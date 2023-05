La tercera temporada de The Other Two (reciente estreno de HBO Max) encuentra a sus personajes bien plantados en su competencia con las Kardashian. La comedia explora a una familia mediática catapultada por el menor de los Dubek, auténtico fenómeno pop bajo el seudónimo de ChaseDreams (Case Walker). Seguido de cerca por mamá Pat (Molly Shannon), quien halló su lugar en el mundo como conductora de un magazine televisivo. El título, sin embargo, hace referencia a los verdaderos protagonistas de la entrega: los hermanos más grandes, Brooke (Heléne Yorke) y Cary (Drew Tarver), cuya carrera en la Industria del Entretenimiento queda opacada por el resto del clan. Él busca pegarla como “actor gay” y ella dejó la danza para ser manager de artistas (ejem, de su progenitora y su hermano más chico).



Esta sátira cruel y festiva del showbizz fue creada por Chris Kelly y Sarah Schneider, dos guionistas de Saturday Night Live que contaron con la venia de Lorne Michaels para llevar adelante el proyecto. Es más que lógico. Dicen que entre los miembros de SNL hay consenso sobre quien fue el peor invitado delante de cámara y detrás de escena: Justin Bieber. Del fiasco de esa presentación e imaginar a sus dos hermanos, surgió el humor malicioso de The Other Two.