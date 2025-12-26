Omitir para ir al contenido principal
Portada
LA750
Los alarmantes datos del 2025
Raquel Vivanco: “El Gobierno no sólo recorta políticas, legitima las violencias a través del discurso”
La directora general del Observatorio de las violencias de género “Ahora que sí nos ven” alertó sobre el corrimiento del Estado en la lucha contra la violencia.
26 de diciembre de 2025 - 12:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
En medio de recortes en el Estado, las organizaciones feministas alzan la voz y denuncian la naturalización de las violencias.
Temas en esta nota:
género
Últimas Noticias
Cartelera
El cronograma completo
Calendario de feriados 2026: el Gobierno fijó tres días no laborales
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 26 de diciembre de 2025
Los alarmantes datos del 2025
Raquel Vivanco: “El Gobierno no sólo recorta políticas, legitima las violencias a través del discurso”
Exclusivo para
Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad
Hubo 18 heridos por pirotecnica
Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias
Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei
La basura textil que llegó con Milei
De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano
Por
Sol Fabi y Eva Rey
Leon XIV recordó a los migrantes que “recorren el continente americano”
El papa León XIV pidió paz en Ucrania y Medio Oriente
El País
Será en abril de 2026 en Paraguay
Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider
De marcha triunfal a jueves negro
Por
Juan Carlos Junio
El Presidente confirmó que estará en el Foro de Davos el 18 de enero
Milei aprovechó la Navidad para preparar su agenda de viajes al exterior
Por
Melisa Molina
Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"
Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 26 de diciembre de 2025
Mercado de trabajo
La calidad del empleo sigue en deterioro
Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.
Ingresos bajos, regalos medidos
Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes
Elevada morosidad en el pago de deudas familiares
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
El cronograma completo
Calendario de feriados 2026: el Gobierno fijó tres días no laborales
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de diciembre
Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad
Hubo 18 heridos por pirotecnica
Deportes
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”
El noruego publicó una foto parado sobre una balanza
Haaland cumplió con el desafío de Guardiola
Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito
Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz