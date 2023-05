En las efemérides del 15 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1926. Nace Peter Shaffer

Nace en Liverpool el dramaturgo inglés Peter Shaffer. Se destacó con sus obras teatrales desde fines de los 50. Fue autor de piezas como La caza real del Sol (sobre la conquista de Perú), Equus y Amadeus. La adaptación al cine de su obra sobre Mozart le valió en 1984 el Oscar al mejor guion adaptado. Hermano gemelo del también dramaturgo Anthony Shaffer, murió en 2016.

1963. La última misión del Proyecto Mercury

Con el lanzamiento del Mercury Atlas 9 culmina el Proyecto Mercury. Gordon Cooper se convierte en el astronauta que más tiempo pasa en el espacio: más de 34 horas. Supera a todos sus compañeros juntos en cantidad de horas y orbita 22 veces alrededor de la Tierra. Además, es el primer astronauta que duerme en el espacio. El Programa Mercury había nacido para disputar la carrera espacial con la URSS. Después del vuelo de Cooper, el próximo objetivo es planteado por el presidente John Kennedy ante el Congreso: enviar un hombre a la Luna antes del fin de la década y traerlo de regreso.

1991. El octavo Censo

Se realiza el Censo Nacional, en su octava edición, un año después de lo previsto, debido a la grave crisis económica. La población alcanza los 32.615.528 habitantes, lo que representa un incremento de algo más de 4,5 millones de personas en relación al censo de 1980.

2004. Adiós a Ibáñez Menta

Narciso Ibáñez Menta muere a los 91 años en Madrid. Nacido en Asturias en 1912, gran parte de su carrera actoral transcurrió en la Argentina, donde protagonizó películas y ciclos de TV memorables. Se destacó en el género de terror. En cine se lo vio en películas como Vidalita, La bestia debe morir, Procesado 1040, Obras maestras del terror, La cigarra no es un bicho y Los muchachos de antes no usaban arsénico. Para la televisión protagonizó, entre otros, El fantasma de la ópera, Historias para no dormir, ¿Es usted el asesino?, El hombre que volvió de la muerte, El Monstruo no ha muerto y El pulpo negro.

2011. El 15-M en España

Comienza en España el movimiento conocido como 15-M, también llamado “de los indignados”. Miles de personas protestan de forma pacífica en las plazas por la crisis económica, que lleva al salvataje de grandes entidades financieras mientras se rematan casas de particulares que no pueden afrontar hipotecas. También es un reclamo contra la corrupción y el bipartidismo que encarnan el PSOE y el PP. La convocatoria llama la atención por una gran cantidad de asambleas populares en distintos puntos. El principal foco es la Puerta del Sol, en Madrid. El movimiento empieza a tener organicidad con la formación de un partido de izquierda: Podemos.

2012. Fallece Carlos Fuentes

A los 83 años muere uno de los protagonistas del Boom de la literatura latinoamericana de los 60: Carlos Fuentes. Había nacido en 1928. El escritor mexicano dejó títulos como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cristóbal Nonato y La silla del águila. Recibió el Premio Cervantes en 1987.

2020. Muere Sergio Denis

Después de una agonía de un año y dos meses, fallece Sergio Denis a los 71 años. El cantante había caído de un escenario en Tucumán, en marzo de 2019 y no se pudo recuperar. Había nacido como Héctor Hoffmann en 1949. Fue uno de los cantantes más populares de la Argentina desde los años 70.

Además, es el Día Internacional de la Familia y el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. También se recuerdan el Día Internacional de la Mucopolisacaridosis y el Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa. En la Argentina se conmemoran el Día del Trabajador Sanitarista y el Día del Docente Universitario.