Después de la victoria por 1 a 0 de Boca sobre el equipo chileno Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, decenas de hinchas de ambos clubes protagonizaron graves incidentes en las inmediaciones de La Bombonera, con corridas, palazos y trompadas, por las que hubo 56 detenidos.

La batalla campal quedó registrada en videos que filmaron los vecinos de la zona. En las imágenes se ven enfrentamientos entre numerosos grupos e incluso ataques de varias personas contra a una. Y, si bien aún se desconoce la cantidad exacta de heridos, en las redes sociales circularon fotos de hinchas golpeados y llenos de sangre.

La previa del partido venía caliente, con peleas en un boliche la noche anterior y en la calle en la mañana de este martes, por el intento de los fanáticos de Colo Colo de colocar una bandera del Cacique en el estadio.

Pero la tensión continuó dentro del estadio, cuando durante el partido los hinchas chilenos comenzaron a lanzar objetos contundentes a los xeneizes, a mostrarles billetes de $500 a modo de burla por la devaluación del peso argentino y a invitarlos a pelear a la salida.

Por los incidentes, resultaron heridos seis aficionados de Colo Colo, trasladados al Hospital Argerich –de los cuales cinco ya obtuvieron el alta–, y un policía que cayó de su moto y fue trasladado sin riego de vida al Hospital Churruca.

Foto: NA

A su vez, el personal de la Comisaría Vecinal 4 C de la Policía de la Ciudad y el personal del operativo de seguridad del partido detuvo a 56 hinchas chilenos, a quienes se les secuestraron dos varillas de hierro de 10 de construcción, tres palos de madera y 4 trozos de mampostería. El caso es investigado por la Fiscalía Penal Contravencional y Faltas N°35, a cargo Celsa Ramírez.

Con gol de Weigandt, Boca aseguró su pase a octavos de final

Tras un primer tiempo de poca claridad en su juego –aunque con dos llegadas de peligro al área contraria sobre el final–, el equipo de Jorge Almirón salió a la parte complementaria en busca de abrir el marcador.

A los 10 minutos del segundo tiempo, Marcelo "Chelo" Weigandt empalmó la pelota con la cara externa llegando por la derecha, y la ubicó al lado del palo más lejano del arquero Brayan Cortes. La ventaja le dio un poco de tranquilidad a Boca, y le transmitió todo el nerviosismo a Colo Colo.

Sin embargo, los problemas físicos siguieron para el Xeneize después de la temprana lesión del joven Luca Langoni, que jugó apenas unos minutos tras su regreso: Miguel Merentiel también tuvo que dejar la cancha casi al instante de haber ingresado, y el peruano Luis Advíncula no salió porque el equipo no podía hacer más cambios, pero no podía correr con normalidad.



Con el triunfo, Boca quedó primero en el grupo y aseguró su pase a octavos. De todas formas, en el cuerpo técnico preocupan las recurrentes lesiones en el plantel: a las del partido de ayer se suman las de Marcos Rojo, Martín Payero y Exequiel Zeballos.

