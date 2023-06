Persisten los coletazos por la conformación de Unión por la Patria

El cierre de alianzas en el oficialismo y la discusión sobre los términos en los que se disputará las PASO transitó momentos de incertidumbre y generó duros cruces que, a pesar del acuerdo final, no parecen estar saldados bajo el nuevo sello de Unión por la Patria (UP). El PJ bonaerense que conduce Máximo Kirchner se encargó de exponerlos en un comunicado donde cuestionó el intento del sector referenciado en el presidente Alberto Fernández de “judicializar” la discusión. El embajador Daniel Scioli contestó los cuestionamientos y aseguró que ganará la interna. En tanto, la Junta Electoral de UP aprobó el reglamento para todo el país donde establece que cada corriente deberá tener una lista propia en todos los niveles y, por lo tanto, no habrá juego a dos puntas.