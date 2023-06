A una semana de que venza el plazo para la presentación de candidaturas, la incertidumbre y tensión interna acaparan el armado electoral de Unión por la Patria. Mientras se espera la definición del nombre que representará a la sociedad kirchnerista-massista en las PASO, continúan las declaraciones cruzadas. Ayer, Aníbal Fernández, apoderado del sector que impulsa la postulación de Daniel Scioli, salió a responder a las críticas que le lanzó Cristina Kirchner por haber "amenazado" con judicializar la disputa partidaria. En paralelo, el embajador en Brasil le envió un guiño al cordobés Juan Schiaretti y sorprendió al decir que si llega a la Casa Rosada "necesitará" la colaboración de Patricia Bullrich. Los dichos sobre la precandidata del PRO le valieron duros cuestionamientos de dirigentes oficialistas. Y en medio de los chispazos, apareció una novedad de último momento: envalentonado por el triunfo peronista en Tucumán, el exjefe de Gabinete Juan Manzur amaga con competir a nivel nacional.

Los siete días que restan para que se confirmen las candidaturas parecen una eternidad ante la intensa pulseada que mantiene a diario el oficialismo. El último capítulo tiene como protagonistas a CFK y a su exjefe de Gabinete Aníbal Fernández. El ministro de Seguridad rechazó los cuestionamientos de la vice, al afirmar que "los que amenazan son los canallas". "Yo no soy un canalla. No se lo acepto", sostuvo el apoderado del sector que impulsa la candidatura de Scioli y agregó: "Lo que yo hice fue advertir de que teníamos que acordar entre nosotros, porque si no voy a recurrir a la Justicia Electoral". Esas palabras fueron interpretadas por la expresidenta como una "amenaza" de "acudir al Partido Judicial".

"¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? ¿Un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar? Si no nos ponemos de acuerdo en el marco de las leyes, yo voy a recurrir a la Justicia Electoral", insistió Fernández en declaraciones a la prensa. Y concluyó: "Si los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema. Yo no pienso manejarme con agravios".

Enfocado en ampliar su espacio de representación, Scioli le habló al peronismo no kirchnerista y expresó que comparte "muchas de las propuestas" del gobernador Schiaretti y del exmandatario de Salta Juan Manuel Urtubey. En declaraciones a canal 12 de Córdoba, el embajador sostuvo que el camino es "cerrar la grieta, lograr un gran acuerdo nacional y un gobierno de unidad nacional". "Si gano voy a pedir que me ayuden", indicó. En el mismo tono, el precandidato presidencial rememoró una situación que vivió en marzo durante la fiesta de la Vendimia, en Mendoza, cuando se encontró con Bullrich. “Patricia me dijo: Daniel, mirá que cuando sea presidenta te voy a necesitar. Entonces, yo le dije ´mirá, Patricia, cuando yo sea presidente también te voy a necesitar”, contó en LN+.

En otro tramo de su participación televisiva, consultado sobre si les compraría un auto usado a Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta, Scioli señaló que tiene "respeto por los dos". A la exministra de Seguridad la definió como una "luchadora" y al jefe de Gobierno porteño como "un hombre moderado y razonable". "Si tanto te gusta por qué no te vas a Juntos por el Cambio", le espetó la titular del Partido para la Victoria, Diana Conti.

El día anterior también había recibido un dardo del senador Oscar Parrilli. "Nosotros representamos al kirchnerismo y lo asumimos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué él no dice que es el sector de Alberto (Fernández)? No sé por qué lo niegan, por qué esconderse", sostuvo el titular del Instituto Patria. El cuestionamiento llegó luego de que el embajador haya negado ser el candidato del Presidente y remarcado que no es "títere de nadie".

Fuego cruzado mediante, un nuevo nombre se suma a la larga lista de posibles candidatos oficialistas. La contundente victoria electoral de Osvaldo Jaldo en la gobernación y Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán envalentonó a Manzur, que pretende convertirse en el representante de los gobernadores a nivel nacional. "Ando con ganas de postularme", le sugirió al diario La Gaceta. “Me dieron por muerto, me tiraron con todo. No pudieron y aquí estoy discutiendo candidaturas”, agregó sobre el fallo de la Corte Suprema que impidió que sea candidato a vicegobernador.

El exjefe de Gabinete, que hace días está instalado en Buenos Aires, tiene a su favor el pronunciamiento que realizaron los trece gobernadores oficialistas en el Consejo Federal de Inversiones donde exigieron "unidad, consenso y mayor federalismo". Se apoya en esa expresión para ser el hombre del interior que encabece o acompañe como segundo a una fórmula presidencial. "Lo veo a Manzur lanzándose como candidato", suscribió Rossana Chahla.

En el entorno del gobernador tucumano, niegan que pueda compartir una fórmula con Scioli y dan cuenta de que existen mayores chances de que integre un binomio con De Pedro, en caso de que el ministro confirme su postulación. "Es uno de los grandes dirigentes del peronismo. Todos saben el cariño y el aprecio que le tengo", manifestó Manzur sobre "Wado" a principio de semana.