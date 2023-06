Este viernes, el politólogo Juan Courel analizó el panorama de cara a las elecciones y aseguró que el cambio de nombre de la coalición oficialista (el Frente de Todos pasó a llamarse Unión por la Patria) puede tener "un efecto" en la medida que incluya también una modificación en la propuesta política.

"Si es solamente un cambio cosmético, y eso lo sabremos a medida que avancen los días y conozcamos más de las campañas, no tiene nada a favor ni en contra, la gente lo metabolizará rápido y no creo que cambie el juicio político general de absolutamente nadie por un cambio de nombre. Cambiemos lo hizo varias veces. Pasó de Cambiemos a Juntos por el Cambio, después a Juntos, y no creo que eso haya afectado ni para bien ni para mal su desempeño electoral", señaló Courel en AM750, quien se desempeñó como responsable de comunicación en las campañas del Frente de Todos en 2015 y 2019.



Además, al ser consultado por la definición de candidaturas en el oficialismo, resaltó que dentro de la coalición no hay un candidato natural: "La candidata natural es Cristina (Kirchner), pero no va a ser, así que ese liderazgo de opinión va a haber que construirlo, sea quien sea al que le toque".



Las PASO y el mito del voto al ganador

Por otra parte, Courel resaltó una particularidad que se dio en las elecciones de los últimos años en Argentina. "Siempre pasó lo mismo: al que le fue peor en las PASO le fue bastante mejor en las elecciones generales", sostuvo. "En 2021 el peronismo habìa perdido por una diferencia grande en las PASO en la provincia de Buenos Aires y después perdió por apenas un punto", ejemplificó.

"En 2019 Macri había perdido en las primarias por 17 puntos y achicó muchísimo y terminó haciendo una elección arriba del 40%. En 2017 Cristina había ganado las PASO en la Provincia y después Esteban Bullrich dio vuelta la elección. Y en 2015 Macri había sacado 26% en las primarias y después sacó 34% en octubre y terminó ganando en el ballotage. Definitvamente la gente no es que vota al ganador, eso está probado no con encuestas sino con los resultados electorales", reflexionó.



Larreta vs. Bullrich: el "gran problema" de Juntos por el Cambio

Por último, el analista político, actualmente al frente de la consultora Alaska, se refirió a las internas en Juntos por el Cambio, más precisamente dentro del PRO, donde desde hace un tiempo Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dirimen sus diferencias de forma cada vez más descarnada.

Para Courel, en una situación de crisis sostenida, como se vive en el país, la principal oposición suele tener la "cancha inclinada" a su favor y suele ser quien capitaliza el malestar social. "Por más que uno pueda atribuirle gran parte de la responsabilidad a su experiencia de gobierno (al de Cambiemos), cuando la gente vota suele premiar o castigar al gobierno de turno", explicó.

Sin embargo, aclaró: "Dicho esto, Juntos por el Cambio tiene un gran problema. Cuando uno ve la composición del voto de Bullrich y Larreta, es muy diferente. Es muy probable que si Bullrich gana la primaria haya un sector importante de votantes de Larreta que no la acompañe en octubre, porque son posiciones radicalmente opuestas. Lo mismo, y quizás de una manera más radical, hay una importante porción de votantes de Bullrich que, de ganar Larreta, preferiría irse a alternativas como Milei, o incluso al voto en blanco. Por lo tanto, los dilemas están en todos lados y la fragmentación es algo que está haciendo sufrir a las dos coaliciones", concluyó.