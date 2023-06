El embajador en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, redobla la apuesta y recalienta la interna de Unión por la Patria: "Cristina me votaría a mí, por mi experiencia, trayectoria y visión de futuro", dijo en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas. "Ella sabe que soy una de las personas más confiables y previsibles que tiene el espacio, porque lo ha visto durante 20 años que iniciamos la fórmula con Néstor Kirchner", sostuvo.

Scioli da por sentado que el oficialismo va a dirimir las candidaturas en las PASO del 13 de agosto, lo cual considera que es un triunfo de la "democracia" partidaria. Y confirmó que en los "próximos días" dará a conocer quién lo acompañará en la fórmula.

Respecto de los cruces que se generaron con el kirchnerismo, aseguró: "No soy yo quien definió el reglamento, yo definí sobre las PASO, la participación e integración porque estoy confiado en que voy a ganar".

Y que si el triunfo no es para él, va a acompañar. ¿Aunque fuera Sergio Massa el elegido? "Voy a acompañar a quien sea, no pongo nombre. Conmigo adentro no hay problema, el problema lo tiene la gente con las cosas que están pasando", afirmó.

En relación a su vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, reconoció que "ahora hace un tiempo que no hablo. En diciembre intercambiamos mensaje, me invitaron al acto del 25 de mayo cuando fueron los 20 años que asumí con Néstor (Kirchner)". Y aclaró: "Ella sabe que soy una de las personas más confiables y previsibles que tiene el espacio, porque lo ha visto durante 20 años que iniciamos la fórmula con Néstor. Creo que me votaría a mí, por experiencia, trayectoria, por mi visión de futuro, por muchas cosas que coincido".

También buscó minimizar la posibilidad de acudir a la Justicia: "Siempre hay tensiones en esta etapa. Si hay alguien que jamás judicializó la política... En mi vida le hice una denuncia a nadie. A nadie". Y sostuvo, que Aníbal Fernández se refirió a que "llegado el caso iba a buscar que se respete el reglamento" de las internas.

"El camino de unidad está garantizado al final de las PASO. Mis 25 años de carrera política son un testimonio de respeto, de compromiso, de poner el hombro. Aparte, mi carrera empezó con una PASO en la Capital Federal. Como pude ganar esa PASO, puedo hacer una gran elección general", sostuvo.

"Victoria es la mejor para la provincia"

También señaló que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, es "la mejor" candidata para la gobernación de la provincia de Buenos Aires.



"Victoria es una gladiadora, con convicciones políticas, una trabajadora incansable y segundo, porque la definición que han dado autoridades de la provincia ha sido muy clara, que cada prencandidato a presidente lleve su candidato por distritos y en la categoría gobernador también y Victoria es la mejor", elogió por sobre la posible reelección de Axel Kicillof.



Evitó responder las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del líder del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, aunque señaló una "doble vara" con la que considera que lo miden a él y al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, un potencial candidato de UxP.



"¿De qué se horrorizan? Porque si no parece que me dejan en un lugar ridículo. Me volvían loco cada vez que iba a ExpoAgro y este año estaban todos ahí, haciendo cola en la inauguración a ver quién se sacaba la foto más linda con los directivos de Clarín y La Nación", reclamó, en referencia a que De Pedro participó de esa exposición este año.

Por otro lado, Scioli dijo que su experiencia en la embajada de Brasil le dio una "visión geopolítica" y remarcó como logro haber logrado en la presidencia de Jair Bolsonaro que Brasil sea el primer socio comercial de Argentina. "Estoy convencido de representar e interpretar lo que espera el pueblo argentino de su próximo presidente, valores que tienen que ver con previsibilidad, confianza, sensatez, moderación, con la capacidad de lograr acuerdo", comentó.

En ese camino, el embajador aseguró que "la Argentina que viene necesita de acuerdo, de mayor diálogo, de mayor tranquilidad. Tengo muy claro que la solución al país viene de la mano de la expansión productiva, del crecimiento, ahí vamos a encontrar equilibrio fiscal y no de la mano del ajuste".



"El día después nos necesita a todos"

Scioli también consideró que "el camino de unidad está garantizado al final de las PASO" y que "el día después, el país los necesita a todos, los que estamos al interior del frente y también ir en búsqueda de otros espacios políticos. Lo mío no es contra nadie, es a favor del país".

Sobre el presidente Alberto Fernández, como impulsor de su candidatura, dijo que "el apoyo de Alberto es a las PASO" y agregó que está buscando "proyectar el país a futuro que no sea volver a empezar y en eso hay que tener en cuenta el contexto en el que le tocó gobernar: pandemia, sequía, la guerra".

"No estoy de acuerdo con que hay que dinamitar todo, entregar Aerolíneas, dolarizar, arancelar la educación pública. El país está en movimiento, con problemas como los que te mencioné antes. Soy la garantía de eso que la gente que ha vuelto al trabajo tenga un mejor salario", definió.

También buscó aclarar acerca del comentario que él mismo dio a conocer sobre acordar con Patricia Bullrich, si llegara a la Casa Rosada: "Dije que los tiempos que viene se necesita... no lo personalizo en ella ni en ningún otro dirigente. En el tiempo que se viene, vamos a tener que acordar políticas de Estado, puntos de encuentro".

Tipo de cambio y recuperación del salario: su plan económico

Scioli esgrimió además, a grandes rasgos, lo que sería su posible plan económico: "De la mano del crecimiento vienen las soluciones a los problemas que el país tiene. Hay que llegar a una conversión del tipo de cambio, una simplificación de impuestos, un fortalecimiento del BCRA, una recuperación rápida del salario real y las jubilaciones".

"Es tiempo de megaindustrialización, industrias digitales, producir semiconductores y nuestros fertilizantes, la globalización de regiones, por eso defiendo tanto la integración con Brasil y el resto de los países", dijo.

Y apuntó a "agregar valor a la megaminería, que no se nos lleven nuestros recursos naturales y después compremos productos manufacturados, fuentes de trabajo de calidad, economía del conocimiento, ahí tenemos que poner nuestros esfuerzos".

"Tengo que trabajar para cumplir las expectativas de la gente. Ya hay tantos candidatos que van al campo y prometen sacar las retenciones, van para allá y prometen sacar el cepo y bajar la inflación, yo voy a trabajar incansablemente para sacar esto adelante. Dijimos democracia para siempre, 40 años de desarrollo para siempre", concluyó.

