DOMINGO 30



ETCÉTERA

Sadin en la Feria Una oportunidad para escuchar las ideas del escritor y pensador francés Éric Sadin. En diálogo con Facundo Carmona, debatirá sobre los temas más trascendentes de la discusión tecno-filosófica contemporánea. El entorno del metaverso y su efectos en las interacciones sociales y económicas, así como la inteligencia artificial con sus nuevas implicancias en la vida cotidiana, servirán como punto de partida para una reflexión aguda sobre los dilemas éticos y culturales de un futuro que ya llegó. Actividad producida en colaboración con el Instituto francés de Argentina. Luego el autor firmará ejemplares.

A las 19, en la Feria Internacional del Libro, Av. Santa Fe 4363. Gratis.

TEATRO

Las cargas Se presenta la obra de Christian García, que explora en lo profundo de las relaciones familiares. Su presentación anuncia: “Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. Todo eso junto, a veces, y nada al mismo tiempo. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora, vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí, al borde de todo, vamos a esperar que la marea nos arrastre, que haga suya nuestra carga”. Actúan: Pablo Chao, Lucas Crespi y Laura Nevole.

A las 19, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

No se mancha Javito, pibe bardero. Vicio, descontrol y delito es la trilogía de su vida. Lamami sufre por su hijo descarriado y la Olguita, su hermana, ya no quiere saber nada con la villa. Pero en el peor momento, cuando ya todo estaba perdido, el destino le dará, de un modo que nunca imaginó, la oportunidad de cambiar sus vidas. “¡Ya fue la vida fulera... ahora, a salvar la villa entera!” Dirigida por Santiago de Jesús y Francisco Estrada. Con Adrian Albertoni, Laura Dantonio, Carolina Allende y Mónica Miravete.

A las 18, en el Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $1800.

Nada del amor me produce envidia Este es un espectáculo teatral-musical centrado en el drama de una costurera de barrio a la que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, Nada del amor me produce envidia es un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30. Con la actuación de María Merlino, basada en el texto de Santiago Loza y dirigida por Diego Lerman. Luego de una gran recepción del público, la obra festeja sus 15 años en cartel.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $3000.

CINE

Rancho Se proyectará el largometraje de Pedro Speroni. A través de un registro empático y un montaje preciso, Rancho observa de manera invisible y sin prejuicios en una cárcel de máxima seguridad argentina gestos, roces y momentos únicos que ayudan a construir una historia coral de personajes a los que no sólo los une la prisión (y sobre todo tampoco los define su delito), sino la violencia y la marginalidad en la que crecieron.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $650.

LUNES 1

ARTE



Memorabilia ¿Qué dispositivos hay que usar hoy para guardar el pasado? Ahora que podemos registrar y guardar todo de forma infinita, ¿cómo seleccionar las cosas significativas de nuestra vida para contarnos a nosotros mismos? A través de un chatbot de Telegram, el espectador es guiado con su celular por espacios del jardín del Museo. Recibe audios, textos e imágenes; podrá elegir opciones y quizás compartir algún recuerdo para atravesar una experiencia personal y al mismo tiempo colectiva. Se presenta además la obra Memorabilia con dirección de Aliana Alvarez Pacheco y Florencia Lavalle (colectivo Jardín Sonoro).

Hasta el 19 de junio, en el Museo Larreta, Av. Juramento 2291. Entrada: desde $100.

Las marcas de la frontera Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. Esta muestra incluye una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

En el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

MÚSICA

Boom Boom Kid Nekro y su banda ofrecen un concierto acústico de feriado. El cantor, escritor y dibujante cuenta con más de 300 canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, todos editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Una banda difícil de encasillar.

A las 19, en Niceto, Niceto Vega 5510. Entradas: desde $2000.

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo siguen sonando con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que sus rituales de están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos. Una experiencia única por la que ya pasaron más de seis millones de personas en distintas partes del mundo.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1500.

CINE

The Plains Todos los días, a las 5PM, un hombre maduro que trabaja en un centro legal comunitario maneja a casa en hora pico a través de la periferia de Melbourne. Este largo viaje le da tiempo para llamar a su madre enferma y a su esposa, así como para, ocasionalmente, llevar a un joven colega a su casa. David Easteal transforma el recorrido diario en un vehículo para explorar los altibajos emocionales de la vida. Al romper los límites entre documental y ficción, The Plains reinventa la road movie con fines conmovedores.

Disponible a través de Mubi.

