Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, ve "bastante complicado" el regreso de su hijo al Barcelona, según afirman en España, mientras que aseguró que si fuese por el rosarino "jugaría gratis" con tal de regresar al conjunto catalán.



"Está difícil, veo bastante difícil una llegada de Messi al Barcelona. No creo que se dé, está bastante complicado", expresó Jorge Messi en una serie de mensajes que intercambió con el periodista Carlos Monfort, quien los dio a conocer en el canal de streaming de Jijantes FC.

"Ahora mismo depende de varias cosas. Barcelona es su casa y siempre lo será. Hay muchas cosas en juego, muchas cosas de las que estamos pendientes y no es lo económico. Él jugaría gratis", agregó.

En tanto, Monfort aseguró que el padre del capitán de la Selección argentina le dijo que su hijo está "anímicamente mal" porque "no sabe qué hacer" con su futuro, a la espera de una oferta del Barça que aún no le llegó pese a que la institución ya tiene la aprobación de LaLiga al plan de viabilidad.

"Estamos contentos, de momento tenemos el OK al plan de viabilidad de la Liga y ahora, a ponernos en marcha, ponernos manos a la obra y reforzarnos, que nos hace falta", expresó el entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, sobre el mercado de pases. En cuanto a Messi, manifestó: "Está la situación en manos del presidente (Joan Laporta) y del padre de Leo, por tanto, veremos. Veremos cómo acaba, pero finalmente la sartén por el mango la tiene Leo".

Jorge Messi visitó ayer a Laporta en su casa y, al retirarse luego del encuentro, declaró ante las consultas de la prensa: "Leo quiere volver al Barça y me gustaría que volviese". No obstante, añadió sobre un supuesto acuerdo con el conjunto catalán: "No hay nada. Aún tenemos que hablar de montones de cosas".