A una semana del inicio de la colecta que impulsa Santiago Maratea para pagar la deuda millonaria que tiene Independiente, el influencer confirmó en sus redes sociales que, hasta el momento, ya logró recaudar más de 660 millones de pesos, de los aproximadamente 8.800 millones de pesos que se necesitan para cubrirla.

A través de sus historias de Instagram, el joven de 30 años, que posee más de 3 millones de seguidores, compartió una actualización del monto acumulado a partir de las donaciones que los hinchas del Rojo estuvieron depositando en un fideicomiso: la cifra alcanzada llega a 660.341.267 pesos, por lo que faltaría juntar más de 8.000 millones del total.

Pese a que todavía es más que elevado el monto que resta recaudar, el influencer se mostró optimista y se enfocó en destacar que "falta poco" para llegar a los 700 millones. "¿Por qué es importante llegar a los 700 millones? Porque esto es cada 100 millones, yo lo veo así, escalón por escalón, por eso no me vuelvo loco. Venimos bien, vamos a lograrlo", dijo.

A su vez, difundió distintas actividades y propuestas organizadas por los hinchas para recaudar más dinero. En este sentido, señaló que el sábado asistirá a un evento en Córdoba, el cual contará con rifas, venta de bebidas y comidas, y diferentes juegos. Y contó que el domingo, en Wilde, va haber una jornada que incluirá parrilla, sorteos de camisetas y la presencia del exfutbolista Ricardo Chivo Pavón, considerado una de las máximas figuras que pasó por el club.

El objetivo de la iniciativa es pagar el pasivo del club, estimado en más de 20 millones de dólares. No obstante, la urgencia principal es llegar a los casi 6 millones de dólares para saldar la deuda con América de México por el pase del mediocampista Cecilio Domínguez, por la cual está inhibida la institución.

El origen de la colecta y dónde se está juntando el dinero

“Esto empezó con un meme sobre mí haciendo una colecta para Independiente y terminó siendo cada vez más real. Y también tuvo que ver con que hace tres meses empecé a jugar al fútbol en un club de barrio y empecé a estar más vinculado al fútbol. En ese contexto se me ocurrió que podía ser posible”, contó Maratea en una conferencia que brindó la semana pasada en la sala de prensa del estadio de Independiente.

“Se me ocurrió que era una colecta en la que no tenía que convocar a personas que no sean de Independiente, aunque son todos bienvenidos, esto se trataba de organizar a la gente de Independiente que sabe lo que está pasando y que necesita alguien que organice, junte esa plata y asegure que esa plata vaya a donde tiene que ir”, agregó.

A su vez, contó que para llevarla a cabo pensó en pedirle a un hincha su cuenta de Mercado Pago y juntar la plata ahí, pero cómo eso podría causarle un problema a ese fanático en un futuro optó por crear un fideicomiso.

En este sentido, explicó: “No sé si muchos saben qué es, yo me enteré hace tres semanas. Después de hablar con abogados y contadores, armamos un fideicomiso especial que es solo de los hinchas, y lo que lo vincula con el club es solo la deuda a pagar. El objetivo es pagar las deudas que tiene Independiente, algunas de ellas, no todas, pero las más importantes, o las más urgentes”. "Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello", informó.

Luego, se refirió a que “hay un rumor de que yo me estoy llevando un 20 por ciento de lo recaudado. Por un lado, es falso, lo que yo me llevaría es un 5 por ciento que ni siquiera es para mí, sino que es para pagar los gastos que sale el fideicomiso”.

Al concluir, precisó que “hace dos años que hago colectas, y siempre digo que lo que hago no es 100% caridad, tiene que ver con cómo nos organizamos con nuevas tecnologías para llegar a soluciones colectivas, en este caso dentro de un club”.

