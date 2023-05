La Municipalidad de La Plata prepara un control de foco intensivo que se extenderá entre hoy y mañana en la localidad de José Hernández, luego que se confirmara que un gato dio positivo de rabia, lo que motivó que se desplegara un "megaoperativo de vacunación en los alrededores de las viviendas de la zona".



Las autoridades sanitarias locales procedieron a hacer los estudios correspondientes frente a una denuncia de un gato que estaba en situación agresiva en esa localidad platense y el mamífero dio positivo de rabia.



Tras recibir la confirmación del caso positivo por parte del Ministerio de Salud bonaerense, se pondrá en marcha un operativo que tendrá lugar hoy, martes, y mañana en las cuadrículas de 230 a 235, de 44 a 52, y en el cuadrante de 223 a 229, de 44 a 52.



Según se informó, decenas de agentes municipales y móviles de la cartera sanitaria local trabajarán a 500 metros a la redonda de la vivienda ubicada en la zona norte del Partido de La Plata, donde se llevará adelante la vacunación puerta a puerta de todos los perros y gatos de la zona.



El procedimiento, que contará con la presencia de profesionales de Zoonosis Urbana bonaerense, también incluirá una posta fija de vacunación para aquellos vecinos que no se encuentren en sus hogares en el momento del 'puerta a puerta'. Las misma estará ubicada en 51 y 229 de 9 a 12 horas y de 14 a 17.



"Cuando apareció la sospecha, se realizó el tratamiento preventivo antirrábico a la familia y el paso a paso correspondiente ante este tipo de situaciones", informó el secretario de Salud de la Comuna, Enrique Rifourcat.



En este sentido, agregó: "En una primera instancia el estudio de inmunofluorescencia dio negativo, pero debido a la sintomatología del animal continuamos los análisis, por lo que se procedió a realizar una contraprueba molecular que en segunda instancia dio positiva".



En este contexto, se le recomendó a los vecinos de la zona que concurran con sus animales y procedan a aplicar la vacuna antirrábica, sea en las postas itinerantes o a través de la modalidad puerta a puerta. Ante cualquier cambio de conducta del animal, se instó a comunicarse de forma inmediata con su veterinario de confianza o con el Centro de Zoonosis de la Municipalidad de La Plata.



De acuerdo con los especialistas, los murciélagos pueden morder a perros o gatos y transmitir la rabia, una afección viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos.



La rabia una enfermedad que se puede prevenir a través de la vacunación, tanto en animales como en humanos; y, en la Argentina, los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia, pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos.



El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.



Si se encuentra un murciélago, lo aconsejable es no tocarlo. Recomiendan capturarlo con los métodos aconsejados y remitirlo al centro de zoonosis municipal para que lo envíe al laboratorio para su análisis.



En caso de sufrir una mordedura de un animal, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.



Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.



Como método preventivo se debe vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida.