Juan Martín Del Potro jugó su último partido oficial el 8 de febrero de 2022, poco más de un año atrás, cuando protagonizó su noche de gratitud en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, por la primera ronda del ATP de Buenos Aires, en la anecdótica derrota ante su amigo Federico Delbonis.

En aquel momento comunicó que dejaría su carrera en pausa, al menos hasta que pudiera solucionar los problemas en su rodilla derecha que le trajeron dolores incluso en la vida cotidiana. Decidió, adrede, no utilizar la palabra "retiro".



Varios meses después, en medio de otras actividades, sumó un nuevo desafío en un deporte que no tiene que ver con el tenis: será asesor estratégico del Miami Padel Club, de la Pro Padel League, la liga profesional de pádel de Norteamérica, que comenzará este fin de semana en Tampa.

Cuando fue anunciado, semanas atrás, Del Potro expresó: “Me siento honrado de unirme al Miami Padel Club en un momento tan emocionante. Compartimos una gran pasión por el deporte y esta es una gran oportunidad para impulsar el crecimiento en una comunidad vibrante y diversa como Miami, para acercar a más jugadores y fanáticos a este deporte. Miami es el epicentro del pádel: hay una base sólida para el juego y es un mercado con una oportunidad única para hacer crecer un equipo y una cultura de fandom para rivalizar con otros equipos".



Para la primera temporada de esta liga, que comenzará este fin de semana, el campeón del US Open 2009 estará acompañado por otras estrellas como el alemán Tommy Haas, ex número dos del mundo de la ATP y dueño del equipo de San Diego; el estadounidense Jared Palmer, ex número uno en dobles; y el futbolista italiano Sebastian Giovonco, MVP de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

A partir de este sábado 13 de mayo la temporada regular se desarrollará, a lo largo de cuatro fines de semana, en el Sarah Vande Berg (SVB) Tennis & Wellness Center de la Costa Deportiva de Florida. El fin de semana del 10 y del 11 de junio se jugará la fase final por el título.



Del Potro y la meta inmediata





Desde aquella última aparición en Buenos Aires, cuyas emotivas imágenes fueron reproducidas en un reciente documental, Del Potro nunca anunció su retiro de manera oficial. Tampoco había hablado de un regreso hasta principios de abril, cuando contó que tenía un último gran deseo en el tenis: volver a jugar el US Open.

El cuarto y último torneo de Grand Slam del año se jugará en Nueva York del 28 de agosto al 10 de septiembre. El tandilense que le gustaría cumplir una promesa que había hecho si la Selección Argentina ganaba la tercera estrella en la Copa del Mundo de Qatar 2022, gesta que al cabo se verificó en la realidad.



"Mi objetivo es estar listo para jugar un partido oficial. No sé si estaré al cien por cien o no pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open", había deslizado.



Semanas después, Del Potro reiteró ante la prensa en Miami que su máximo deseo sigue en pie: "Voy a estar en el US Open". Por eso comenzó a trabajar a conciencia en La Florida: a principios de abril inició un plan de entrenamientos junto con Duglas Cordero, uno de los preparadores físicos más prestigiosos del planeta, para fortalecer la rodilla y llegar lo mejor posible a Nueva York.

El cubano, ex PF de figuras como Dominic Thiem, Francesca Schiavone, Nadia Petrova, Leylah Fernandez, Amanda Anisimov y Fabio Fognini, lo había contado a través de una imagen con el tandilense en The Continuum on South Beach, uno de los rascacielos más lujosos de Miami. También publicó una fotografía de la segunda etapa del entrenamiento, junto a Gabriela Sabatini.





La etapa oscura para el tandilense comenzó en octubre de 2018, cuando se fracturó la rótula derecha en un partido ante el croata Borna Coric en el Masters 1000 de Shanghai. Estaba a tiro de pelear por el número uno del mundo. Desde entonces nunca dejó de buscar soluciones. Probó con tratamientos conservadores, consultó con varios médicos, intentó algunos regresos truncos y afrontó nada menos que cuatro cirugías.

El primer paso por el quirófano llegó luego del torneo de Queen's, en junio de 2019, cuando se resintió tras un resbalón en el partido contra el canadiense Denis Shapovalov: días después encaró la primera intervención con Ángel Ruiz Cotorro, el médico de Rafael Nadal, en Barcelona. Después lo operaron Lee Kaplan, en Miami, en enero de 2020; Roland Biedert, el hombre de confianza de Roger Federer, seis meses más tarde en Berna; y el tucumano Jorge Chahla, en marzo de 2021, en Chicago.

¿Qué es la Pro Padel League?





La Pro Padel League es un innovador certamen con siete franquicias: Miami, Cancún, San Diego, Los Angeles, Toronto, Las Vegas y Arkansas. Cada plantel estará conformado por cuatro jugadores, de los cuales serán dos varones y dos mujeres, con cuatro suplentes.

Seis de los ocho integrantes de cada equipo serán representantes de Norteamérica, con el objetivo de pulsar por la promoción y por el crecimiento del pádel en los tres países del continente: Estados Unidos, Canadá y México.

Entre los jugadores latinoamericanos, por caso, se puede mencionar a Nicolás Clerc, el hijo de José Luis Clerc, que formará parte del equipo de Los Angeles Beat, en el que también estará la ex tenista Jordana Luján. Participará, además, el jugador de pádel Carlos Luna, cuya historia personal esconde una fuerte lucha por la salud y la concientización luego de haber superado una leucemia.

[email protected]