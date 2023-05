DOMINGO 21

CINE

Jonas Mekas Atacado por el insomnio, el director procura la compañía de viejos y nuevos amigos, quienes le ayudan a sobrellevar la noche con charlas casuales y copas de vino. Son pequeños dramas cotidianos donde bien irrumpe el comportamiento de la luz como un animal. Mekas se abre paso para la conformación de un anecdotario a manera de diario audiovisual. Sleepless Nights Stories traza en la superficie un recorrido íntimo por los imaginarios de personalidades del mundo artístico contemporáneo como Marina Abramovic, Raimund Abraham, Louis Garrel, Nathlie Provosty, Yoko Ono, Carolee Schneemann, Björk, Patti Smith y Harmony Korine.

A las 18, en el Cine York, Juan B. Alberdi 895. Gratis.

TEATRO

Desertoras Se presenta la adaptación teatral de la primera parte de Las aventuras de la China Iron, la novela de Gabriela Cabezón Cámara. De dramaturgia colectiva, la obra cuenta con la dirección de Violeta Marquis y las actuaciones de Camila Tabet, Nicole Kaplan, Sol Zaragozi y música en vivo de Catalina Telerman. Liz y la China emprenden un viaje juntas, huyen de los peligros de la pampa, aprenden una de la otra, fusionan sus culturas y se enamoran. Desertoras cuenta la historia que nunca se contó, la oculta, la del amor, la de las mujeres.

A las 18, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $2000.

La navidad de Georgina Georgina quiere festejar la Navidad con su familia como antes, todos se preguntan para qué. Algunos van por la comida. Otros van por cumplir. Otros van por amor, otros por interés. A nadie le importa la Navidad. Llegan a destiempo. Llegan sin ser invitados. En una noche de equívocos y revelaciones en la que nadie quedará exento, ¿hay algún encuentro posible? ¿Queda algo por celebrar?.

Dirección: Mariana Díaz. Con Daniela Catz, Gabriel Schapiro, Patricia Rivero, Juan Cereghini y Laura Amatto Loyarte.

A las 20, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $2.500.

El bien Guadalupe, una agente inmobiliaria, desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior, le cuenta a esta amiga un problema que la atormenta: una herencia familiar a resolver. Su amiga le ofrece una ayuda tan inusual como inesperada. A partir de ahí, se desata la pasión. Con Verónica Pelaccini. Texto y dirección: Lautaro Vilo.

A las 17, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2500.

Una edad como esta Vuelve Qué hace una chica como yo en una edad como esta?, unipersonal de Gabriela Acher en el cual la prestigiosa actriz aborda una temática dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: a las de 40, las de 50, las de 60, las de 70. “Nuevas generaciones” porque hasta hace solo 50 años no gozaban de lo que ahora nosotras llamamos vida”, dice la actriz al respecto.

A las 19, en el Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524. Entrada: desde $5000.

LUNES 22

ETCÉTERA

40 años de democracia Esta muestra propone un recorrido por 40 hitos que son parte de la historia nacional, un repaso por la sanción de las principales leyes aprobadas, aludiendo a conquistas que se han logrado en estos años, sin perder de vista la necesidad de continuar el debate ni las asignaturas que quedan pendientes. Se exponen extractos de material con las principales leyes aprobadas desde 1983. Con imágenes de las hemerotecas, revistas y diarios, fotos, urnas y boletas partidarias, se desarrolla un circuito enunciado a partir de la vuelta a las urnas, que lleva a la asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.

En la Biblioteca del Congreso de la Nación, Adolfo Alsina 1835. Gratis.

CINE

La barbarie Se estrena la película dirigida por Andrew Sala (Pantanal) y protagonizada por Ignacio Quesada y Marcelo Subiotto. En La barbarie, un adolescente llega a la estancia de su padre y trata de ganarse su confianza intentando develar el misterio que envuelve la muerte inexplicable de algunas vacas de la hacienda. El aire bucólico del campo y la mirada citadina e ingenua del joven chocarán contra una realidad áspera signada por prácticas violentas y clasistas que deberá aceptar o enfrentar.

