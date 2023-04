Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Feria del Libro. El reconocido evento, que reúne a cientos de editoriales y librerías de todo el país y la región con los lectores, es un momento único para asesorarse y comprar, con promociones especiales, libros recomendados por sus propios artífices y asistir a decenas de charlas y paneles de debate.



Este 2023, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrirá las puertas de La Rural para público general del jueves 27 de abril al lunes 15 de mayo.

Los horarios serán de lunes a viernes de 14:00 a 22:00; los sábados, domingos y lunes 1.º de mayo de 13:00 a 22:00 y el sábado 29 de abril, por celebrarse la Noche de la Feria, el horario será de 13:00 a 24:00.

Feria del libro: cuánto cuestan las entradas

Las entradas tienen un valor de lunes a jueves de $800 .

. Viernes, sábados, domingos y feriado, el valor se eleva a $1200 , mientras que el pase por tres días sale $1800.

, mientras que el pase por tres días sale $1800. Todas las entradas son venta exclusiva online o, a partir del 27 de abril, en la boletería de La Rural.

“Nosotros, como editores, el contacto con el público es limitado. Toda nuestra producción editorial se vende a través de las liberarías. Y es el librero el que tiene contacto. Nosotros, por única vez en el año, tenemos esta facilidad de estar en contacto con el público. Lo que nos da mucha alegría”, comentó Martín Gremmelspacher, presidente de la Cámara Argentina del Libro, en diálogo con AM750.

Las actividades más destacadas de la Feria del Libro

En su perfil internacional, la Feria convocó a escritores de todo el mundo para participar en distintas conferencias y eventos. Entre los invitados más destacados están los españoles Irene Vallejo, Fernando Aramburu, Santiago Posteguillo y Arturo Pérez-Reverte; la poeta uruguaya Ida Vitale; y los chilenos Raúl Zurita, Nona Fernández y Alejandro Aravena.

Además, para los amantes de la poesía, entre 28 y el 30 de abril, en la Sala Victoria Ocampo, se va a desarrollar el Festival Internacional de Poesía, donde más de treinta poetas leerán sus versos ante el público.

Entre los convocados para este evento están Elvira Hernández (Chile), Robin Myers (Estados Unidos), Tilsa Otta (Perú), Blanca Llum Vidal (España), Pedro Eiras (Portugal) y Graciela Cros (Argentina), entre otros.

Finalmente, en el marco de la diversidad cultural y nuevas tendencias habrá cuatro salones con temáticas especiales:

“Orgullo y Prejuicio” será la continuidad del Espacio de Diversidad Sexual la Fundación El Libro.

“Diversidad Funcional e Inclusión”, se desplegará como un espacio que busca incentivar y promover a los diferentes autores, especialistas y organizaciones sociales abocadas a la temática de discapacidad.

“Zona Futuro”, que será como un radar de nuevos escritores y estéticas.

“Espacio Digital”, un territorio tecnológico en donde los visitantes entran en contacto con libros electrónicos.

Quién abrirá la Feria del Libro

El escritor, doctor en Letras y profesor de la UBA Martín Kohan inaugurará la edición de este año, que estará atravesada por los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina.

En una entrevista, le preguntaron a Kohan de qué iba a hablar en el discurso y resumió: “A mí me ha pasado que alguien me pregunta si soy escritor y cuando yo contesto sí, me dicen ¡Te felicito! A lo que yo pregunto por qué; si no saben lo que escribo. Con esta anécdota creo que un poco puedo responderte de qué voy a hablar”.



La AM750, presente otra vez en la Feria del Libro

Tal como ocurrió en 2022, la AM750 estará otra vez presente en la Feria del Libro. Desde allí habrá transmisiones especiales de varios de los programas que se emiten de lunes a viernes y también los fines de semana.

De este modo, en la edición 2023 quienes asistan a la feria podrán escuchar y presenciar Aquí, allá y en todas partes (15 a 18), el programa que conduce Nora Veiras; y Branca de vuelta (18 a 21), con Diego Brancatelli. En tanto, los sábados se transmitirán desde la feria La autopista del sur y La trama celeste.

El precio del papel, un problema clave

Esta edición de la Feria del Libro 2023 está atravesada por un problema clave: el precio del papel, que volvió muy complicada la tarea de editoriales de todo el país. "Seguimos con el problema de los monopolos del papel, pero al menos estamos teniendo un acercamiento con la Secretaría de Comercio", señaló Gremmelspacher.

En este sentido, remarcó que hubo eruniones con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, a quien le expresaron las dificultades para acceder al papel y el abuso de los importadores. "Estamos detrás de ese tema. Ahora tenemos el oído del Estado y vamos a ver cómo actúan con este tema", señaló.