MARTES 2

TEATRO

Bosque adentro Dos mujeres se encuentran en una motorhome, rodeadas de ruta, naturaleza y el silencio de lo no dicho a tiempo. La historia transcurre en el devenir de un viaje a Bariloche. El objetivo es claro, tienen que llegar al sur. Ninguna conoce lo que el recorrido les propondrá ni las verdades ocultas que deberán enfrentar para poder seguir adelante. La madre (Inés Estévez) y la hija (Ornella D’ Elia) deberán lidiar con el vínculo familiar que las une pero a la vez las distancia. La latente figura patriarcal a cada paso del camino y la brecha generacional harán su crisis al llegar a destino. Dirige Corina Fiorillo.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada:$1600.

ETCÉTERA

Teatras Las actrices, autoras y directoras Maruja Bustamante y Laura Paredes conversarán en esta charla de lo que les apasiona y les gusta hacer: teatro. También de todo lo que les sale mal, del tiempo invertido que se convierte en algo así como el “oficio” y, por qué no, sobre los mitos acerca de esa palabra inasible llamada “talento”.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

Québecine Se presenta el ciclo de cine integrado por cuatro largometrajes recientes e inéditos que reflejan la diversidad y vivacidad del cine quebequense. Hoy podrá verse Noémie dice que sí, de Geneviève Albert. Con Kelly Depeault, James-Edward Metayer, Emi Chicoine. Noémie, una impetuosa joven de quince años, lleva tres años viviendo en un centro para menores. Cuando pierde la esperanza de ser recogida por su madre, la chica huye de la residencia en busca de libertad. Por su amiga Léa, una antigua compañera del centro, conoce a una pandilla de delincuentes. Pronto se enamora de Zach, quien resulta ser un proxeneta y un estratega con sentimientos ambiguos sobre el amor.

A las 15 y a las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

Tres hermanos La primera secuencia de la película funciona a la vez como declaración de principios y advertencia al espectador: un grupo de hombres con sus mastines le dan caza a un jabalí. A partir de ahí, Tres hermanos se dedica a mostrar de forma pormenorizada el día a día de los tres hombres del título, rudos habitantes de un pueblo de montaña. En ellos se manifiestan los peores vicios de la masculinidad, pero también los traumas enquistados de una vida a la que les cuesta encontrarle un sentido más allá de una violencia ubicua. De Francisco Paparella (Zanjas). Con Andy Gorostiaga, Ulices Yanzón y Emanu Elish.

A las 16.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ARTE

Uruguay Connection 54 obras de artistas contemporáneos reunidos en una muestra del arte actual uruguayo. Con la curaduría de Eugenia Garay Basualdo, la exposición propone variantes estilísticas que, en ciertos casos, derivan de la tradición, como las marinas o la abstracción geométrica, y en otros, responden a tópicos vigentes como las diversidades de géneros, el comportamiento físico del cuerpo, el uso del tiempo personal, y el fútbol. Hay obras de Lara Campiglia, Ernesto Casella, María José Ferrere, Pilar Lacalle Pou y Carlos Musse, entre otros.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 3

CINE

Los prohibidos Esta película de Andrea Schellemberg tuvo su estreno mundial en el 9° Festival Internacional de Cine Político de Buenos Aires, y se proyectó en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Esta es la historia de Silvana Castro, una mujer que trabaja en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en donde existe un área de Colecciones Especiales. Allí se guardan los libros prohibidos durante los gobiernos inconstitucionales. La muestra de los libros prohibidos era exhibida al público, pero en el año 2016 esto se suspendió. Silvana y sus colegas intentarán reeditar la muestra en el Palacio Legislativo.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila. Entrada: $250.

ETCÉTERA

Poesía visual Se presenta una amplia selección de obras históricas y contemporáneas en las que se exploran las posibilidades del lenguaje y la palabra. La muestra ensaya una posible síntesis de una historia local de la poesía visual, a la vez que una revisión del trabajo de quienes años atrás experimentaban con el lenguaje, a veces con palabras o escapando de ellas por medio de la invención poéticamente libre. Hoy esas exploraciones del pasado se reúnen en el espacio de las salas con prácticas contemporáneas donde se pueden leer, escuchar y entrever textos que, en su materialización, encuentran y actualizan la cosa visual de la poesía. Curaduría: Guillermo Daghero. Artistas: Ezequiel Alemian, Archivo Vórtice, Geraldine Blas, Hernán Camoletto, Ricardo Carreira, Lenora de Barros, Augusto de Campos, Claudia del Río, Mirtha Dermisache y Lucas Di Pascuale, entre otros.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

La línea piensa Se inaugura la muestra 120 del proyecto creado por Eduardo Stupía y Luis Yuyo Noé. En esta oportunidad, las artistas Irene Banchero y Laura Valdivieso exponen “Interludio” y “L de Laura” respectivamente. La exposición se compone de dos grandes núcleos, uno de cada artista.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

Los años Esta obra cuenta la historia de una persona en dos momentos diferentes: a los 30 años, en 2020, y cuando tiene 60, en 2050. A menudo, la diferencia entre lo que uno cree que será y en lo que finalmente se transforma se asemeja a la distancia entre las utopías y las fallidas sociedades que se crean en su nombre. Con el tiempo visto en paralelo, ciertas preguntas universales cobran otra relevancia: ¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Cómo se verá el presente desde el mañana? Con Marcelo Subiotto, Mara Bestelli, Bárbara Massó, Paco Gorriz y Julian Keck. Dirige Mariano Pensotti.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $1300.

