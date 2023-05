Se confirmó. Blur, una de las bandas más populares del fenómeno Brit Pop de los años noventa, será uno de los headliners del Primavera Sound Buenos Aires, que se realizará el 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento. Aún quedan tickets disponibles de la etapa 2 de los Early Birds, a un precio de $ 60.000 que pueden adquirirse online en Enigma Tickets.

"Bueno, es tu día de suerte. Blur en Buenos Aires para festejar la primavera", escribieron desde la organización del festival en sus redes sociales para confirmar la presencia de la banda liderada por Damon Albarn, aunque no especificaron en cuál de las dos fechas se presentará.

Tras agotar la preventa y la primera etapa de los Early Birds -tickets que se adquieren antes de conocer el line up-, aún quedan disponibles localidades de los Early Birds Etapa 2, que se pueden adquirir desde Enigma Tickets a $60.000 + costo de servicio.



Luego se liberará el “Abono Etapa 3”, cuyo costo será de $70.000 más costo de servicio. Y una vez agotados los tickets de esta última instancia, comenzará la venta general, cuyo precio aún no fue anunciado.

Presentación de nuevo single y anuncio de nuevo álbum tras ocho años

La última vez que Blur vino a Argentina fue en octubre del 2015, cuando se presentaron en Tecnópolis. Desde entonces, la banda había estado inactiva y lejos de los escenarios. Sin embargo, Damon Albarn sí estuvo en el país recientemente, en el marco de un show con su otro grupo, Gorillaz, en el 2022.

Hace pocos días, la banda anunció además la salida de su nuevo álbum "The Ballad of Darren", el próximo 21 de julio, el primero de la banda en ocho años, luego de la salida de "The Magic Whip" en 2015.

A través de sus redes, la icónica banda de pop británico adelantó el diseño de la tapa del álbum y sorprendió con el lanzamiento del single, "The Narcissist", uno de los 10 temas del disco. Se trata del primer material de la banda en 8 años.

Seguí leyendo