Los beneficios de la vitamina C para la piel son varios y muy interesantes. El consumo de vitamina C tiene un prestigio bien ganado. Hoy por hoy es considerada un “todoterreno” por sus diversas propiedades.

Más allá de los beneficios ya conocidos como fortalecedora del sistema inmunológico, la vitamina C tiene también varias propiedades para la piel.

¿Por qué la vitamina C es buena para la piel?

Nuestra piel se encuentra expuesta a los radicales libres, esas moléculas que se producen, por ejemplo, a raíz de la contaminación del aire o los rayos UV del sol, entre otros factores.

Los radicales libres provocan oxidación de la piel y son de los principales agentes que influyen en su envejecimiento. Las consecuencias de ese envejecimiento son, por ejemplo, las manchas en la piel.

Para entender este efecto basta con ver la oxidación que se produce en algunas frutas en pocos minutos. Un proceso similar se da en nuestra piel, aunque a lo largo de décadas.

Las frutas pasan por un proceso de oxidación similar al de la piel

La vitamina C se destaca en este sentido porque sus principales beneficios tienen que ver con su capacidad antioxidante y aclarante. Esto significa que protege a las células de los daños causados por los radicales libres y unifica el tono de la piel, eliminando las manchas.

Por eso la vitamina C es un ingrediente común en muchos productos de cuidado de la piel, porque puede reducir la producción de melanina, lo que ayuda a disminuir la apariencia de manchas oscuras y decoloración.

Además la vitamina C también ayuda a estimular la producción de colágeno, lo que puede mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas, y ayudar a mantener la piel firme y elástica.

En resumen: la vitamina C es un potente antioxidante y aclarante.

La vitamina C tiene a su vez otros beneficios, como minimizar irritaciones, atenuar cicatrices como las del acné, aportar luminosidad y mejorar la calidad de la piel, dando lugar a una tez más lisa, luminosa, fresca y uniforme.

La vitamina C es un poderoso antioxidante y aclarante para la piel

Cómo incorporar vitamina C en tu rutina de cuidado de la piel

La forma más directa para incorporar vitamina C en el cuidado de tu piel y obtener sus beneficios es a través del uso de sueros y otros productos tópicos.

Por eso, después de lavarte la cara y antes de cualquier otra crema, los dermatólogos recomiendan aplicar, como primer cosmético, un “serum” o ampolla con vitamina C.

El motivo es que así creamos la barrera protectora antioxidante, para repeler y prevenir el estrés oxidativo al que la piel enfrentará durante todo el día.

Esto suele ser suficiente para pieles mixtas y grasas. Y quienes requieran un plus de hidratación, pueden utilizar una crema hidratante con base de vitamina C.

Cuáles son los productos disponibles en el mercado

Para incorporar vitamina C cada mañana en el cuidado de tu piel, los productos de tipo “serum” son la opción más común.

Una opción con muy buena recepción en el mercado es el serum aclarante vit C de Cicatricure, que permite reducir la tonalidad de las manchas y unificar el tono de la piel, con 10% de tecnología nano vit C, que favorece la estabilidad de la vitamina C permitiéndole actuar de forma efectiva sobre las manchas, disminuyendo su intensidad y unificando el tono de la piel a partir de los 7 días de uso.

Como siempre, ante cualquier duda, o si querés más información, se recomienda consultar con tu dermatóloga de confianza.