El argentino Ángel Di María se despidió este martes de la Juventus de Italia y calificó su etapa en el club como "difícil y complicada", aunque aseguró que se va con la tranquilidad de haber dado todo en su paso por el conjunto de Turín.

"Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo", escribió Di María en su cuenta de la red social Instagram.

En esa línea, añadió: "Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón", cerró Fideo.

El futuro del campeón del mundo con la Selección argentina es una incógnita, dado que tiene el pase en su poder y su deseo es continuar en el fútbol europeo, por lo que la posibilidad de regresar al Benfica de Portugal es la más firme para el ex jugador de Rosario Central.