En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y hay mucho para ver (y leer, claro). Como cada año, la sección de literatura infantil copa una parte importante del evento y ofrece lecturas para todas las edades y en todos los formatos. Y para ayudar en la búsqueda del título indicado, va aquí una guía con diez propuestas para orientar el recorrido.

*Leo y la copa. Una historia de superación (Catapulta). Los éxitos no llegan solos, pero con dedicación y resiliencia existen muchas posibilidades de obtener el premio mayor. En este hermoso libro ilustrado, el autor Ian Kin devela con ternura el largo camino que tuvo que recorrer el mejor futbolista de la actualidad para alcanzar su sueño máximo de levantar la Copa del Mundo. Pensado para todas las edades, y para revivir la euforia mundialista, este relato inspira y motiva a las infancias a soñar en grande y a cumplir sus sueños.

*Venancio vuela bajito (AZ). ¿Quién dijo que los perros no vuelan? Claramente eso no es lo que piensa Don Fito, un adiestrador muy particular y paciente, que logra que su perro se eleve por los aires después de mucho entrenamiento. Pero lo que al principio puede parecer original se convierte pronto en un problema. Y es que la mascota vuela muy cerca del piso y eso genera conflictos en el vecindario. La reconocida escritora Graciela Montes ofrece esta simpática historia con las increíbles ilustraciones de O´Kif, para quienes se están iniciando en la aventura de leer sus primeros libros. El título incluye un código QR con una entrevista a su autora.

*Ernesto. El elefante (Fondo de Cultura Económica). Ernesto es un elefante bebé que vive con su mamá y una gran manada. Juntos caminan, comen y duermen, pero eso no es suficiente para su espíritu curioso que lo lleva a adentrarse en la selva. ¿Qué pasará cuando el pequeño Ernesto no pueda encontrar el camino de regreso? Cuando la adversidad nos pone a prueba, y necesitamos ayuda, la solidaridad aparece de quien menos se la espera. Con esta suerte de fábula bellamente ilustrada, el talentoso autor británico Anthony Browne invita a reflexionar y vuelve a sorprender. Para lectores y lectoras desde los 3 años.

*La Maestra (del Naranjo). Era un día de escuela normal para Felipe hasta que apareció en el aula la nueva maestra. Eloísa María Auxiliadora es el nombre de la mujer que lo intimida con su presencia. Hasta que en una de las clases sucede algo que lo cambia todo -incluidos los miedos de Felipe-. La escritora Jaquelina Romero y la ilustradora María Carranza comparten aquí una conmovedora historia de guardapolvos blancos que visibiliza el problema del bullying, a la vez que reivindica el rol de la docencia en una educación inclusiva. Lectura sugerida desde los 4 años.

*Un día genial (Limonero). El sábado amanece gris, y todo indica que será simplemente un día más, pero Rosi está dispuesta a cambiar eso. Contra todos los pronósticos, y de la mano de sus amigos Max y Simón, la protagonista le pondrá color a una jornada difícil de olvidar. La ilustradora francesa Anne Laval es la creadora de este novedoso y colorido libro álbum que acerca una historia llena de aventuras y mucha imaginación. Una invitación al juego súper original para todas las edades.

*El corazón delator y otras historias (UnaLuna). Para los amantes de los clásicos, esta antología de Edgar Allan Poe es una opción inmejorable. Traducido por Jeannine Emery, e ilustrado por Poly Bernatene, el libro ofrece una atractiva edición de colección que incluye una biografía del autor. “El corazón delator”, “El retrato oval”, “El gato negro”, “La máscara de la muerte roja” y “Sombra. Una parábola” son los cinco relatos que aquí se reúnen en esta suerte de homenaje a quien supo ser uno de los referentes del género de terror. Edad sugerida: a partir de los 7 años.

*Adiós, Chester Binder (Loqueleo). Para un estudiante, entrar a un nuevo colegio siempre es un desafío. Pero si ese edificio fue, en algún momento, la propia casa familiar, las emociones se multiplican. Eso es lo que le ocurre a Angeles cuando descubre que el ahora patio del recreo es el que en otro tiempo fue su jardín. Entre esas paredes, habitadas por los recuerdos, se reunirá con su amigo imaginario Chester Binder. Angeles Durini escribe esta tierna novela con un particular formato de verso, y la propuesta se completa con las cálidas ilustraciones de Anabel Fernández Rey. Libro recomendado desde los 12 años.

*Los Estrambóticos: La goleadora envenenada (Ralenti). En una nueva entrega de esta divertida saga, los amigos Ángel y Mei se enfrentan a otro caso de investigación. Mientras ella juega en el plantel femenino del Deportivo Gaitán, y él trabaja de chef del equipo, la goleadora del club es envenenada y juntos deben averiguar quién es el responsable. Escrita por Nicolás Schuff y Damián Fraticelli, e ilustrada por Jimena Tello, esta novela imperdible está recomendada para chicas y chicos de 7 a 10 años.

*Panic Attack (AZ). Autos que se conducen solos. Peluches justicieros. Gatos que parecen zombies. En esta serie de cuentos escritos por la pluma de Hernán Galdames se combinan tramas inquietantes y personajes misteriosos. Y las ilustraciones de Fernando Falcone aportan el clima necesario para terminar de ponerle los pelos de punta al público lector. El resultado: un cóctel de suspenso y terror que asusta y entretiene al mismo tiempo. Lectura sugerida para lectores valientes a partir de los 9 años. El título incluye un código QR con una entrevista a su autor.

*Rosa Parks (Catapulta). Las biografías siempre son una alternativa interesante para entretenerse y aprender. Y esa es la propuesta de esta colección -Pequeña & Grande- escrita por la autora española María Isabel Sánchez Vegara, donde se reconstruyen de forma creativa las vidas de destacadas personalidades. En este caso, la protagonista es Rosa Parks, activista fundamental que enfrentó al racismo y reivindicó la igualdad de derechos de todas las personas. Con originales ilustraciones de Marta Antelo, el título incluye una sección de datos y fotos al final. Recomendado desde los 4 años.