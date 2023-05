ENTRE BARRICADAS

Por Alejandra Varela

La voz parece escaparse del cuerpo. Hay algo fantasmal, como si un espíritu la hubiera atrapado. Se podría decir que la protagonista es una niña pero el actor que la interpreta juega la indeterminación como un componente que se separa del género.

En Ametralladora el ser que habla es una criatura. Alguien que a fuerza de comida berreta, de las viandas que ofrecen los micros de larga distancia, deviene en un personaje que atraviesa los tiempos. El texto de Laura Sbdar podría ser fantástico y el personaje que hace posible el monólogo, una especie de superheroína con capa rosa. Destellos de un conurbano que se estampa en el vidrio de un ómnibus para ver la ruta como la secuencia de situaciones propias del esperpento.

En el relato de Nicolás Goldschmidt la chica ha sido masacrada por la impronta de un conductor lastimado por la noche. La mirada de la chica, que en el cuerpo del actor es como un ser extrañado que se detiene en los detalles indolentes, hace de esa catástrofe urbana, de ese destino de asfalto consumado, de esa sangre que mancha la tierra como si fuera un retazo de lienzo, la matriz para inventar una pequeña revolución.

El camino incesante hacia el hospital público es el escenario para armar la revuelta. Todo allí podría convertirse en una película gótica, en una historia de terror bajo la pobreza deforme de una institución desvencijada. Sbdar instaura en esos escenarios una palabra que no se encuadra en el realismo. Entra en una alianza con Goldschmidt para ir hacia la representación de una niña, hacia la forma que se adhiere en un cuerpo que no responde de una manera literal ni directa, que busca ampliar las dimensiones de los géneros. Superposición barroca. La sublevación puede salir de esos pasillos olvidados donde las niñas heridas, con los vidrios clavados en la piel, pasan el tiempo hasta que se les asigna una cama pero esas horas pueden ser conspirativas. Allí puede planificarse otro mundo entre el delirio. Una manera poética de señalar la fuerza destructiva de una institución, su modo de establecer un orden entre los gatos y las ratas, entre una suciedad que se sospecha ¿Hay un lugar más propicio para el desacato?

La aventura se establece en una escritura que es como una invención literaria, la huella de una novela. La narradora es protagonista y autora al mismo tiempo. La actuación necesita de una distancia, como si el intérprete viera la escena y la relatara en el instante que ocurre pero nosotrxs no podemos verla. Confiamos en su narración que salta entre fragmentos de escenas. De algún modo sobrevuela, por eso podría pensarse como una heroína del subdesarrollo, con el poder de su lengua rápida, de su inventiva fabulosa. Palabra que ametralla, disparos que salen de la boca. El cuerpo es el arma más precisa y alborotada, la suma de los cuerpos crean el escenario de una balacera que no se detiene. La revolución no será realista pero partirá de lo real, del punto donde el cuerpo debe ser contenido y encerrado pero donde nunca logré sanar.

Ametralladora se presenta a partir del 10 de mayo los miércoles a las 20:30 en Espacio Callejón. El sábado 20 de mayo va a participar del Festival de Teatro de Bahía Blanca en el Teatro Municipal.

CONVERSATORIOS

Cuarta Asamblea de Compromiso y Fuerza. Continúa el ciclo de encuentros ideados y conducidos por Marlene Wayar, con entrada gratuita y destinado a todo público para compartir, escuchar, opinar y pensar juntxs sobre las problemáticas que atraviesan a la comunidad travesti trans. En esta oportunidad estará como invitada Claudia Rodríguez, escritora, activista, poeta y referente de la cultura travesti y trans de Chile. El tema central de discusión será la idea de una ciencia ficción travesti y otros conceptos que se abordan en su producción escrita. Sábado 13 de mayo de 17 a 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525.

La ESI antes de la ESI. Con la socióloga Eleonor Faur y la artista Maitena se realizará un recorrido guiado y participativo mediante un taller que interrogará la ética de cuidado y la solidaridad humana. A través del acercamiento a las viñetas e historietas de la exposición de Maitena, se rastrearán los conceptos nodales de la Educación Sexual Integral. Viernes 12 de mayo a las 18 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

DANZA

Lágrimas de Kerosén, de otredades E incomodidades responsables. Nueva función de la obra de danza con concepción, puesta en escena, dirección, texto y performance de Federice Moreno Vieyra, centrada en migrar en estado de ficción, expulsades cada vez y caminar junto a otres y bailar para mover signos, textos y sonidos, buscando friccionar la propia humanidad. Domingo 14 de mayo a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

