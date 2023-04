El presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió este viernes a las críticas de políticos y empresarios por su reciente anuncio de enviar al Congreso el proyecto de ley de creación de una emrpesa nacional de litio, elemento químico del que el país es el segundo productor mundial, y llamó al diálogo a todos los sectores.

Una industria "al servicio de las personas"

"Estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares, y acá todos son importantes, en la medida que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos", dijo el presidente desde la Región de Antofagasta, a más de mil kilómetros al norte de Santiago, donde está ubicado el Salar de Atacama, principal productor de litio del país. "Las grandes tareas del país requieren que trabajemos juntos en unidad y dejando de lado diferencias políticas", remarcó Boric.

El mandatario dijo que la nueva estrategia del litio se armó en base a "un trabajo multisectorial" y que a pesar de que muchos pueden tener dudas y planteamientos, para "llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país" se necesita conversar "con todos, con los trabajadores y trabajadoras, con los empleadores, con los sindicatos, con los gremios, con las empresas, con la comunidad científica, con los pueblos originarios y con las comunidades locales".

Boric remarcó que "la industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria", como sucedió anteriormente con otros minerales, y para eso "es indispensable que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio". En ese sentido, el líder de izquierda indicó que va a enviar al Parlamento "después de un proceso participativo, el proyecto de ley para crear una Empresa Nacional del Litio".

Voces a favor y en contra

El anuncio de la nueva Estrategia Nacional del Litio fue evaluado positivamente por representantes del oficialismo, ya que la reforma le dará una mayor riqueza al país, mientras que desde la oposición criticaron la amplia presencia estatal que tendrá el proceso de producción.

"El esfuerzo de la exploración, explotación y agregado de valor lo haremos con base en el principio de la colaboración virtuosa público-privada", señaló el jueves por la noche el presidente, en un mensaje en cadena nacional en el que anunció también el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio.

El mandatario anunció cinco ejes entre los que se incluye la participación de privados en nuevos desarrollos, en los cuales el Estado tendrá participación mayoritaria en los proyectos estratégicos. Justamente este punto recibió las mayores críticas del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, quien dijo a radio Agricultura que los empresarios quedaron "descolocados" por el anuncio de Boric.

Mewes explicó que desde el sector esperaban que "hubiera una gran participación privada" y que el Estado no tenga el control mayoritario. "Nos preocupó mucho lo que planteó el presidente anoche", consideró el empresario, quien agregó: "Cuando uno establece una política nacional para invitar a los privados a invertir, pero sigue el control del Estado con el 51 por ciento, en realidad es un desincentivo. ¿Quién va a querer poner plata cuando no tiene el control?".

Boric afirmó que la empresa Codelco (Corporación Nacional del Cobre) deberá buscar un acuerdo con los actuales operadores del Salar de Atacama, sobre todo con Sociedad Química y Minera de Chile, cuyo contrato vence en 2030. "Una anticipada participación del Estado en el salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio", dijo.

"Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente, al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares”, señaló Boric, quien citó en su discurso la chilenización del cobre en tiempos de Eduardo Frei Montalva y la nacionalización de la industria en 1971, en el gobierno de Salvador Allende.

El ministro de Energía, Diego Pardow, dijo a través de Twitter que "el litio es clave en la transición hacia un futuro energético más limpio" y agregó que "el aumento de la generación con energías renovables va a requerir el uso de tecnologías que permitan el almacenamiento eléctrico, entregando más flexibilidad a nuestra matriz". La ministra del Interior, Carolina Tohá, utilizó la misma red social para asegurar que la estrategia nacional anunciada por el presidente "tiene por objetivo aumentar la riqueza de Chile, para mirar hacia un mejor futuro con un crecimiento económico, sostenido y verde".