A las 18, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Carbón Puede verse online el debut cinematográfico de Carolina Markowicz. Brasil, 2022. En una zona remota en el campo de São Paulo, una familia rural que vive junto a una fábrica de carbón acepta una propuesta para alojar a un extranjero misterioso. La casa pronto se convierte en un escondite, ya que el llamado huésped resulta ser un narcotraficante muy buscado. La madre, su marido y su hijo tendrán que aprender a compartir el mismo techo con este extraño, mientras mantienen las apariencias de una rutina campesina inalterada. Con Maeve Jinkings, César Bordón, Jean Costa y Camila Márdila.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

Empieza el baile Carlos, Margarita y Pichuquito, pareja de tango y bandoneonista, respectivamente, supieron forjar una relación que trascendió lo laboral para convertirse en una amistad que no logró sortear los embates del tiempo y la distancia. Todos los recuerdos de la fama se materializan en la cabeza de Carlos (Darío Grandinetti), que vive en España y recibe un llamado de Pichuquito (Jorge Marrale) para anunciarle que Margarita (Mercedes Morán) se suicidó. Dirección y guion de Marina Seresesky.

A las 17.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ARTE

Yo estuvo aquí Esta muestra presenta parte de las pinturas realizadas por Lula Mari en los últimos 15 años. Sin embargo, se exhibe de forma anacrónica, fuera del tiempo. Realizarla fue similar a un trabajo arqueológico, de catalogar años y años de pintura constante, de trabajo ininterrumpido. Lula tiene una necesidad imperiosa de pintar y nunca deja de hacerlo. Si no lo hace, siente que algo le falta. Es como si esa necesidad estuviera por encima de los motivos, las paletas y las técnicas, algo entre el deseo y la entrega.

Hasta el 15 de junio, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2040. Gratis.

MARTES 23

CINE

Cine japonés Puede verse un ciclo online de cine japonés independiente para poder descubrir lo mejor de las producciones niponas. Se trata de seis títulos seleccionados especialmente por directores de salas de cine, como What Can You Do About It. Dirigido por Yoshifumi Tsubota, es un documental sincero sobre las interacciones entre un director de cine y su tío con autismo leve. Cuando Tsubota se entera de que su tío vive solo, decide visitarlo. A través de imágenes íntimas y personales el largometraje destaca los problemas contemporáneos relacionados con el envejecimiento y la atención social a los discapacitados.

Disponible a través de https://jff.jpf.go.jp/watch/independent-cinema/. Gratis.

Hecho en Corea Se lleva adelante un programa integrado por siete largometrajes, en su mayoría inéditos en Argentina, producidos durante el último lustro, reflejo de la vitalidad y riqueza de una de las cinematografías contemporáneas más pujantes. Hoy será el turno de La colina de los vientos, de Park Seok-yeong. Con Jeong Eun-Kyeong, Sun Jang, Kim Taehee. Luego del funeral de su esposo, Young-boon le dice a su hijastro, Yongjin, que quiere hacer un viaje corto. En realidad, la idea es participar de una entrevista de trabajo en una ciudad rural lejana, Taebeak. Lo que Young-boon realmente quiere es comenzar una nueva vida.

A las 15 y 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $500.

FOTOGRAFÍA

Destino final Se inaugura la conmovedora muestra documental del fotógrafo Giancarlo Ceraudo, un trabajo fundamental con consecuencias directas sobre nuestra historia. La exposición relata y retrata el descubrimiento que hizo Ceraudo, junto a la ex detenida desaparecida y periodista de investigación Miriam Lewin, de varias aeronaves comprometidas en los “vuelos de la muerte” y de las planillas de vuelo correspondientes. Destino final es una prueba conducente del poder de la fotografía y del compromiso en la búsqueda de la verdad.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ARTE

Lucio Cantini Se inaugura la muestra de este artista argentino, que cursó los primeros años universitarios en la Facultad de Arquitectura hasta que decidió abandonarla para dedicarse a la pintura y el dibujo. En los años ochenta fue socio fundador del proyecto artístico-gastronómico La Luna, en San Isidro. Su desarrollo fue trazando un cauce entre la gastronomía y el arte. Los años de pandemia le dieron la oportunidad de volver al dibujo. Realizó las ilustraciones para el libro Café contado: sobre tus mesas que nunca preguntan, sobre temáticas específicas.

Hasta el 8 de junio, en Icónica, Marcelo T. de Alvear 668. Gratis.

