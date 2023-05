Un grupo de arquéologos que realizaba excavaciones y la exploración del templo donde se presupone que está la tumba de Cleopatra y su esposo Marco Antonio, descubrió un extenso túnel de 13 metros construido bajo tierra en la antigua ciudad en ruinas de Taposiris Magna, en la costa de Egipto, al que describieron como un "milagro geométrico".

La impresionante obra de ingeniería, de la que algunas partes están sumergidas en el agua, tiene dos metros de altura y se extiende a través de unos 1.305 metros de arenisca, informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

En un comienzo se creyó que podría conducir a las tumbas de los monarcas, y si bien hasta ahora no se encontró ninguna conexión, consideran que puede ser una pista prometedora. El diseño es similar al del Túnel de Eupalinos, un acueducto de 1.036 metros de la isla griega de Samos, del siglo VI a. C., aunque a diferencia de éste, de momento se desconoce su propósito, informó Science Alert.

La búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa

La estructura fue descubierta por un equipo de investigadores de la Universidad de Santo Domingo en República Dominicana, quienes trabajan desde 2004 para encontrar la tumba de Cleopatra y su esposo en Taposiris Magna, ciudad fundada alrededor del 280 a. C. por Ptolomeo II, hijo del renombrado general de Alejandro Magno y uno de los antepasados ​​de la monarca, que gobernó desde el 51 a. C. hasta su muerte por suicidio en el 30 a. C.

Según sus investigaciones, el templo explorado estaba dedicado al dios Osiris y a la deidad Isis, con quien Cleopatra tenía una fuerte asociación.