Consagrada ¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Qué nos revela el cuerpo de una atleta adulta? El podio será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo. Gabi Parigi, ex gimnasta de la selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista.

A las 20, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $1700.

JUEVES 4

CINE

Silencio en la ribera En el día en que se cumplen 47 años de su desaparición y luego de haber pasado por la más reciente edición del Bafici, se estrena el documental sobre la última crónica del escritor argentino Haroldo Conti, publicada en abril de 1976, un mes antes de su secuestro. El film revive aquella crónica sobre la isla Paulino de Berisso y recupera material fílmico, estableciendo un vínculo con el presente del lugar. El director Igor Galuk (La vendedora de lirios) revive aquellos días que Conti habitó el lugar, y recupera además materiales fílmicos de la región, estableciendo un vínculo con el presente de la ribera.

A las 19, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MÚSICA

Santoz Francisco Porta, conocido artísticamente como Santoz es rapero, productor y beatmaker. Se introdujo al under argentino gracias a su rap rico en estructuras y barras trabajadas, forjando el estilo con el que en el año 2017 abanderó su álbum Interestelar. Ha grabado con artistas como Duki o Frijo. Hoy estará presentando canciones de su nuevo disco, Hiperbórea.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: $1500.

TEATRO

La gesta heroica Santa Teresita, Municipio de la Costa. La casa familiar comparte terrenos con un antiguo y abandonado parque de diversiones llamado pomposamente: La gesta heroica. El Padre ha decidido anticipar la cesión de los bienes a heredar, se hace necesario firmar los “papeles” Allí rodeados de restos de calesitas, autitos chocadores, tiro al blanco, el Padre, junto a sus hijos menores Elena y Lorenzo esperan la llegada de Ernesto, el mayor, para liquidar el trámite. ¿Qué produce la tragedia, la falta de amor o su exceso? Escrita y dirigida por Ricardo Bartís. Con Facundo Cardosi, Marina Carrasco, Luis Machín y Martín Mir.

A las 20, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

ARTE

Un jarrón en el ciberespacio Se presenta una exposición en las dos salas de la galería, donde se muestra una retrospectiva de Eduardo Pla. centrada en el periodo entre los años 1980 a 2000, y una exhibición colectiva de Nana Schlez, Lucía Ranzuglia, Victoria Poirier,

Guido Corallo, Julián Brangold y Diego Alberti. Curaduría: Merlina Rañi.

En Vermeer Galería de Arte, Suipacha 1168. Gratis.

ETCÉTERA

In shared spaces Tres mujeres intentando mantener el glamour a través del cyberespacio. Performance coreográfica austriaco-argentina con escenarios conectados por internet en simultáneo. Se hace foco en el cuerpo, el género y su relación con el tango desde una perspectiva deconstructiva contemporánea y el atravesamiento tecnológico. La propuesta incluye un bandoneón, un piano y un cello ejecutados en vivo como cuerpos sonoros que dialogan en la intimidad de los abrazos solitarios. Es la segunda obra de la trilogía compuesta en primer término por In the room, performance virtual, junto a la tercera obra, In the bodies, a estrenarse en 2024. Dirección: Claudia Grava, Verónica Litvak y Liliana Tasso.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

VIERNES 5

TEATRO

Viñetas de un mundo roto Esta es una comedia que se propone indagar en los cruces posibles entre lo teatral y el mundo de la historieta. Tolosa y Marcos viven en un cuarto de pensión mientras trabajan en la escritura de una historieta. A pesar de la vida de privaciones de estos jóvenes, el humor está presente. Ambos “conviven” y sueñan con los personajes de su creación. Una puesta en escena con gran despliegue visual transporta al mundo del cómic y al de las historietas clásicas. Dirige Pablo Elías Quiroga y actúan Nicolás Balcone, Sofía Brihet, Gaston Frias, Marta Haller, Alejandro Hener, Manuela Méndez y Ricardo Tamburrano.

A las 17.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

El rayo Este espectáculo es un poema, dinámico y potente lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética de María Ucedo (una de las creadoras de El Descueve), su manejo del lenguaje corporal acompañado por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky. El rayo despliega dos historias a la vez. La de una mujer que revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas. Y la de esa hija que, con esa información intenta reacomodar las piezas del rompecabezas familiar y entender cómo esa historia largamente oculta estaba a la vista de todos, sin que nadie fuera capaz de ver.

