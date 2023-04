A principios de abril, la platafoma de streaming Disney+ estrenó el documental Amén, Francisco responde, una serie de entrevistas que mantuvieron jóvenes de entre 20 y 25 años con el Papa Francisco. Milagros Acosta, integrante de la red de Católicas por el Derecho a Decidir, fue una de las encargadas de dialogar con el Sumo Pontifice, a quien interpeló respecto del aborto y le entregó un pañuelo verde.

"Todavía sigo sin poder creerlo y dimensionarlo, nadie está preparado para una experiencia de este tipo. Fue un momento de mucha emoción", reveló la jóven santiagueña de 23 años.

Además, Acosta contó cómo fue el momento en el que cuestionó frente al Papa Francisco la postura oficial de la Iglesia Católica con respecto al aborto, un debate que, explicó, le provocó una crisis con su fe durante 2019.

"En pleno debate por el aborto no entendía por qué se culpaba a las mujeres y no entendía la postura de la Iglesia. Desde ese momento entré en un desequilibrio y decidí no ir a ninguna de las marchas y buscar información", explicó, en diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes.

En esa línea, la joven reveló que decidió regalarle el pañuelo verde a Francisco "como símbolo de amor y no como símbolo de reclamo". "Más de lo que he recibido no esperaba, me imaginaba el discurso con el que iba a ir, me quedo con lo lindo", agregó.

Por último, destacó la predisposición del Papa para "abrirles las puertas a todos" y "el intento de escucha". "No es suficiente, desde ya, porque si realmente quieres que haya un cambio debe ser desde las estructuras", concluyó.