Lozano es una pequeña localidad ubicada a 16 kilómetros de la capital jujeña. Pertenece al ejido municipal de Yala, es una zona periurbana, y también rural, donde vecinas y vecinos autoconvocados decidieron marchar desde la cancha de Las Vertientes hasta la Comisaría 54, a pesar de la lluvia y el frío. “Que nos escuchen, que nos respeten, a un pueblo que clama justicia, y que se respeten nuestros derechos. Basta de mentiras y promesas falsas”, expresaba el petitorio firmado por los y las habitantes del lugar.

El ataque grupal a una adolescente fue el detonante para la explosión vecinal. El hecho ocurrió la noche del jueves último, 20 de este mes, la chica llegaba en el transporte público de pasajeros a su domicilio y al bajarse cinco hombres la secuestraron, la subieron a un auto y la atacaron sexualmente. Después la dejaron en un matorral, la adolescente pudo llegar a su domicilio, y tras contar lo que le había pasado, su familia hizo la denuncia.

“Vivimos con mucho miedo, violaron a una amiga, vecina, y estamos muy preocupados por la seguridad de los niños, vamos a la escuela, la universidad. No caminamos tranquilas por las calles”, dijo Maia Molina, joven vecina de la adolescente atacada. "Escucho a los vecinos decir que este hecho es la primera vez (que ocurre un ataque sexual), lamentablemente ya ocurrió, hace dos años violaron a una piba, y el violador anda libre”, agregó.

Hay un centro vecinal que no funciona para receptar las necesidades de los y las habitantes de esta localidad. “Lozano no es un pueblo unido, es la primera vez que se une, y está muy bien porque la violación a una piba no se debe tomar a la ligera. Sin embargo, estamos muy preocupadas por la joven”, expresó otra vecina, Florencia Araya.

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que hay cinco hombres detenidos. Cuatro fueron detenidos el mismo viernes y el quinto, fue aprehendido ayer. Según trascendió, son personas de la misma localidad de Lozano.

La causa está caratulada como "abuso sexual simple, en contra de persona a establecer"; "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas o con armas, en contra de A.J.M, N.M, C.M.J.C.C, J.A.C y R." y "rapto y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas o con armas en concurso real, en contra de N.M, C.M.J.C.C. y J.A.C".

Interviene en el hecho la fiscala Emilia Curten Haquim, y también interviene el Centro de Asistencia a la Víctima del MPA (CAV) para brindar contención a la víctima y a su familia.

“Queremos justicia, y comisaría”

Vecinos y vecinas de Lozano marcharon ayer, y también el viernes, con carteles con leyendas como “vecinos hartos de la inseguridad, policía ausente”, “Nos Queremos Libres”, “Nos queremos sin miedo”.

Automovilistas que circulaban por la zona adherían a la protesta. A la vera de la ruta nacional 9, los y las manifestantes exigieron respuesta, esperaron a las autoridades provinciales y municipales. Solo llegó el intendente de Yala, Santiago Tizón (Partido Socialista, de la alianza oficialista), quien les escuchó y expresó que está en contacto permanente con la familia de la víctima y que los cinco hombres acusados por el hecho están detenidos.

A pesar de ello vecinas y vecinos le recordaron un acta del 7 de septiembre del año pasado labrada cuando se hizo otro reclamo de seguridad y, dijeron, no se cumplió. Así también le pidieron que tramite la apertura de una comisaría en Lozano porque la localidad es grande, y aseguraron que con tres efectivos no garantizan seguridad, lo que se evidencia en los robos que se cometen con frecuencia y en el alto consumo y venta de drogas.

Lozano es una localidad extensa, comprende Yala Norte, la zona Martearena; los barrios Alvarado, 50 Viviendas, Lozano Norte, 24 viviendas; la Quebrada de Lozano y la Finca Carenzo.

El petitorio de las vecinas y vecinos autoconvocados solicita: mayor presencia policial en las calles y en los edificios escolares y otras instituciones, y que se haga un recorrido por las paradas de colectivos, y se tomen las denuncias.

También piden un trazado del transporte de colectivos y de remises para beneficiar a las personas que residen en la jurisdicción; mayor iluminación, cámaras de seguridad y que se desmalecen los terrenos baldíos.

"Hace 23 años que estoy en Lozano, era un pueblo tranquilo, nos sentíamos seguros; pero creció y es extensa la localidad, y nos ponen tres policías, es nada" y ocurren situaciones como "este hecho aberrante de cinco personas que hayan abusado de la menor al bajar de un colectivo", sostuvo la vecina Noemí. "Acá falta iluminación, cámaras de seguridad, necesitamos un destacamento en las 24 Viviendas; hay un trailer de la policía en la cancha de Las Vertientes pero no es suficiente porque acá necesitamos una comisaría con móviles propios y mayor presencia policial en las calles", aseguró.

El viernes por la noche vecinos y vecinas se reunieron con personal de la policía en el Polideportivo de Lozano. Una vecina dijo que entonces el comisario Sergio Carrizo, que es el subjefe de la delegación, "prometió que desde anoche (por el viernes mismo) iba a haber mayor presencia policial en las garitas, en la jurisdicción. Nosotros pedimos justicia, mayor seguridad real y una comisaría. Que el municipio se haga cargo del desmalezamiento, alumbrado público", insistió.

A pesar de las críticas de los y las residentes de Lozano, el intendente Tizón afirmó que “los policías que tenemos trabajan mucho". E informó, ante las personas que se manifestaron: "hablé con el ministro (de Seguridad, Luis Martín) para sumar dos móviles más”, pero el anuncio no calmó a los y las manifestantes: "Basta de mentiras", replicaron.

Las vecinas y vecinos autoconvocados esperan que se confirme una reunión con el ministro de Seguridad para obtener respuestas a sus reclamos.