A las 21, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $2500.

24hs por el krill Año 1982. En las islas los pibes dejan la vida por el celeste y blanco. En la ciudad se vive una fiesta, un mundial. Amadeo, líder comunicacional de la Junta, aprovecha el renacer nacionalista de todos y planea 24hs por el krill, un programa de televisión para juntar donaciones para la guerra. Ninguna figura del espectáculo querrá faltar. El militar planea su golpe maestro: bailar en horario central en un evento televisivo para liderar el renacer de una Junta ya desgastada frente a la opinión pública. Pero algo no va a suceder como se piensa. Dirección: Flavio Abraldes. Actúan: Pato Berardo, Cecilia Capello, Ivan Diaz Benitez, Antonella Fittipaldi y Carolina Krivoruk.

A las 22.30, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $2000.

Estado del tiempo La acción se desarrolla entre 1975 y 1978, un hombre agobiado por un pasado que parece que ha retornado a su memoria, le confiesa a su esposa que, antes de conocerla, se casó con otra mujer a la que abandonó con la conocida y ridícula excusa de ir a comprar cigarrillos y nunca regresó. Como telón de fondo de esta historia familiar se encuentra la estremecedora etapa de la resistencia peronista y los posteriores años 70. Dirige Ana Alvarado. Actúan: Irene Almus, Guillermo Aragonés y Marcela Ferradás.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $2000.

MÚSICA

Alejo y Valentín La banda mendocina, liderada por Alejo Llanes y Valentin Castro, vuela desde la montaña para presentar un repertorio recorriendo su discografía completa y sobre todo su último álbum titulado En el palacio de las almas, un disco rockero, salvaje y honesto. La formación de la banda se completa con Franco Gomez, Fefo Mancuso y Agustín Verdes.

A las 19, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2000.

SÁBADO 6

MÚSICA

Antigua Jazz Band Este nuevo espectáculo, titulado Un concierto con historia, es un viaje donde la banda recorre su trayectoria. El repertorio musical será dedicado mayormente a la obra del mítico Duke Ellington, aunque también incluirá algunas novedades y composiciones poco difundidas anteriormente. Este show será también una oportunidad para presentar oficialmente su libro, un registro histórico de la banda, el primero editado de una agrupación de este tipo en Argentina. El material formará parte del espectáculo y estará presente a través de los testimonios de artistas que formaron parte de la carrera artística de la Antigua Jazz Band.

A las 21, en el ND Teatro, Paraguay 918. Entrada: desde $4500.

Mi Amigo Invencible Con 15 años de presencia en la escena musical y siete discos, la banda mendocina se posiciona como una de las bandas que influyó a una nueva generación al ser los pioneros del indie local. Mi Amigo Invencible entrelaza el espíritu del rock de su época con el beat de la música de raíz, haciendo de sus conciertos una oda al baile y la melancolía, lo que fue evolucionando hasta un sonido único e influyente.

A las 20, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $3500.

Adrián Iaies trío El atractivo está puesto en el repertorio preparado: casi en su totalidad composiciones originales más algunas obras ya editadas. Pero, además, y por primera vez en la historia de las formaciones de Iaies, cumpliendo su viejo anhelo, sentado en la banqueta de la batería nada menos que Carto Brandán, uno de los bateristas más experimentados y requeridos de la escena local. Junto a ellos el contrabajista, Santiago Lamisovski, ya afirmado como uno de los contrabajistas más solicitados en la escena jazzera local; con varias giras por Europa y Estados Unidos.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1800.

TEATRO

La noche de los perros La obra sigue la historia de Carla, una psicóloga que comienza a hacer sus prácticas en un hospital psiquiátrico. En su primera noche de guardia va a ir conociendo los peculiares tratamientos que reciben los pacientes. Al mismo tiempo que una jauría de perros rodea el hospital y hechos paranormales van a ir nublando su juicio y el de los que trabajan allí. Una comedia dramática en la que lo paranormal y lo animal golpean la puerta porque quieren entrar. Dirección: Emanuel D´Aloisio. Elenco: Ligüen Pires, Gerardo Gerez, Paula Rubinstein y Pablo Drigo.

A las 21, en Poncho Teatro, Leopoldo Marechal 1219. Entradas: $2500.

La ternura Estrenada en Madrid en 2017, La ternura es una ingeniosa comedia plagada de referencias a William Shakespeare: cambios de identidad, seres mágicos, desencuentros y el deseo común de encontrar la ternura. Para el autor, la obra “habla de la fuerza y de la valentía para amar. Es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura, el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra”. Con Antonio Grimau y Cristina Alberó. Dirige Eduardo Gondell.

A las 17, en el Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $1500.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------