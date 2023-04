Desde Santa Fe

El proceso electoral en la provincia se complica. La decisión del presidente de la Corte Suprema Daniel Erbetta de no firmar un convenio con la Secretaría Electoral Nacional para la provisión de los padrones definitivos -y otros servicios- para las primarias del 16 de julio y las generales del 10 de setiembre generó ayer el retruque del juez federal con competencia electoral de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. Erbetta frenó el acuerdo porque su costo “es muy elevado”: 55 millones de pesos, reiteró que no avalaba “cheques en blanco” y “como piamontés que soy me gusta cuidar la plata de los santafesinos”. Rodríguez se sorprendió por las “expresiones poco felices” de su colega y recordó que en 2017 cuando Erbetta presidía la Corte y el Tribunal Electoral de Santa Fe “en una situación igual, firmó el convenio sin problemas”. “Esto no es un arreglo comercial donde puede haber una avivada de una de las partes. Es un convenio que provee a la provincia información y recursos humanos de la Secretaría Electoral Nacional para que el proceso electoral tenga final feliz”. Y explicó que los 55 millones “no es una cifra discrecional”, es el precio de un “servicio muy amplio” que recibe Santa Fe -que no se limita sólo a la entrega de los padrones- y se actualizó por un “coeficiente” por inflación. Ayer, el juez Rodríguez habló también con vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, quien le dijo que si Erbetta no firma el convenio “vamos a achicar los servicios, si a la provincia le parece que son muy caros”.

El revuelo comenzó el jueves último, cuando Erbetta suspendió la firma del convenio de los 55 millones de pesos media hora antes del acto. El otro firmante era Rodríguez. “Yo no firmo esto, es una locura”, comentó el presidente de la Corte entre sus allegados. Y después, informó en público que el problema es “el costo muy elevado que le quieren cobrar a la provincia” por los padrones.

-Pero sin padrones no se puede votar –le planteó una colega de El Litoral.

-No firmo cheques en blanco –contestó Erbetta. “Si firmo un convenio, tengo derecho a que me expliquen por qué se cobra lo que se cobra, porque esa plata la pagan los ciudadanos de Santa Fe”. “Como piamontés, me gusta cuidar la plata de los santafesinos. Y si uno tiene que pagar, que haya una explicación detallada de los costos de ese pago”, agregó.

Ayer, el juez Rodríguez expresó su “sorpresa” por las expresiones de Erbetta que consideró “poco felices”, sobre todo eso del “piamontés” y “que no quería firmar cheques en blanco”.

El convenio entre la Secretaría Electoral Nacional y el Tribunal Electoral de Santa Fe para la provisión de los padrones definitivos a la provincia y otros servicios se firma cada dos años, en tiempos de elecciones. Así ocurre “desde que soy juez electoral de Santa Fe, en 2003”, dijo Rodríguez. “El convenio es el mismo”, lo que se modifica es el monto “porque estamos en un país con una inflación aguda”. Y recordó que en 2017, cuando Erbetta también presidía la Corte y el Tribunal Electoral, en “una situación igual, firmó el convenio sin ningún tipo de problemas”.

-Lo que Erbetta cuestiona es el monto. A Santa Fe le cobran 55 millones de pesos y a Córdoba 9 millones. ¿Por qué la diferencia? –le preguntaron.

-Son cuestiones distintas –contestó Rodríguez. “Los 55 millones no es una cifra discrecional” ni “producto de la imaginación”. “Es el mismo servicio que se brindó a la provincia en las elecciones de 2017, 2019 y 2021, pero con un “coeficientes de actualización” por la escalada inflacionaria.

-¿Por qué Córdoba paga mucho menos?

-Cada provincia tiene un servicio distinto. Nosotros le damos un servicio muy completo a Santa Fe que no lo tiene Córdoba. Me consta. Por eso la diferencia. En Santa Fe, el servicio es muy amplio. No sólo la entrega de los padrones –dijo Rodríguez. Y sumó: los 480.000 trámites de mantenimiento del Registro Electoral desde octubre de 2021 a la fecha. Los datos pasan del Registro Civil de Santa Fe al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y a la Cámara Nacional Electoral. Pero es la Secretaría Nacional Electoral la que los depura. “Es un trabajo constante para que el padrón definitivo en el momento de la votación no tenga inconvenientes”.

“Los 55 millones no es una cifra discrecional” o “producto de la imaginación” es el monto que se acordó en las elecciones de 2017, 2019 y 2021, al que se le aplicó “un coeficientes de actualización”, por eso se llega a esa cifra.

“El convenio no es un arreglo comercial donde puede haber una avivada de una de las partes. Es un convenio que provee información y recursos humanos de la Secretaría Electoral Nacional para que el proceso electoral en Santa Fe tenga un final feliz”, apuntó el juez.

-¿Santa Fe firma el convenio y paga los 55 millones para acceder a los padrones o hay alguna otra vía de negociación?

-Hoy (por ayer) hablé con el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral (Santiago Corcuera), que me dijo que vamos a achicar los servicios si la provincia entiende que son muy caros.

-¿Qué servicios se reducirían?

-Esto es reciente y a partir de lo que dijo el doctor Erbetta, con quien tengo una buena relación, pero sus expresiones me parecen poco felices –insistió Rodríguez.

La última aclaración del juez fue la “trazabilidad del dinero”, en obvia referencia a lo del “cheque en blanco” que mencionó Erbetta. “La transferencia (de los 55 millones) la hace el gobierno de Santa Fe a la administración general del Consejo de la Magistratura de la Nación”. Parte de esos fondos se utilizan para pagar horas extras de los 140 trabajadores de la Secretaría Electoral Nacional.