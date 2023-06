Horas después de la condena en el juicio por violencia de género contra Sebastián Villa, Boca hizo oficial que apartó al futbolista del plantel profesional de Primera División.

"En el día de la fecha y ante el suceso que es de público conocimiento, la Comisión Directiva del CABJ se reunió con carácter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica", inicia el comunicado publicado pasadas las 21 horas en el sitio oficial del club.

"Oportunamente, el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos. Consecuentemente con ello, en esta instancia, ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto del jugador de la entidad, Sebastián Villa, el CABJ comunica que, a partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario", sentencia el comunicado de prensa.

Así las cosas, la derrota 1-0 ante Arsenal en Sarandí de este jueves seguramente haya sido el último partido del colombiano con la camiseta azul y amarilla.

Días atrás, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, dijo que este era "un tema muy sensible" y que cuando se conociese el veredicto el club tomará "las medidas que tenga que tomar, como corresponde". En esa sintonía también se había expresado previamente el presidente xeneize, Jorge Amor Ameal, consultado sobre la situación del colombiano: "Hasta que la Justicia no decida, Boca no tomará ninguna medida en este tema". Conocida la sentencia este viernes, el club cumplió horas más tarde con lo que venía predicando.

El delantero de 27 años tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y la intención xeneize sería transferirlo al fútbol extranjero en el próximo mercado de pases. En principio, un club de Arabia Saudita tendría en su radar al colombiano, aunque necesitaría un permiso judicial para trasladarse allí y presentarse en el consulado argentino cuando sea requerido por la Justicia.

Villa llegó a Boca en junio de 2018 desde Deportes Tolima de Colombia, a cambio de una suma cercana a los 3 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase, con la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto y durante la presidencia de Daniel Angelici. El delantero no tardó demasiado en meterse en el once titular xeneize gracias --sobre todo-- a su velocidad y lleva jugados 172 partidos con 7 títulos, aunque nunca logró separarse de las críticas constantes de la hinchada por su falta de definición en el área rival (tiene 29 goles, un promedio de 0,16 por encuentro).