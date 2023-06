Sergio "Kun" Agüero se mostró optimista por la colecta que impulsa Santiago Maratea porque "está muy bien ayudar al club" Independiente, pero consideró que "con esto se olvidan de la deuda y hay que investigar cómo se generó la deuda". Además, le respondió a aquellos que lo critican al decir que "siempre que ayudé fue sin alardear".



"Está muy bien poder ayudar al club, la gente enseguida empezó a colaborar. Yo hablé con (Federico) Mancuello y con exjugadores para armar algo lindo. Lo importante es cómo se administra el club. Puede venir Maratea, Messi, yo o quién sea y se pone plata, pero lo más importante es la administración. Quien sea que junte la guita, la pone pero después la deuda sigue estando", comentó el ídolo del Rojo.

En ese sentido, insistió que "con esto se olvidan de la deuda y cómo se hizo. Con el tema de Maratea se hacen los boludos y se olvidan de la deuda, que tienen que investigarla. Alguien se agarró toda esa guita, ¿dónde está? Tiene que haber comprobantes".

"Siempre que me necesitó el club, estuve"

Agüero expresó que siempre ayudó a Independiente cuando lo necesitó, pero que la mala administración hizo que no fuese suficiente para sanear las deudas que tiene la entidad de Avellaneda desde hace varios años.

"Siempre que me necesitó el club, estuve. Pero hay cosas que no me gustan, como que usen mi imagen para beneficio propio. Eso ya no me gusta. Yo siempre que ayudé fue sin alardear, no soy así y no tiene sentido", explicó.

Además, agregó que "uno ayuda porque quiere y ama al club. El que ayuda, ayuda porque quiere y no anda diciendo por todos lados para que digan ‘ay qué lindo mirá qué bien lo que hizo’".

El exdelantero de la selección argentina recordó que junto a Gabriel Milito "aportamos al predio de independiente, se gastó mucha guita. También le dejé el 15 por ciento del pase cuando me fui y todo se lo quedó el club. Ningún jugador de independiente lo cobra, y después el culpable siempre es el jugador. El problema es más administrativo que juntar el dinero".

El consejo de Agüero a la nueva dirigencia

El Kun reveló que conversó con la actual dirigencia, antes de que asumieran en el cargo, y les remarcó que además de saldar las deudas no debían descuidar los resultados deportivos.

"Cuando estaba por asumir esta dirigencia nueva les dije: una cosa es tratar de cubrir las deudas, pero no te olvides de los resultados deportivos. El que entiende de economía vende jugadores, le bajás el sueldo a los jugadores y los prestás. Y así te quedás sin nada y los resultados no los tenés. El club necesita sumar puntos porque la está pasando muy mal", sentenció Agüero.