MÚSICA

El gremio Este es un espacio de comunidad y fraternidad en el que todo puede pasar. En este formato, los invitados suben al escenario solos, o en duplas, para hacer algunas de sus canciones, covers clásicos de artistas emblemáticos, o bien, improvisar. Esta noche integrarán el gremio: Eze Cantero, Coti, Natalie Pérez, Alvaro Atlante, Guille Salort, Plastilina, Franco Rizzaro y más.

A las, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $2000.

MIÉRCOLES 24

ARTE

Nocturna Silvia Antonio, Ro Barragán, Paula Giorgi, Santi Goicoechea, Lucila Ortega y Jano Rodríguez –curadores, artistas, docentes–, construyen una serie de relatos curatoriales y activaciones donde se prioriza el proceso y la polifonía, donde las comunidades autogestivas habitan y activan el acervo de las instituciones. En este marco, irrumpe lo nocturno como aquello que atraviesa y constituye estas comunidades gráficas. Como puede leerse en el texto curatorial, “emergen otros rasgos de la noche, pensados en el tiempo-lugar para hacer visibles otras maneras de habitar el mundo”.

Hasta el 1 de julio, en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, Calle 48 nº 575 entre 6 y 7. Gratis.

Arcilla Se presenta la instalación de la arquitecta multifacética Ana Rascovsky con curaduría de Máximo Jacoby. Los visitantes descubrirán que la muestra está integrada por escenas mágicas y tenebrosas donde adentrarse: “Bosque encantado”, “Bruma”, “Migraciones”, “Inundación”, “Circo”, “Zoológico”, “Parque de diversiones”, “Trampa” y “Fiesta de hongos”. Personajes de la fábula pequeños y minuciosos serán presentados al visitante de manera inusual. La fábula, escrita por la artista, es el hilo conductor que guiará el recorrido.

Hasta el 13 de agosto, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Fotógrafo de artistas Se presenta la exhibición dedicada al polaco Sivul Wilenski, especializado en retratos. Se expone una colección de obras durante las décadas de 1930 y 1940, cuando Wilenski publicaba sus trabajos en importantes diarios y revistas de la época. Por su estudio transitaron artistas e integrantes de la sociedad porteña deseosos de conseguir un retrato del autor. Nombres como los de Tita Merello, Juan Carlos Thorry, Amanda Ledesma, Carmen Amaya, Pepe Arias, Libertad Lamarque y Mirtha Legrand forman parte de su galería.

En el Museo del Cine, Caffarena 51. Entrada: $100.

ETCÉTERA



Aventuras del verso Se presenta poesía por narradores en el ciclo Coliseo de poesía, con la participación de Alejandra Kamiya, Eduardo Rubinschik y Mariana Travacio. Coordinan Roxana Artal y Guillermo Saavedra. El Coliseo de Poesía y El Verso Argentino, ciclos de la Biblioteca Nacional dedicados a propiciar la lectura y difusión de las poéticas locales, así como una revisión crítica de sus tradiciones y sus protagonistas, se han fusionado este año. La intención es ampliar las perspectivas de la reflexión sobre el género y el diálogo con otras artes y disciplinas.

A las 18.30, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

CINE

Festival de El Palomar En su sexta edición, el Festival Internacional de Cine Independiente de El Palomar. Durante cinco días el público podrá disfrutar distintos segmentos compuestos por 17 películas que irán desde la proyección de largometrajes y cortometrajes internacionales, hasta funciones con música en vivo, de trasnoche, rescates fílmicos en 16mm, proyecciones gratuitas, charlas con directores y más. Abre el festival Alcarras, de Paula Simón.

Hasta el 28 de mayo, en el Cine Teatro Helios, Blvd San Martín 3076, Ciudad Jardín y en el Bar Cultural GRAF Ciudad Jardín, Blvd San Martín 2215, Ciudad Jardín. Entrada: $500.

JUEVES 25

ETCÉTERA

El borde de sí mismo Este proyecto dialoga con la exposición A 18 minutos del sol, proponiéndoles a tres artistas de las artes escénicas y tres de las artes visuales la creación de seis obras que organicen un tiempo escénico que permita compartir tanto el proceso como la construcción de la obra. Imaginar aquello que no tiene forma aún, permitir el error y aceptar el fracaso. La obra se gesta y se escribe en la tensión entre la mirada del artista y la del público. Curaduría: Alejandro Tantanián y Javier Villa. Esta semana será el turno de Ernesto Ballesteros y su obra Pequeño espacio de concientización cosmológica.

