Agustina Albertario, jugadora estrella de Las Leonas y también pareja del futbolista Lucas Alario, denunció que recibió amenazas de muerte parte de algunos hinchas riverplatenses, que la señalaron como la causante de que el delantero decida quedarse en Europa. Por su parte, Alario salió a defender a su novia y aclaró que las decisiones sobre su futuro las toma él.

"Pido por favor que dejen de amenazarme de muerte. No tengo nada que ver en las decisiones de Lucas… No es agradable recibir mensajes que dicen que van a meterme un tiro en la cabeza", escribió Albertario en sus redes sociales.

Las declaraciones de la Leona tuvieron lugar luego de que circularan algunos rumores en torno al regreso del jugador, actualmente en el Eintracht Frankfurt, al club de Núñez. "Pasé dos años hermosos en River y más adelante me gustaría volver", había dicho Alario en declaraciones radiales.

Esto generó expectativas en la hinchada riverplatense, por lo que el propio jugador salió a aclarar su situación: “Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro”, escribió el delantero de 30 años en sus redes sociales.

Acto seguido, se refirió a las amenazas que sufrió su novia y dejó un contundente mensaje: “Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias”.

Alario, surgido de Colón de Santa Fe, jugó su primera temporada con el Eintracht Frankfurt, y anteriormente había pasado otras cinco en el Bayer Leverkusen, también del fútbol germano.