También celebraron la iniciativa desde el sector privado, es el caso del gerente general de la Minera Salar Blanco (compañía australiana), Cristóbal García-Huidobro, quien dijo a la versión online de El Mercurio que se trata de "una buena noticia para Chile", ya que "va a permitir acelerar acuerdos público-privados que permitan no sólo generar recursos para el Estado, sino también encausar recursos para las distintas regiones donde se localicen los proyectos y sus comunidades".

Un poco más escéptica se mostró la diputada opositora del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, presidenta de la comisión de Minería de la cámara, quien prefiere esperar más detalles sobre el plan. "Es importante que haya una relación entre públicos y privados y que además, si bien la Empresa Nacional del Litio es una opción, no sabemos cómo va a funcionar", planteó a El Mercurio.

Las críticas también llegaron desde el partido del expresidente Sebastián Piñera, ya que el diputado de Renovación Nacional José Miguel Castro, miembro de la Comisión de Minería, dijo a radio Cooperativa que el anuncio de Boric representa "mucho ruido y pocas nueces".













AFP

Boric llama al diálogo tras críticas a plan estatal de explotación del litio en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este viernes un diálogo para abordar su estrategia de explotación del litio que busca que el Estado controle todo el proceso de producción de este mineral clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.

"Muchos de ustedes pueden tener legítimas dudas (...) estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio", dijo el mandatario este viernes en un acto oficial.

La noche del jueves anunció un Plan Estratégico de Explotación del Litio, que le entrega un rol mayoritario al Estado a la explotación de este mineral en Chile, país que es su segundo productor mundial.

"El Estado participará en todo el ciclo productivo del mineral. La exploración, explotación y agregación de valor, lo haremos con base en el principio de la colaboración virtuosa público-privada", señaló Boric, en un mensaje en cadena nacional.

El litio es esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos. Su demanda creció con fuerza en los últimos años en momentos en que el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global.

El plan contempla la presencia del Estado en todo el ciclo productivo del litio mediante una asociación público-privada por medio de la creación de una Empresa Nacional del Litio, en un proyecto que debe aún pasar por el congreso.

Boric dijo que su objetivo es que Chile "se transforme en el principal productor de litio del mundo".

El programa no incluye expropiaciones pero sí propone negociar la participación del Estado en la explotación de litio desde el Salar de Atacama, el único lugar donde se extrae actualmente en Chile por parte de la empresa local SQM y la estadounidense Arbemarle.

"Las empresas actuales tienen sus contratos vigentes y no serán forzadas a negociar con el Estado. Una negociación implica voluntariedad, sobre la base de beneficios para ambas partes", aclaró este viernes el ministro de Hacienda Mario Marcel a una radio local.

Desde 1977 la legislación chilena reserva para el Estado la extracción de litio, metal al que considerado de carácter estratégico.

- Excesivo control -

Tras el anuncio, las acciones de SQM cayeron casi un 15% en la Bolsa de Comercio de Santiago, la mayor baja diaria desde marzo de 2020.

"Como SQM esperamos ser parte de este dialogo y conversación que ahora se inicia", dijo la empresa en un comunicado.

Por su parte Albemarle afirmó: "No esperamos ningún impacto material, ya que el Gobierno chileno ha dejado claro que respetará plenamente los contratos existentes", que en su caso vence en 2043.

El mundo privado criticó el rol preponderante del Estado que propone el plan.

"Esperábamos que hubiera una gran participación privada. Lo que planteó el presidente es que es el Estado el que va a controlar cualquier empresa que se cree para la explotación del litio", dijo Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.

"Esperamos que el gobierno rectifique esta política para restablecer la confianza del sector privado, por el bien de Chile y su gente", dijo de su lado, Richard von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Para Juan Carlos Guajardo, de la consultora especializada Plusminig, el anuncio de Boric está más cercano a una "nacionalización indirecta", porque "las condiciones que se imponen son de mayoría del Estado. Son condiciones que obligan al inversionista a financiar la explotación, pero quedar con minoría de acciones en la sociedad", explica este experto.

