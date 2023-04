Los abogados defensores de Marcos Bazán, uno de los dos acusados por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue hallada asesinada y violada en 2017 en la reserva Santa Catalina, de Lomas de Zamora, pidieron hoy en su alegato que su defendido sea absuelto, al considerar que la acusación es "absolutamente antojadiza" y que "no hay pruebas racionales" que demuestren su participación en el crimen.

Los abogados Manuel Garrido y Camila Calvo, ambos de la organización Innocence Project Argentina pidieron que Marcos Bazán (39) sea considerado inocente. Bazán llegó acusado de haber cometido los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada", "robo", "homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio)", y de "abuso sexual agravado por acceso carnal", en perjuicio de Anahí Benítez (16).

El otro acusado en este debate es Marcelo Villalba (46), cuyo defensor oficial pidió que en caso de ser encontrado culpable, se lo condene a una pena que no supere los 15 años de cárcel porque presenta una "imputabilidad disminuida", al padecer "esquizofrenia". Cabe aclarar que las únicas pruebas existentes en el caso apuntan directamente a Villalba. En poder de su hijo pequeño fue hallado el celular de la adolescente, mientras que su ADN fue detectado en el cuerpo de la víctima.

En el primer juicio realizado en 2020, Bazán había sido condenado a prisión perpetua considerado autor del crimen de Anahí, mientras que Villalba no fue juzgado porque los jueces entendieron que presentaba un cuadro "psicótico" y que no estaba en condiciones de estar en el debate. Un debate que fue anulado por la Sala I de Casación Penal bonaerense, en diciembre de 2021, porque evidenciaba un arbitrario manejo de las pruebas y presiones sobre los testigos de parte de la fiscalía y el tribunal, compuesto por los jueces Elisa López Moyano, Roberto Conti y Roberto Lugones. La Casación ordenó un nuevo juicio y dispuso la libertad de Bazán. Este segundo juicio comenzó el 1° de marzo.

El alegato de Calvo y de Garrido, titular de Innocence Proyect, comenzó pasadas las 12.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, donde ambos señalaron que "no cabe otra cosa que la absolución de Marcos Bazán" ya que "los fundamentos de su acusación son manifiestamente arbitrarios".

"La acusación es absolutamente antojadiza, tal como ha demostrado la fiscal en su minucioso alegato", comenzó Garrido en su presentación haciendo referencia al pedido formulado por la fiscal Marisa Monti el jueves pasado, donde desistió de acusar a Bazán. A continuación, el letrado señaló al particular damnificado (que solicitó 14 años de prisión como "partícipe secundario") de "apartarse de las constancias comprobadas en la causa", al efectuar "una interpretación irrazonable de la prueba producida" y "desconocer la prueba relevante que demuestra la inocencia del señor Bazán".

"En el relato planteado por la parte acusadora no existe un relato armónico, razonable, no contradictorio y que integre de manera coherente todos los elementos de prueba producidos frente a vuestras excelencias. La absolución es la única consecuencia racional ante el panorama existente", dijo.

Por otra parte, Garrido cuestionó a las pruebas que presentó el adiestrador de perros Diego Tula, a quien catalogó de haber incurrido en "mitomanía, fraude y charlatanismo".

"La acusación sobre Bazán se edifica fundamentalmente sobre la labor del señor Tula, quien afirmó que su perro indicó que la víctima estuvo en la honguera de su casa. Es el único elemento que asocia a Bazán con Anahí. Sin embargo, el testimonio de Tula ha quedado demostrado que es nulo para este juicio y reviste de carácter delictivo por su falsedad", manifestó el defensor.

Por último, la abogada Calvo hizo un desglose de las supuestas acciones realizadas por Bazán el día del crimen de Anahí, donde indicó que fue visto en su casa por testigos y que fue a trabajar normalmente.

"Sabemos con gran detalle todo lo que hizo Marcos en las horas en la que mataron a Anahí. Los hechos que se le atribuyen requieren de acciones complejas que no son compatibles con la agenda de Bazán. Sería ilógico pedirle al imputado que demuestre que en todo minuto en el que no estaba usando su celular no estaba matando a nadie, enterrando un cuerpo u ocultando prueba", completó la abogada.

Antes del comienzo de la audiencia, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, manifestó en un audio divulgado por Innocence Project "todo su apoyo" para Bazán.

"Siempre creí en su inocencia. Pedimos absolución para Marcos Bazán y justicia real para Anahí Benítez", exclamó Cortiñas.

Por su parte, Roberto Fernández, defensor oficial de Marcelo Villalba (46), el otro imputado por el crimen solicitó que en caso de encontrarlo coautor del homicidio la pena no supere los 15 años de prisión por considerar que tiene una "inimputabilidad disminuida" al padecer "esquizofrenia, una enfermedad degenerativa".

No obstante, el letrado descartó que se haya probado que Villalba participó del "cautiverio" y del homicidio de Anahí, aunque sí del "abuso sexual", por lo que pidió que la pena sea de 10 años.

Tras los alegatos, el TOC 7 pasó a un cuarto intermedio para el lunes 8 de mayo a las 9 con las réplicas de las partes y las "últimas palabras" de los imputados.

El pasado jueves, la fiscal Marisa Monti inauguró la instancia de alegatos pidiendo que Villalba sea condenado a prisión perpetua, mientras que solicitó que Bazán sea absuelto al considerarlo "absolutamente inocente".

Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.



La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.