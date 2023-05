La docencia autoconvocada de Salta se mantiene en las calles desde hace 10 días reclamando una recomposición salarial. En el medio, sucedieron las elecciones provinciales que posibilitaron la reelección del gobernador Gustavo Sáenz. Pero antes de los comicios del 14 de mayo, las y los docentes ya habían sufrido dos situaciones de represión. Ayer sumaron una más, ocurrida en las inmediaciones del expeaje Aunor, en el ingreso a la ciudad de Salta.

Las y los manifestantes se trasladaron al norte de la capital después de que el gobierno de Salta, representado por las autoridades del Ministerio de Educación, no los recibiera en la Casa de Gobierno, en el barrio Grand Bourg. La cita estaba pactada para las 10 de ayer y había sido acordada el viernes 12 con la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia.

Sin embargo, el encuentro con las y los delegados de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados no se efectivizó porque les "cerraron las puertas", según manifestó Leandro Alagastino, delegado por el departamento Orán. En la reunión con Saravia se les había pedido que para volver a encontrarse depusieran la medida de fuerza, pero "como eso no sucedió, hicieron caso omiso a la reunión que teníamos programada", agregó el docente de nivel secundario.

"Decidimos venir a expresarnos en la ruta por este ninguneo que está haciendo el gobierno, que únicamente quiere cerrar las paritarias con el sector gremial que siempre arregla a la baja", añadió. El principal reclamo de la Asamblea autoconvocada es una recomposición salarial. La demanda se enmarca dentro de lo que será la reapertura de las mesas paritarias que se fijaron para mayo, según se acordó en las paritarias de febrero.

Precisamente, el gobierno de Salta convocó para este miércoles a los gremios docentes que se sentaron en febrero junto al ministro de Educación, Matías Cánepa, y el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur. Desde la cartera de Educación anunciaron que la fecha de reapertura fue dispuesta "luego de publicada la inflación del mes de abril". "El objetivo de las mesas paritarias será, entre otros puntos, resguardar el salario frente a la inflación, y de esta manera establecer los incrementos para los próximos meses de este año", adelantaron.

La Asamblea no sólo no fue convocada a las paritarias (por no tener personería jurídica) sino que recibieron palos y gases. "El comisario, apellidado Posadas, se presentó sin mediar cuando justo nosotros estábamos arreglando el tiempo que íbamos a hacer el corte. Vino con Infantería a reprimir", denunció Alagastino.

De acuerdo a los videos que se difundieron desde el lugar de los hechos, nuevamente hubo forcejeos y la embestida de policías contra docentes, en su mayoría mujeres. La situación se inició pasadas las 16 y se contabilizó a más de 200 uniformados en la zona, cuando la docencia presente no superaba ese número.

"Vivimos otra represión. Hay una compañera que tiene el dedo quebrado, otra tiene lesiones, les hicieron sangrar las manos, otra se lesionó en los codos. Hubo gas pimienta y palos, obviamente", recriminó el delegado a Salta/12. Tras lamentar el hecho, apuntó contra Sáenz, y aseguró que es feo que sucedan estas situaciones de represión "cuando se le renueva la confianza a un gobernador".

En un comunicado que emitió la Asamblea, se denunció que "la represión nuevamente fue la respuesta de Sáenz, policía e Infantería golpearon a docentes mujeres y no les importó que algunas fueran embarazadas, produciéndoles laceraciones y hematomas". Por tal razón, hicieron un "llamado a todo el pueblo trabajador salteño a rodear de solidaridad la lucha docente que lucha por mejoras salariales y que resiste la represión de Sáenz y el silencio cómplice de la intergremial".

La docencia se movilizará nuevamente hoy, desde las 10, partiendo de la plaza 9 de Julio hasta la Casa de Gobierno.

Alagastino instó a que el gobernador reciba a las y los autoconvocados, aseguró que llevan adelante un paro con casi el 80% de acatamiento en la provincia y "los gremios en realidad no tienen representatividad alguna". A diferencia de otras jurisdicciones provinciales, la docencia autoconvocada mantiene una gran presencia en Salta, con trabajadores que no se sienten representados por las entidades sindicales.

Su acción ganó mayor fuerza el 1 de abril del 2005, cuando vivieron una feroz represión en la plaza central 9 de Julio, que se extendió por calles cercanas. En ese momento, la docencia llevaba un paro de 30 días en reclamo de mejoras salariales. Era gobernador Juan Carlos Romero, actual senador nacional por Juntos por el Cambio.

"Lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial, ya que el INDEC fija que algunos docentes estamos en la indigencia y otros en la medida de la pobreza estructural", cuestionó Alagastino. De acuerdo al mapeo que pudieron hacer dentro del sector, aseguraron que el maestro que recién se inicia debería cobrar 80 mil pesos más para llegar a la categoría de pobre.

Por esa razón, el delegado volvió a criticar a los gremios, ya que "siempre van por la baja". "Mañana (por hoy) el gobierno se va a sentar muy cómodo con los gremios", ironizó, al mismo tiempo que denunció que el sector docente perdió "una cantidad enorme en cuanto al poder adquisitivo. La inflación licúa el sueldo docente".