Hasta el 2 de julio, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $700.

Mujer diamante Este es un solo de danza contemporánea que ahonda en la capacidad del cuerpo para desigualarse y construir universos disímiles. El movimiento y la luz dialogan para crear mundos poéticos y simbólicos que se suceden y resignifican a partir de sus diferencias. El cuerpo es un prisma que permite refractar y descomponer su luz para descubrir los matices de su luminosidad y su espectro tonal. Dirección Natacha Visconti. Intérprete: Sofia Rypka.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Aguafuertes La agrupación Aguafuertes continúa presentando su nuevo trabajo Aguafuertes Decimales: Viajera continental. En ocasión de las celebraciones del 25 de Mayo, el grupo brindará un concierto en el que interpretará parte la obra criolla de poetas mujeres y payadoras desde el 1800 hasta nuestros días, pasando por las “Décimas de saludo al pueblo argentino”, de Alfredo Zitarrosa, composiciones basadas en la vida de Remedios del Valle y Santos Vega de Rafael Obligado. Un espectáculo patrio en décimas, en clave de milonga, payadas y aires criollos.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas $2000.

TEATRO

Tal vez esto sea la justicia La obra se sitúa en febrero de 1905, en Moscú, Rusia. Un grupo de socialistas revolucionarios sumidos en la clandestinidad, planean el asesinato del gran duque Sergio, tío del actual y último Zar Nicolás II. Decididos a transfigurar su experiencia en lugar de complacerse en ella, se encaminan al sacrificio en pos de la verdad de su tiempo y la libertad del pueblo. Pero cuando aflora la incertidumbre, la primera fila y el último momento, sólo algunos pocos tendrán la capacidad de salvar de cierto desastre lo que merece ser salvado.

A las 20, en el Teatro Payró, San Martín. Entrada: $2000.

CINE

La condición humana Puede verse la película basada en la novela de Jumpei Gomikawa. Kaji (Tatsuya Nakadai) pretende conservar su integridad moral en una sociedad entregada a la militarización y el autoritarismo. La historia le pasa lentamente por encima mientras él trata de ser un poco mejor que sus compatriotas: primero en la Manchuria ocupada, luego en batalla y finalmente como prisionero de guerra. Ese fue el mismo recorrido que hizo el realizador Masaki Kobayashi durante el conflicto, lo que no sólo explica su deseo de adaptar la obra sino también su evidente empatía con el protagonista.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $650.

VIERNES 26

CINE

Los convencidos Después del recorrido en festivales y el reconocimiento durante su proyección en el último Bafici, llega a sales el nuevo trabajo de Martín Farina (El fulgor, Mujer nómade). Viejos amigos, familia, reuniones, negocios, estafas, películas. Estos personajes desarrollan el arte de discutir con la inobjetable sensación de tener razón. 60 minutos y cinco capítulos donde los protagonistas darán todo por ganar sus pequeñas épicas batallas. Los convencidos hace del arte de la escucha una norma ética y estética, en tanto la puesta en escena se articula con el devenir de diálogos en los que la retórica ocupa un espacio central.

A las 22.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

TEATRO

Simplemente, me acuerdo Mientras la vida se le escapa entre suspiros, Rose revive los pasajes de su vida grabados en un pequeño cuaderno que llevó consigo siempre. Allí encontrará momentos inolvidables y otros que había encerrado en lo profundo de su ser. Una obra que intenta ahondar sobre la necesidad de encontrarse a uno mismo y la dulce calma que sucede cuando se lucha hasta el final por lo que uno más ama y cree. Con Alejandra Oteiza y Greta Guthauser. Dramaturgia de Roberto Cappella. Dirección: Emiliano Marino y Roberto Cappella.

A las 20, en el Teatro el Grito, Costa Rica 5459. Entradas: $2000.

MÚSICA

Tres para anticipar el seis El grupo de Juan “Pollo” Raffo anticipa el material de su sexto álbum La falacia del espantapájaros / Música de Flores vol. 6. El grupo funciona desde 2003 y al momento ha editado cinco discos. La falacia del espantapájaros es el primer trabajo en formato trío luego del fallecimiento del saxofonista Martín Rur en 2022. Hay claras referencias y alusiones al folklore argentino, al tango y la milonga. Sobresalen además los colores del piano eléctrico y los sintetizadores, lo cual referencia desde lo tímbrico al sonido del rock progresivo y el jazz-fusión de los 70’.

