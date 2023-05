El segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez llega a su fin. Este martes a las 12, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, dará lectura al veredicto del caso en el que se juzga a Marcos Bazán y Marcelo Villalba, ambos imputados por el crimen.

Este cierre llega con enormes diferencias respecto al juicio anterior, llevado adelante por el mismo tribunal pero con composición diferente. En aquel momento, 27 de mayo de 2020, en medio del aislamiento por la pandemia, los jueces Roberto Lugones, Elisa López Moyano y Roberto Corti, sentenciaron a Marcos Bazán a perpetua, como coautor de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" y como partícipe necesario de "abuso sexual agravado por acceso carnal", tal como había solicitado el fiscal de juicio Hugo Carrión y el representante de Silvia Pérez Vilor -madre de Anahí-, Guillermo Bernarnd Krizan. El otro acusado, Villalba, de quien se contaba con la prueba de ADN positiva y la posesión del celular de Anahí, logró zafar después de las primeras audiencias por imputabilidad y quedó fuera del juicio.

A fuerza de apelaciones en los tribunales y reclamos en la calle, el caso llegó a la Sala I de Casación bonaerense, integrada por Daniel Carral y Ricardo Maidana. El minucioso fallo de la Sala I no solo dio vuelta como un guante a todo el proceso del juicio, evidenciando la notable arbitrariedad de los jueces Lugones, López Moyano y Corti, tanto con las pruebas como con los testigos aportados por Bazán, sino que además constituyó una bisagra que abrió la puerta a que más tarde se revelaran los tejes y manejes políticos de la mayor interesada en que el caso se resolviera rápido sin importar a quien se condenara: la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Un lugar aparte mereció y sigue mereciendo la prueba inicial que llevó a Bazán a pasar cinco años preso, con una condena a perpetua: el olfato de Bruno, "el Messi de los perros", según la urgida Vidal, que se encontraba a pasos de las PASO. El análisis de Casación sobre el olfato del Messi perruno derivó, durante el juicio, en una sumatoria de evidencias sobre la manipulación del entrenador Diego Tula a su asistido perruno, y su personalizada interpretación odorífera.

El fallo de Casación, en los últimos días de diciembre de 2021, ordenó realizar un nuevo juicio ante un nuevo tribunal, el mismo TOC 7, pero con nueva integración.

Así las cosas, después de meses de tironeos judiciales, Bazán fue liberado y llegó al nuevo juicio en libertad, mientras que Villalba fue incorporado a las audiencias como imputado.

Más diferencias fácticas en este nuevo juicio podrían reflejarse de alguna manera en sus resultados. Por empezar, la nueva fiscal de juicio, Marisa Monti, consideró que no había elementos probatorios para acusar a Bazán y pidió su absolución; y sí en cambio acusó a Villalba, para quien pidió perpetua. También convoca a las diferencias la propia querella, cuyo abogado coincidió con la fiscal Monti en cuanto a Villalba. Pero respecto a Bazán, ya no pidió perpetua, pero solicitó 14 años de prisión como "partícipe secundario" de los delitos atribuidos al otro acusado y, subsidiariamente, requirió 5 años y 6 meses por el "encubrimiento agravado" de los mismos.. Después de demostrado que no había contactos ni se conocían Bazán y Villalba, el encubrimiento pareció disolverse durante el alegato del defensor de Bazán, Manuel Garrido, quien sostuvo la inocencia de Bazán.

Garrido también apuntó contra el origen del caso, cuando recorrió las acciones que podrían haber derivado en rescatar con vida a Anahí, de no ser por el error cometido por las fiscales que iniciaron la investigación. Urgidas por los reclamos de celeridad de los operadores de JxC, confundieron la fecha de rastreo del celular de Anahí y el número de carcaza de su aparato. Cuando enmendaron el error, Anahí ya había sido asesinada.

Este martes a las 12, los jueces del TOC7 de Lomas de Zamora darán cuenta de su interpretación sobre lo aportado por las audiencias realizadas en este segundo juicio.