A su juicio, una mejor alternativa para aprovechar el boom del llamado "oro blanco" pudo ser mediante concesiones.

"En ese caso el Estado no arriesga nada, no compromete ningún esfuerzo, no tiene que hacer nada. Solamente hacer la concesión y decir: 'tú me pagas esto'", afirma.

El año pasado las exportaciones de carbonato de litio crecieron más de seis veces, pasando de 1.233 millones de dólares en 2021 a 8.930 millones de dólares el año pasado, según datos del Banco Central de Chile.

















EFE

Boric llama a un "proceso de diálogo" para definir gobernanza del litio

Santiago de Chile, 21 abr (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó este viernes a un "proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes" que contribuyan a definir una gobernanza del litio y los salares en el país suramericano.

Esto luego de que algunos gremios empresariales se mostraran críticos ante la estrategia nacional del litio anunciada el jueves por el mandatario y que da al Estado un papel relevante en todo el ciclo productivo del mineral.

"No me cabe ninguna duda que las grandes tareas del país -en particular, un nuevo modelo de desarrollo- requiere que trabajemos juntos en unidad y dejando de lado diferencias políticas", señaló el jefe de Estado chileno desde la norteña región de Antofagasta, corazón de la producción minera del país.

El mandatario abordó los cuestionamientos que varios sectores empresariales esgrimieron pocas horas después de presentada la estrategia nacional del litio a través de una cadena nacional desde La Moneda, específicamente la Conferederación para la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que apuntaron al papel central que tendrá el Estado en el plan del Gobierno.

La estrategia, señaló Boric, "fue producto de un trabajo multisectorial y que muchos de ustedes que están aquí presentes pueden tener legítimas dudas o planteamientos respecto de ella".

"Por eso he decidido venir al norte (Antofagasta), porque (para) llevar adelante esta gran tarea con foco en un mayor desarrollo para el país en las regiones necesitamos que conversemos con todos: con los trabajadores y trabajadoras, con los empleadores, con los sindicatos, con los gremios, con las empresas, con la comunidad científica, con los pueblos originarios y con las comunidades locales", añadió el mandatario.

También agregó que "como pilar estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares, y acá todos son importantes, en la medida que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos".

Además, Boric enfatizó en la necesidad de "no desaprovechar" la "gran oportunidad que el litio presenta para el desarrollo de país".

"Tenemos que hacerlo distinto a como lo hemos hecho antes. Cuando hablamos de desarrollo, estamos pensando en el bienestar para los habitantes de nuestra patria, no para unos pocos; que la riqueza en nuestro territorio sea mejor distribuida descentralizadamente", señaló.

"La industria del litio tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de una industria. Para esto es indispensable -y así lo hemos definido- que el Estado esté presente en todo el ciclo productivo del litio y por eso vamos a enviar al Parlamento, después del proceso participativo, el proyecto de ley para crear una Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo de Litio y Salares, asegurando también su sustentabilidad en el mediano y largo plazo", sentenció Boric.

A pesar de que en Chile hay más de 50 salares, actualmente solo se explota uno, el Salar de Atacama, el más grande de Chile y tercero del mundo y que concentra el 90 % de las reservas de litio en el país.

A cargo de explotar el litio chileno hoy solo hay dos empresas: la Sociedad Química y Minera SQM, controlada por la china Tianqi y el yerno del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990), Julio Ponce Lerou, y la estadounidense Albemarle.

Según el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en 2022 el Estado recibió más de 5.000 millones de dólares por la explotación de ese mineral, equivalentes al 1,6 % del PIB.

Chile es el segundo productor mundial de litio, por detrás de Australia, pero Argentina podría ganar posiciones en los próximos años y dejarlo atrás.

En 2022 hubo ventas de carbonato de litio al exterior por 7.763 millones de dólares, un aumento de 777 % respecto de 2021, según el Banco Central.

Con ese desempeño, el carbonato de litio superó al salmón, hierro y cerezas en la canasta exportadora chilena. EFE