A las 20, en Circe, Gral. Manuel A. Rodríguez 1559. Entrada: $2000.

Los Mudos Se presenta en vivo la banda que funciona como una máquina del tiempo (no nostálgica) donde las versiones de algunos clásicos estrangulan al original. El proyecto de Los Mudos surge como una especie de curaduría musical en tiempo real. Cuentan sus integrantes: “Somos fans de la música y a lo largo de la vida nos hemos vuelto fans de diferentes estilos musicales más allá del rock que es nuestro fanatismo iniciático. Ya que nos gusta tanto citar el cine, quizás podríamos decir que hicimos nuestro propio Xanadú, nuestra casita en el árbol, y por ahí andamos como barones rampantes”.

A las 22, en el Club Espacio Latinoamericana, Soler 5662. Entrada: $1500.

Celebrando a Shirley En el marco del ciclo Mujeres en el Jazz, la cantante Ludmila Fernández y la pianista y cantante Romina Fuchs homenajean a una de las voces más singulares y emotivas del género. Shirley Horn cautivaba con su voz suave y ligeramente grave. Este espectáculo invita a recorrer parte del repertorio de una intérprete que se destacó como reina de las pausas dramáticas y a la vez fue poseedora de momentos del swing más chispeante.

A las 20, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $2000.

SÁBADO 27

TEATRO

Descubriendo al Che Este espectáculo narra los últimos días de Ernesto Che Guevara. Los momentos previos a su ejecución y el vínculo que tuvo con sus captores, son el punto de partida para imaginar quiénes fueron las personas que le pasaron por su cabeza antes de morir. Una hipótesis rodea la obra: ¿cómo se transforma una persona en mito? A partir de esa premisa se imaginan los últimos encuentros que tuvo con las personas más relevantes en su vida: su esposa y compañera de lucha, su madre, Fidel Castro y Alberto Granado, su amigo incondicional. De Matías Puricelli, con Francisco Ruiz Barlett, Enrique Dumont y Renzo Morelli.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1800.

CINE

Butterfly Vision Lilia, una especialista en reconocimiento aéreo, regresa a casa junto a su familia en Ucrania tras pasar varios meses encarcelada en el Donbás. El trauma de la cautividad la atormenta y resurge en forma de visiones. Las cicatrices de guerra emergen en este drama del guionista y director Maksym Nakonechnyi. Con una inventiva estilística y una convincente interpretación de la debutante Rita Burkovska, Butterfly Vision es un oportuno testimonio del trauma y la resiliencia de las mujeres en el frente ucraniano.

Disponible a través de Mubi.

MÚSICA

Cumpleaños Bomba Los emblemáticos tambores de La Bomba de Tiempo festejan sus 17 años de vida. Se trata de una de las propuestas más originales y populares de Buenos Aires que ha ganado seguidores en todo el país y el mundo entero gracias a su singularidad, fuerza y talento musical. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos.

A las 22, en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. Entrada: desde $2500.

El poeta regresa En el marco del aniversario número 125 del nacimiento de Federico García Lorca, la artista María Marta Guitart se presenta con su espectáculo Canto a Federico, el poeta regresa. El mismo fue gestado en plena pandemia, en principio en formato sonoro. La dramaturgia sintetiza los veinticinco años de la extensa investigación que la artista realizó sobre la vida y obra del poeta. Incluye extractos de diferentes entrevistas, poemas, junto con algunas de sus obras más emblemáticas.

A las 19, en La Gloria Teatral, Yatay 890. Entrada: $2000.

ARTE

Amorales Esta exposición propone una aproximación al archivo del diario Crónica donde se guardan documentos de difusión de prensa muy relevantes: comunicados de la Policía Bonaerense, boletines del Frente de Liberación Homosexual, cartas, fotografías y sobres que exhiben distintos modos de nombrar. Las publicaciones de la editorial Sarmiento (Crónica y las revistas Esto! y Así) funcionaron como verdaderas plataformas de difusión y visibilización de los activismos LGBTIQ+.

En el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Gral. Las Heras 2555. Gratis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------