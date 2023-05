La ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos afirmó que la decisión de Cristina Kirchner, quien este martes volvió a confirmar que no será candidata en las elecciones 2023, “tiene un enorme impacto en la coyuntura política", y apuntó a la Corte Suprema de Justicia: "El partido de los tribunales está dispuesto a proscribirla".



Por AM750, Olmos precisó que la vicepresidenta no declina la candidatura en su carta, sino que “hace un análisis político demostrando que el partido de los tribunales está dispuesto a proscribirla”. La ministra aseguró que con la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan por un fallo de la Corte, la vicepresidenta “fortaleció su hipótesis de cuál es el plan del partido de los tribunales”.

“Nos convoca a los peronistas a resolver esta situación. Yo creo que es mediante la elección de una candidatura por las PASO. Yo creo que la única fuente de poder del peronismo es el pueblo, organizado, y expresándose”, comentó.



De esta manera, Olmos se hizo eco de la que siempre fue una de las banderas del albertismo de cara al armado electoral del 2023. De la vereda de enfrente, el sector kirchnerista de la alianza considera que el mejor camino es una lista de unidad y un programa que homogeneice.

“En situaciones así, tenemos que consultarlo. No es una declinación, es una proscripción. Hoy no es firme. Pueden ellos decir que es mentira, pero ella está mostrando cuál es el plan que tienen. El plan es volver a proscribir al peronismo. Hacer la democracia cada vez más condicionada”, apuntó Olmos.

Suma fija, paritarias e inflación

Por otro lado, entrevistada en La García, Olmos volvió a manifestarse en contra de avanzar con aumentos por suma fija, tal como vienen pregonando desde sectores sindicales, y volvió a apoyar el camino tradicional de las negociaciones paritarias.

“La inflación, al ser un proceso continuo, no se puede resolver con una suma fija. Ahora hay muchos mecanismos de actualización que utilizan los gremios que utilizan ambos aspectos. Es un proceso combinado”, aseguró.

Y añadió: “Lo que percibo es que en las paritarias que realizamos con mucho vigor, como se alcanzan acuerdos y no hay conflictividad social, es como que en lo público se percibe como que no se hace nada. Pero se cierran 100 paritarias por semana. Eso es lo que mantiene la no conflictividad”.

En relación a los trabajadores del sector informal, comentó que “todo el tiempo estamos actualizando los mecanismos de acompañamiento". "Anunciamos el incremento de los jubilados e incluye una suma fija adicional", remarcó. "Que no haya conflictividad social es el resultado de que estamos trabajado permanentemente en las actualizaciones”, puntualizó.