premio Oscar por su magistral actuación en Tár (2022), luego de descartar a Margot Robbie para el papel principal.

De ser así, sería la primera vez que Cate Blanchett protagonizaría una película de Tarantino, habiéndose ya puesto a las órdenes de otros cineastas clásicos como Woody Allen, Martin Scorsese, David Fincher y Jim Jarmusch, entre otros. Solo queda esperar a que se confirme una de las noticias más esperadas en el mundo del cine.