CINE

La mujer y el cine. Nueva edición de las proyecciones surgidas del Festival Internacional de Cine Realizado por Mujeres. Se podrá ver el viernes 12 a las 17 "Paula", de Florencia Wehbe, el sábado 13 a las 17 "Reparo", de Lucía Van Gelderen y el domingo 14 a las 15 "Algo incorrecto", de Susana Nieri y a las 17, "Ofrenda", de Sabrina Farji. Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo desde las 15 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

RECITALES

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Segunda fecha del ciclo de la bandada de Susy para presentar los temas del próximo disco "Revuelo Sur - Tangos, Milongas y Rioplateadas", que en breve comenzará a grabarse en estudios. Presenta Pauli Garnier. Entrada a la gorra. Viernes 12 de mayo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Flopa Lestani + Gastón Massenzio. Flopa se presenta en vivo en una nueva fecha de Palabra cantada, para tocar temas clásicos e inéditos de su repertorio en formato de voz y guitarra acústica junto a Gastón Massenzio, que interpretará obras propias, junto a Claudio Lafalce en guitarra y la participación especial de Paula Maffía. Sábado 13 de mayo a las 19 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

Plenilunio y Dum Chica. Nueva fecha de Suban, el ciclo enfocado en artistas emergentes, disidentes, alternativos y disruptivos con una propuesta que reúne a nuevas voces musicales y fusión de diversos estilos que nacen en todo el país. Viernes 12 de mayo a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

STAND UP

Ana Carolina. “La lesbiana que camina” presenta su más reciente unipersonal de Stand Up y se sale de la vaina por intentar hacerles reír tanto a propósito como de casualidad. Más info en anacarolina.com.ar. Viernes 12 de mayo a las 22:30 en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147.

FESTIVALES

Festival Miguel Ángel Lens: la poesía está en la calle. A las 16 los curadores de la muestra, Francisco Lemus y Mariano López Seoane guiarán un recorrido por la exhibición de obras plásticas para situar el trabajo del poeta y artista visual Miguel Ángel Lens en el contexto efervescente de la transición democrática. A modo de cierre: Festival de poesía imaginado por Nicolás Colfer para rastrear y ampliar los ecos de la lírica de Lens en el presente de la escritura LGTB+, con lxs poetas invitadxs Luki la Puti, Mhoris Emma, Lucas Fauno y Tomás Litta. Sábado 13 de mayo desde las 16 en MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de Inmigrantes, Av. Antártida Argentina s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebús.

TEATRO

El deseo de Emilse. Estrena la obra de Jorgelina Vera dirigida por Pablo D'Elía con protagónicos de Maiamar Abrodos, Enrique Porcellana y Jorgelina Vera: año 2001, Ana quiere viajar a ver a su hermana Ema que vive en España desde hace años, pero Emilse, la hermana mayor de la familia, se niega a viajar con ella a otro país y abandonar el pueblo donde viven. Tiene un deseo oculto que no se permite ni siquiera enunciar. Domingo 14 de mayo a las 20:30 en el Patio de Actores, Lerma 568.

47º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Imágenes de un activismo gay cinematográfico. Charla con la participación de Mosquito Sancineto, Vicky Izquierdo, Ian Breppe, Anita Ro, Malena Magnasco e invitades especiales. Presenta Gabriel Rugiero. Viernes 12 de mayo a las 18 en el Pabellón Ocre de la Sala Orgullo y Prejuicio, Av. Sarmiento 2704.

Mostras del rock. Barbi Recanati y Powerpaola invitan a viajar por los relatos borroneados, solapados, y traspapelados deliberadamente por la cultura del Rock, como manifiesto político, enciclopedia errática y fanzinera. Viernes 12 de mayo a las 20:30 en la Zona Futuro del Pabellón Amarillo, Av. Sarmiento 2704.

En busca del puto amor. Tips para vínculos sexoafectivos gays en un conversatorio organizado por Letras del Sur Editora con la participación del escritor Facu Soto. Sábado 13 de mayo a las 16 en el Pabellón Ocre de la Sala Orgullo y Prejuicio, Av. Sarmiento 2704.

A cada máscara su nombre. Homenaje a la poetisa, escritora y activista Macky Corbalán (1963-2014) con la participación de Verónica Yattah, Inés Ripari y Mai Slipczuk. Presenta Alex Zani. Sábado 13 de mayo a las 20 en el Pabellón Ocre de la Sala Orgullo y Prejuicio, Av. Sarmiento 2704.

No Tan Distintes. Lectura coral y conversación con invitades sobre producciones transfeministas con la presentación de Daniela Camozzi. Lunes 15 de mayo a las 18 en el Pabellón Ocre de la Sala Orgullo y Prejuicio, Av. Sarmiento 2704.