Ricardo Darín confirmó en declaraciones radiales que protagonizará la serie de Netflix sobre El Eternauta, basada en la icónica historieta creada por Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, y destacó que se trata de "una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país".



"La serie estará basada en el cómic real, pero hay una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados", confirmó el actor a CNN Radio. Si bien a principios de 2020 Netflix había anunciado que iba a sumar a su catálogo una serie basada en la historieta estrenada en 1957, poco tiempo después la pandemia detuvo sus planes.



En ese momento se supo que la producción iba a tener que cumplir con ciertos requerimientos de los herederos de Oesterheld y del dibujante Solano López como, por ejemplo, que la serie fuera filmada en Buenos Aires -donde transcurre la historia- y que estuviera hablada en castellano.



Escritor, guionista y militante de Montoneros, Héctor Germán Oesterheld desapareció en la ciudad de La Plata el 27 de abril de 1977, secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar, y se cree que fue fusilado en Mercedes en 1978, aunque su cuerpo nunca apareció.



Esta obra maestra de la novela gráfica argentina y referencia latinoamericana y mundial del género se publicó originalmente por entregas a partir de 1957 en la revista Hora Cero Semanal, y relata la resistencia a una invasión alienígena sobre Buenos Aires, con referencias metafóricas a la historia argentina y lugares emblemáticos de la ciudad donde se desarrollan furiosos combates como la General Paz, Plaza Italia y el estadio de River.



"Es un trabajo muy arduo -reconoció el actor que viene de encarnar al fiscal Julio Strassera en el multipremiado filme 1985- me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física. Será algo que no pasará desapercibido".



Si bien todavía se desconocen detalles sobre su rol en la serie que dirigirá Bruno Stagnaro (Okupas, Un gallo para Esculapio), Darin destacó que este tipo de proyectos audiovisuales son una forma de dar a conocer al país "en un momento donde las noticias a lo mejor que llegan de la Argentina no son del todo agradables".