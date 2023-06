Luego del debut de Alejandro Garnacho ante Australia, este lunes fue el turno de Facundo Buonanotte ante Indonesia. Y el volante aseguró estar "soñando despierto" después del estreno que tuvo en la Selección Argentina en el triunfo 2-0 en Yakarta, justo antes del del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre.

El futbolista del Brighton hizo su primera intervención en el equipo campeón del mundo en Qatar y se convirtió en el 44° debutante con la camiseta argentina en la era de Lionel Scaloni. Y superó la marca de Garnacho como el jugador más joven del ciclo. "Es una locura, el técnico me dio la confianza y me pidió que disfrute, me dijo que no era un partido para que demuestre, sino para que me conozca con mis compañeros", contó al canal TyC Sports.

El mediocampista surgido de Rosario Central, de 18 años, integró la formación titular y tuvo así revancha luego de no haber podido participar del Mundial Sub-20 en Argentina por la negativa de su club británico. "Fue una pena, lo hablamos con Ale (Garnacho), con quien compartí concentración", dijo sobre su ausencia mundialista.

En tanto, Giovani Lo Celso valoró lo sucedido. "Cada gira es una prueba más y estos eran los últimos partidos antes de las Eliminatorias. Ahora arranca un nuevo camino que será muy duro", expresó Lo Celso. "Teníamos que dar la cara y terminar la gira con buena imagen porque las Eliminatorias serán muy duras", insistió el zurdo, que regresó al equipo después de perderse el Mundial por una lesión.