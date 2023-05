La banda de rock británica Blur es la primera banda confirmada como uno de los headliners del Primavera Sound Buenos Aires, que se realiza el 25 y 26 de noviembre en el Parque Sarmiento. Si bien no hay más información oficial del line up, se especula con que sea similar a la grilla confirmada para la versión española del festival, que cuenta con grupos como Måneskin y Pet Shop Boys entre otros.

En España, el Primavera Sound se realiza primero en Barcelona, del 29 de mayo al domingo 4 de junio, para luego mudarse a Madrid, del 8 al 11 de junio. En ambas ciudades el cartel prácticamente idéntico y Blur encabeza las presentaciones del 1 y el 8 de junio, respectivamente.

Entre otros headliners destacados están Pet Shop Boys, Halsey, New Order, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Baby Keem, Skrillex, Rosalía, Calvin Harris, Måneskin, St. Vicent, Ben Bömer, Camelphat y Diplo, entre otros artistas.

El line up del Primavera Sound de Barcelona y de Madrid.

Si bien aún no hubo algún anuncio oficial de los artistas que se subirán al escenario porteño en noviembre, la semana pasada circuló un flyer no oficial en las redes sociales que indicaba a Blur como uno de los headliners, el del 26 de noviembre, junto a Kendrick Lamar, quien también está confirmado en la versión española. Aunque según ese posteo la presentación del 25 de noviembre la encabezarían The Cure y Sza, que no figuran en la grilla europea.

Por el momento, el festival anunció que en esta edición el line-up "conjugará una amplia muestra de talento local y los nombres internacionales que mejor explican el aquí y el ahora musical en todas sus facetas".



Entre los artistas que participaron del último Primavera Sound en Argentina estuvieron Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Jack White, Pixies, Interpol, Phoebe Bridgers, Bjork, Charli XCX, Mitski, Julieta Venegas y Santiago Motorizado, entre otros.



El posteo con el line up no oficial del Primavera Sound.

Cómo conseguir entradas para el Primavera Sound de Buenos Aires

Las productoras Pop Art y Lauría Dale Play juegan con las expectativas de los fanáticos y la intriga por los músicos que tocarán en el país y esperan vender la mayor cantidad de tickets en las instancias de los "Early Birds", es decir, aquellos que se venden antes de dar a conocer el line-up.

Al momento, tras agotarse la preventa y la primera etapa de los Early Birds, aún quedan disponibles localidades de los Early Birds Etapa 2, que se pueden adquirir desde Enigma Tickets a $60.000 + costo de servicio.

Luego se libera el “Abono Etapa 3”, cuyo costo es de $70.000 más costo de servicio. Y una vez agotados los tickets de esta última instancia, comienza la venta general, cuyo precio aún no fue anunciado.

Cómo empezó el Primavera Sound

La primera edición del festival Primavera Sound fue en 2001 en Barcelona, pero con el correr de los años se convirtió en un evento internacional y en uno de los más importantes del mundo en su categoría.

En España se celebra entre finales de mayo y principios de junio donde se encuentran las últimas propuestas musicales del ámbito independiente junto a artistas de amplia trayectoria, abarcando todos los estilos y géneros, buscando la calidad y apostando esencialmente por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música electrónica y de baile.