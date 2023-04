Se acercan las últimas jornadas del 24° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. El encuentro porteño cierra sus actividades presenciales este domingo 30 a la medianoche, pero continúa un día más en formato exclusivamente online el lunes 1° de mayo (atención que ese día se podrán recuperar muchas películas que sólo pudieron disfrutarse en pantalla grande). Con el final de la fiesta llegan también las clausuras de las competencias oficiales, paso previo a la deliberación de los jurados y la entrega de premios. En el caso de la selección internacional, los últimos tres largometrajes de un total de catorce (también integran el programa una docena de cortos) fueron presentados al público durante las últimas horas. Un trío de títulos provenientes de Francia, Argentina y Rusia, aunque en este último caso la geografía refleja el lugar donde fueron registradas las imágenes y sonidos pero no su origen formal.

De producción finlandesa, croata y noruega, pero filmada íntegramente en calles, hogares y dependencias estatales moscovitas, The New Greatness Case describe varios meses en la vida de Anya, una adolescente de diecisiete años, y el resto de su familia. Meses duros, dolorosos, llenos de incertidumbre. El documental de Anna Shishova sigue el caso judicial –y sus consecuencias humanas– conocido como New Greatness, “Nueva Grandeza”, el nombre de un grupo integrado por una docena de jóvenes interesados en la política que, a comienzos de 2018, fueron detenidos y acusados de tener intencionalidades terroristas. Las penas que se les presentan como muy posibles van de los cuatro a los diez años de prisión, toda una vida a esa edad en la cual recién se comienza a ser adulto. El problema, así lo explican los padres de Anya, su abogada y un activista por los derechos humanos, es que el caso parece completamente creado por los servicios de inteligencia desde cero.

Los pormenores con complejos y enrevesados, pero las discusiones políticas, unos panfletos contra Putin y el jugueteo con unas bombas molotov en un edificio abandonado parecen ser suficientes para ver allí un complot creado para desestabilizar y eventualmente derrocar el gobierno de la Federación Rusa. Desde el otro lado del vidrio, visiblemente nerviosa al punto de la patología, Anya observa la lectura que confirma la prolongación del encierro, mientras en el recinto judicial su madre comienza a llorar. The New Greatness Case sigue a los personajes muy de cerca, y cuando a Anya le es finalmente otorgada la prisión domiciliaria la cámara registra las alegrías y temores en el más íntimo de los ámbitos. Por contraste, las calles llenas de personas y pancartas muestran a una sociedad activa en la lucha por sus derechos, poco antes de que nuevas imposiciones cercenaran la posibilidad de casi todas las manifestaciones públicas opuestas al gobierno. Shishova registra incluso la última reunión de lectura en homenaje a los fusilados bajo el gobierno de Stalin. “Primero se sofocó cualquier tipo de disidencia interna”, afirma la voz en off de la directora antes de ligar el caso que tiene entre manos, y otros tantos de tenor similar ocurridos durante los últimos años, con la escalada militar en Ucrania.

De la realidad estricta al territorio de la creación de historias de ficción. La sudestada, primera película con actores de los hasta ahora documentalistas Daniel Casabé y Edgardo Dieleke, es un ejercicio de adaptación personal de la novela gráfica del mismo nombre, escrita y dibujada por Juan Sáenz Valiente. Como en la páginas de la historieta, aquí también Jorge “el Sabueso” Villafañez es un detective privado, usualmente encargado de seguir a empleados en conflicto con sus patrones o a mujeres sospechadas de infidelidad. Así es como Villafañez (imponente Juan Carrasco) es contratado por un hombre celoso (Edgardo Castro) que tiene sus dudas respecto de las actividades de su mujer fuera de casa. Elvira (Katja Alemann en un papel que parece haber sido creado a su imagen y semejanza), una famosa bailarina y coreógrafa que está a punto de estrenar una pieza retrospectiva de su carrera, tiene ensayos que coordinar, aunque en sus tiempos libres la deriva melancólica la lleva a visitar el zoológico o a viajar a una islita del delta para pasar el día y la noche en soledad, como descubre rápidamente el sabueso.

La sudestada

El click de la trama se da a mitad de camino, cuando el protagonista hace lo que nunca había hecho en toda su vida: intervenir directamente en uno de sus casos. Casabé y Dieleke juegan con la posibilidad del neo noir, pero no se dejan seducir por los brillos del pastiche irónico y suman elementos formales y tonales disímiles, incluidas un par de pesadillas muy realistas y una fiesta de disfraces que es puro placer. La tentación metatextual estaba muy a mano y lo bien que han hecho en incluir un segmento del cortometraje Ring Side, dirigido por la cineasta experimental Marie-Louise Alemann en 1979, en el cual puede verse a su hija, una joven Katjia, como integrante del reparto. La sudestada, que tendrá su estreno comercial dentro de un par de semanas, es una película atípica, por momentos extraña, que transita con originalidad lugares cinematográficos muy reconocibles.

La manipulación bien entendida de los géneros (y el placer de la aventura) también dice presente en el tercer largometraje del francés Nicolas Pariser, el director de Los consejos de Alice. Presentada en sociedad hace casi un año en el Festival de Cannes, Le Parfum vert trae a la memoria a Louis Feuillade, el rey de los seriales, en particular Les vampires, todo mezclado y batido con las enseñanzas de Hitchcock y una pizca de comedia romántica. El resultado es tan ligero como sabroso, en un relato que comienza con un asesinato en plena función de la Comédie-Française –un crimen ostentoso y teatral, como corresponde– que le revela al protagonista la existencia de una organización internacional entre las sombras dedicada a desestabilizar los gobiernos democráticos del mundo. Vincent Lacoste es Martin, un joven actor que suele sufrir ataques de pánico regulares, y Sandrine Kiberlain es Claire, la autora de historietas que cree a pie juntillas el improbable (pero muy cierto) complot que se cierne sobre él, el clásico inocente en fuga, transformándose en una detective amateur de gran olfato. La cruza de influencias y estilos de Le Parfum vert funciona todo el tiempo y a toda velocidad, y los cien minutos de metraje, puro juego cinematográfico, se convierten en un ejemplo cabal y feliz del cine como refugio ante la realidad.

Le Parfum vert

*The New Greatness Case se exhibe el sábado 29 a las 11.45 y el domingo 30 a las 16.25 en el Centro Cultural San Martín.

*La sudestada se exhibe el domingo 30 a las 19 en el Centro Cultural San Martín.

*Le Parfum vert se exhibe el viernes 28 a las 16.10 en Multiplex Lavalle y el domingo 30 a las 21.30 en el cine Gaumont.